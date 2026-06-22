鶴松医薬株式会社、健康食品の公開情報を「表示・検査・連絡先」で整理する視点を発信
鶴松医薬株式会社は、健康食品の公開情報を確認する際の基本視点として、「表示」「検査」「連絡先」の3項目を中心に情報を整理しました。NMNを主軸としながら、魚油、コエンザイムQ10などの健康食品でも共通して確認される項目を、利用者や報道関係者が把握しやすい形で示します。 第一の視点は表示です。NMN関連製品では、1日あたりの目安量、粒数、NMN含有量、配合成分の記載が基本になります。魚油関連製品ではDHAやEPA、コエンザイムQ10関連製品では成分名や含有量など、成分ごとに確認すべき表示項目があります。 第二の視点は検査です。検査資料を確認する際には、対象成分、ロット、検査日、検査機関、検査項目など、資料としての基本情報を見ることが大切です。製品説明では、公開資料に基づく確認可能な情報を中心に整理し、過度な表現に偏らないことが求められます。 第三の視点は連絡先です。健康食品に関する情報を確認する際には、製品や会社に関する問い合わせ先が明確に示されていることが重要です。鶴松医薬は、製品情報、資料確認、問い合わせ先を合わせて確認できる環境づくりを進めています。 NMNシリーズの製造については、JHNFA製品GMP適合認定を受けた工場（アニマート製薬、認定番号34225）で製造されていることを、生産関連情報として整理しています。これは工場に関する認定情報であり、健康食品としての公開情報を確認するための一項目です。 本品は健康食品であり、医薬品ではありません。本発表は、公開情報の確認視点を整理するものであり、医薬品のような目的を示すものではありません。 【会社概要】
鶴松医薬株式会社は、NMN関連製品を中心に、健康食品分野の製品情報、表示情報、検査資料、問い合わせ先の整理に取り組む企業です。 【本件に関するお問い合わせ】
鶴松医薬株式会社
URL：https://www.tsurumatsu.co.jp/
TEL：03-6822-8865
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353192/images/bodyimage1】
配信元企業：鶴松医薬株式会社
鶴松医薬株式会社は、NMN関連製品を中心に、健康食品分野の製品情報、表示情報、検査資料、問い合わせ先の整理に取り組む企業です。 【本件に関するお問い合わせ】
鶴松医薬株式会社
URL：https://www.tsurumatsu.co.jp/
TEL：03-6822-8865
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353192/images/bodyimage1】
配信元企業：鶴松医薬株式会社
プレスリリース詳細へ