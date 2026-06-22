株式会社サンクユー、EC-CUBEの特徴・メリット・デメリットを解説｜Shopify・futureshopなど他カートとの違いとは
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株式会社サンクユー（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堀川治）は、EC-CUBEの基本、特徴、メリット・デメリット、Shopify・futureshopなど他カートとの違いを整理したコラム『EC-CUBEとは？特徴・メリット・デメリットと他カートとの違いを解説【2026年版】』を公開しました。
ECサイト構築を検討する企業にとって、どのカートシステムを選ぶかは重要な判断です。
Shopify、futureshopなどのASP型カートは、立ち上げやすさや運用のしやすさに強みがあります。一方で、独自の販売ルール、会員別価格、BtoB取引、基幹システム連携、業務フローに合わせた管理画面調整などが必要な場合、標準機能だけでは対応が難しくなるケースもあります。
EC-CUBEは、国産のECサイト構築プラットフォームとして、基本的なEC機能を備えながら、プラグインや個別開発によって自社運用に合わせた拡張がしやすい点が特徴です。
本コラムでは、EC-CUBEの特徴、できること、向いている会社、他カートとの違い、検討時に押さえるべきポイントについて解説しています。
■ なぜEC-CUBEの特徴を理解する必要があるのか
ECサイト構築では、「有名なカートだから」「月額費用が安いから」「早く始められそうだから」といった理由だけでシステムを選ぶと、後から運用上の制約に直面することがあります。
たとえば、以下のようなケースです。
* 会員ごとに価格や表示商品を変えたい
* BtoB向けに見積・掛け払い・請求書対応をしたい
* 基幹システムや在庫管理システムと連携したい
* 受注後の処理フローに合わせて管理画面を調整したい
* 将来的に独自機能を追加したい
* 自社の販売方法や業務フローに合わせてECサイトを育てたい
このような要件がある場合、標準機能の範囲内で運用を合わせるカートよりも、EC-CUBEのように柔軟な設計・拡張が可能な仕組みの方が適していることがあります。
一方で、EC-CUBEは自由度が高い分、要件整理や設計が重要になります。
何を実現したいのか、どこまで標準機能で対応するのか、どこから個別開発するのかを曖昧にしたまま進めると、かえって費用や運用負荷が増える可能性があります。
■ よくある課題
ECサイト構築やリニューアルを検討する企業では、次のような課題が見られます。
* Shopify・futureshop・EC-CUBEの違いが分からない
* 自社にどのカートが合っているのか判断できない
* 標準機能で足りるのか、個別開発が必要なのか分からない
* BtoB取引や会員別価格に対応できるか不安がある
* 基幹システムや在庫管理との連携を検討している
* 将来的な機能追加や運用変更に対応できるか不安がある
* 既存ECサイトの運用が自社業務に合わなくなっている
* 制作会社に相談する前に、選定基準を整理したい
特に、BtoB取引や独自の販売ルールがある企業では、一般的なECサイトと同じ感覚でカートを選ぶと、導入後に「やりたいことができない」「運用で無理にカバーしている」「追加開発が必要になった」といった問題が発生することがあります。
ECサイトのカート選定では、初期費用や月額費用だけでなく、自社の業務・販売方法・将来拡張まで含めて検討することが重要です。
■ 本当に重要なポイント
EC-CUBEを検討するうえで重要なのは、「EC-CUBEが良いか悪いか」ではありません。
株式会社サンクユー（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堀川治）は、EC-CUBEの基本、特徴、メリット・デメリット、Shopify・futureshopなど他カートとの違いを整理したコラム『EC-CUBEとは？特徴・メリット・デメリットと他カートとの違いを解説【2026年版】』を公開しました。
ECサイト構築を検討する企業にとって、どのカートシステムを選ぶかは重要な判断です。
Shopify、futureshopなどのASP型カートは、立ち上げやすさや運用のしやすさに強みがあります。一方で、独自の販売ルール、会員別価格、BtoB取引、基幹システム連携、業務フローに合わせた管理画面調整などが必要な場合、標準機能だけでは対応が難しくなるケースもあります。
EC-CUBEは、国産のECサイト構築プラットフォームとして、基本的なEC機能を備えながら、プラグインや個別開発によって自社運用に合わせた拡張がしやすい点が特徴です。
本コラムでは、EC-CUBEの特徴、できること、向いている会社、他カートとの違い、検討時に押さえるべきポイントについて解説しています。
■ なぜEC-CUBEの特徴を理解する必要があるのか
ECサイト構築では、「有名なカートだから」「月額費用が安いから」「早く始められそうだから」といった理由だけでシステムを選ぶと、後から運用上の制約に直面することがあります。
たとえば、以下のようなケースです。
* 会員ごとに価格や表示商品を変えたい
* BtoB向けに見積・掛け払い・請求書対応をしたい
* 基幹システムや在庫管理システムと連携したい
* 受注後の処理フローに合わせて管理画面を調整したい
* 将来的に独自機能を追加したい
* 自社の販売方法や業務フローに合わせてECサイトを育てたい
このような要件がある場合、標準機能の範囲内で運用を合わせるカートよりも、EC-CUBEのように柔軟な設計・拡張が可能な仕組みの方が適していることがあります。
一方で、EC-CUBEは自由度が高い分、要件整理や設計が重要になります。
何を実現したいのか、どこまで標準機能で対応するのか、どこから個別開発するのかを曖昧にしたまま進めると、かえって費用や運用負荷が増える可能性があります。
■ よくある課題
ECサイト構築やリニューアルを検討する企業では、次のような課題が見られます。
* Shopify・futureshop・EC-CUBEの違いが分からない
* 自社にどのカートが合っているのか判断できない
* 標準機能で足りるのか、個別開発が必要なのか分からない
* BtoB取引や会員別価格に対応できるか不安がある
* 基幹システムや在庫管理との連携を検討している
* 将来的な機能追加や運用変更に対応できるか不安がある
* 既存ECサイトの運用が自社業務に合わなくなっている
* 制作会社に相談する前に、選定基準を整理したい
特に、BtoB取引や独自の販売ルールがある企業では、一般的なECサイトと同じ感覚でカートを選ぶと、導入後に「やりたいことができない」「運用で無理にカバーしている」「追加開発が必要になった」といった問題が発生することがあります。
ECサイトのカート選定では、初期費用や月額費用だけでなく、自社の業務・販売方法・将来拡張まで含めて検討することが重要です。
■ 本当に重要なポイント
EC-CUBEを検討するうえで重要なのは、「EC-CUBEが良いか悪いか」ではありません。