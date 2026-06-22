2026年6月17日、SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区、代表：古川 功）は、2026～2035年の予測期間を対象とした「Bearings Market(ベアリング市場)」に関する調査を実施しました。 市場調査レポートの詳細な洞察は、以下のURLにてご覧いただけます： https://www.sdki.jp/reports/bearings-market/590642449 調査結果公表日：2026年6月9日 調査担当：SDKI Inc. 調査対象範囲：当社の分析担当者が、544社の市場参入企業を対象に調査を実施しました。調査対象企業の規模は多岐にわたります。 調査対象地域：北米（米国、カナダ）、中南米（メキシコ、アルゼンチン、その他の中南米諸国）、アジア太平洋地域（日本、中国、インド、ベトナム、台湾、インドネシア、マレーシア、オーストラリア、その他のアジア太平洋諸国）、ヨーロッパ（イギリス、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、ロシア、北欧諸国、その他のヨーロッパ諸国）、および中東とアフリカ（イスラエル、GCC、北アフリカ、南アフリカ、その他の中東とアフリカ諸国） 調査手法：実地調査204件、オンライン調査340件 調査期間：2026年3月～2026年4月 調査のポイント：本調査レポートには、成長要因、課題、機会、および最新の市場動向を含む、Bearings Market(ベアリング市場)の市場傾向分析が盛り込まれています。さらに、同市場における主要企業の詳細な競合分析も提供しています。また、本市場調査には、市場セグメンテーションおよび地域別分析（日本および世界全体）も含まれています。 市場概況 SDKI Inc.による分析によると、Bearings Market(ベアリング市場)は、2025年には約962億米ドル、2035年には約1,659億米ドルの市場規模（収益額）に達すると予測されています。さらに、同市場は予測期間を通じて、年平均成長率（CAGR）約5.6%で成長すると見込まれています。

市場概要

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SDKI Inc.によるベアリング市場の調査・分析によると、同市場は主に風力発電容量の拡大に伴い成長すると予測されています。風力タービンは、ヨー機構やブレードのピッチ制御に大型ベアリングを使用しています。そのため、風力発電所の設置拡大に向けた動きが、高耐久かつ高精度なベアリングへの需要を喚起しています。 世界風力エネルギー会議（GWEC）によると、世界の風力発電容量は2025年に1,200 GWに達し、これが多種多様なベアリングの需要を押し上げています。5MW級の風力タービン1基には、ギアボックス、主軸、ピッチ用ベアリングなど、20個以上のベアリングが使用されます。 さらに、精密農業や、トラクター、収穫機、散布機といった農業機械におけるベアリング需要の増加も、予測期間中の市場成長を後押しすると見込まれています。こうした状況を受け、農業用車両の自動化が進む中、メーカー各社は、異物の侵入に強い密閉型（シールド付き）ベアリングの開発を推進しています。

最新ニュース

当社の調査によると、Bearings Market(ベアリング市場)の各企業は、近年以下の通り事業展開を進めています： • NSKは2025年9月、カーボンニュートラル社会の実現に向け、軸受の再生・再利用を推進する実証プログラムを開始しました。 • Schaefflerは2025年3月、産業オートメーションおよびロボティクス向けの革新的なアンギュラコンタクトニードルローラーベアリング「XZU」により、ヘルメス賞の最終選考に進出したことを発表しました。

市場セグメンテーション

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当社のベアリング市場調査では、製品タイプ別に基づいて、玉軸受、ころ軸受、すべり軸受、その他（磁気、旋回、ハイブリッド）に分割されています。このうち、ボールベアリングのセグメントは、低摩擦と高速回転性能に加え、自動車、産業機械、家電製品など幅広い分野で活用できる汎用性の高さから、予測期間中に45%という圧倒的な市場シェアを占めると見込まれています。 自動車産業の急速な拡大や、eアクスル、電気駆動モーター、電動コンプレッサーへのボールベアリングの採用拡大といった要因が、今後の市場成長を後押しすると予想されます。

地域概要

ベアリング市場に関する当社の分析によると、予測期間中、アジア太平洋地域は40%のシェアを占め、他の地域を圧倒すると見込まれています。これは、中国、インド、韓国、日本における自動車製造やEV（電気自動車）生産の拡大、および再生可能エネルギー設備の導入増加が主な要因です。 さらに、鉄道、空港、港湾、スマートシティ、高速道路、都市交通システムに対する政府の投資や、鉱業と重工業の拡大も、同地域の市場成長を後押ししています。 日本市場においても、堅調な自動車と車両生産産業、ロボット工学や産業オートメーションの急速な拡大、そしてウェハ処理装置、露光装置、真空ポンプ、精密ハンドリングシステムなどにおけるベアリングの広範な利用を背景に、力強い成長が見られます。

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Bearings Market(ベアリング市場)の主要企業

当社の調査レポートに記載の通り、世界のBearings Market(ベアリング市場)における主要企業は以下の通りです: • SKF Group • Schaeffler Group (INA/FAG) • The Timken Company • RBC Bearings Incorporated • Regal Rexnord Corporation (Rexnord Bearings) さらに、日本市場における上位5社は以下の通りです: • NSK Ltd. • NTN Corporation • JTEKT Corporation (Koyo Bearings) • NACHI-FUJIKOSHI Corp. • MinebeaMitsumi Inc. (NMB Bearings)

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