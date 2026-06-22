「セカンドライフバッテリー市場規模、成長と動向分析レポート 2026-2033年」の市場調査レポート出版・販売開始のご案内
SEMABIZはGrand View Researchの英文調査報告書「セカンドライフバッテリー市場規模、成長と動向分析レポート 2026-2033年-Second-life Battery Market Size, Share & Trends Analysis Report」の販売を2026年6月22日に開始いたしました。
株式会社SEMABIZはGrand View Researchの日本の正規代理店です。
世界のセカンドライフバッテリー市場規模は、2025年に7億米ドルと評価され、2026年の11億米ドルから2033年には157億米ドルへと成長すると予測されています。2026年から2033年までの年平均成長率（CAGR）は47.0%です。アジア太平洋地域は、2025年時点で世界市場の39.0%を占め、最大のシェアを占めています。この市場は、電力網、商業施設、再生可能エネルギーなど、様々な用途における費用対効果の高いエネルギー貯蔵ソリューションへの需要の高まりによって拡大しています。
主要市場動向とインサイト
・用途別：エネルギー貯蔵システム分野が2025年に最大の収益シェア50.0%を占める見込み。
・電池の種類別：リチウムイオン電池分野が2025年に最大の収益シェア73.8%を占める見込み。
・電池の状態別：使用済み電池分野が2025年に最大の収益シェア42.3%を占める見込み。
・最終用途別：商業分野が2025年に最大の収益シェア30.0%を占める見込み。
地域別ハイライト
・最大の地域市場：アジア太平洋地域（2025年収益シェア39.0%）
・最も成長率の高い地域市場：欧州（2026年～2033年CAGR最高）
・国別：中国は予測期間中にCAGR 50.0%で成長すると予測される。
セカンドライフバッテリーは新品バッテリーよりも30～50%安価であるため、電力系統の安定化、バックアップ電源システム、風力発電所や太陽光発電所のエネルギー貯蔵に魅力的な選択肢となっています。住宅、商業、産業、公益事業の各分野で、費用対効果が高く、持続可能で信頼性の高いエネルギー貯蔵ソリューションへの需要が高まっていることから、使用済みバッテリー市場は著しい成長を遂げています。これらのバッテリーは、効率的なエネルギー貯蔵、再生可能エネルギーの統合、バックアップ電源供給、電力系統の安定化を可能にすると同時に、バッテリー寿命を延ばし、電子廃棄物を削減します。新品バッテリーと比較して低コストの貯蔵ソリューションを提供できることから、再生可能エネルギープロジェクト、EV充電インフラ、分散型エネルギーシステムなど、幅広い分野での採用が促進されています。
本レポートは、世界、地域、国レベルでの収益成長を予測し、2021年から2033年までの各サブセグメントにおける最新の業界動向を分析しています。本調査において、Grand View Researchは、世界のセカンドライフバッテリー市場レポートを、用途、バッテリー化学、バッテリーの状態、最終用途、地域に基づいてセグメント化しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353224/images/bodyimage1】
レポート概要
セカンドライフバッテリー市場 - 用途別（エネルギー貯蔵システム、再生可能エネルギー統合）、電池の種類別（リチウムイオン電池）、電池の状態別、最終用途別、地域、セグメント別予測による市場規模、成長と動向分析レポート 2026-2033年
Second-life Battery Market Size, Share & Trends Analysis Report By Application (Energy Storage Systems, Renewable Energy Integration), By Battery Chemistry (Lithium-ion Batteries), By Battery Condition, By End Use, By Region, And Segment Forecasts, 2026 - 2033
出版：Grand View Research
出版年月：2026年05月
https://semabiz.co.jp/gvr-second-life-battery/
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配信元企業：株式会社SEMABIZ
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世界のセカンドライフバッテリー市場規模は、2025年に7億米ドルと評価され、2026年の11億米ドルから2033年には157億米ドルへと成長すると予測されています。2026年から2033年までの年平均成長率（CAGR）は47.0%です。アジア太平洋地域は、2025年時点で世界市場の39.0%を占め、最大のシェアを占めています。この市場は、電力網、商業施設、再生可能エネルギーなど、様々な用途における費用対効果の高いエネルギー貯蔵ソリューションへの需要の高まりによって拡大しています。
主要市場動向とインサイト
・用途別：エネルギー貯蔵システム分野が2025年に最大の収益シェア50.0%を占める見込み。
・電池の種類別：リチウムイオン電池分野が2025年に最大の収益シェア73.8%を占める見込み。
・電池の状態別：使用済み電池分野が2025年に最大の収益シェア42.3%を占める見込み。
・最終用途別：商業分野が2025年に最大の収益シェア30.0%を占める見込み。
地域別ハイライト
・最大の地域市場：アジア太平洋地域（2025年収益シェア39.0%）
・最も成長率の高い地域市場：欧州（2026年～2033年CAGR最高）
・国別：中国は予測期間中にCAGR 50.0%で成長すると予測される。
セカンドライフバッテリーは新品バッテリーよりも30～50%安価であるため、電力系統の安定化、バックアップ電源システム、風力発電所や太陽光発電所のエネルギー貯蔵に魅力的な選択肢となっています。住宅、商業、産業、公益事業の各分野で、費用対効果が高く、持続可能で信頼性の高いエネルギー貯蔵ソリューションへの需要が高まっていることから、使用済みバッテリー市場は著しい成長を遂げています。これらのバッテリーは、効率的なエネルギー貯蔵、再生可能エネルギーの統合、バックアップ電源供給、電力系統の安定化を可能にすると同時に、バッテリー寿命を延ばし、電子廃棄物を削減します。新品バッテリーと比較して低コストの貯蔵ソリューションを提供できることから、再生可能エネルギープロジェクト、EV充電インフラ、分散型エネルギーシステムなど、幅広い分野での採用が促進されています。
本レポートは、世界、地域、国レベルでの収益成長を予測し、2021年から2033年までの各サブセグメントにおける最新の業界動向を分析しています。本調査において、Grand View Researchは、世界のセカンドライフバッテリー市場レポートを、用途、バッテリー化学、バッテリーの状態、最終用途、地域に基づいてセグメント化しました。
レポート概要
セカンドライフバッテリー市場 - 用途別（エネルギー貯蔵システム、再生可能エネルギー統合）、電池の種類別（リチウムイオン電池）、電池の状態別、最終用途別、地域、セグメント別予測による市場規模、成長と動向分析レポート 2026-2033年
Second-life Battery Market Size, Share & Trends Analysis Report By Application (Energy Storage Systems, Renewable Energy Integration), By Battery Chemistry (Lithium-ion Batteries), By Battery Condition, By End Use, By Region, And Segment Forecasts, 2026 - 2033
出版：Grand View Research
出版年月：2026年05月
https://semabiz.co.jp/gvr-second-life-battery/
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