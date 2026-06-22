チェックインしたら、まずは氷を削ってかき氷を一杯。夜は敷地内の駐車スペースが、家族だけの花火会場になります。 施設内はカラフルで絵本のような世界観に、子供が喜ぶしかけが盛りだくさん。夏の楽しみが宿の中にたくさん詰まっています。 淡路島・岩屋の1日1組貸切宿「+Lei Ohana（プラスレイ オハナ）」が【夏休みの思い出、まるごと無料キャンペーン】を始めます。 2026年7月1日～8月31日の期間限定、"全ての宿泊者様対象"で、かき氷もアイスも食べ放題、夜に楽しむ手持ち花火まで。全て無料で提供します。

かき氷・アイス・花火、ぜんぶ無料。貸切宿で夏の思い出作り

氷の山に、好きな色のシロップをとくとくと。さらに、冷たいアイスも。 キャンペーン期間中は、かき氷器・氷・シロップを施設に全てご用意致します。さらにアイスも食べ放題。 日が落ちたら、駐車スペースにご用意した「花火エリア」で手持ち花火を。線香花火の最後のひと玉が落ちるまで。

ホテルではない”絵本の世界”に泊まる？ 子どもが主役の部屋

+Lei Ohana（プラスレイ オハナ）は部屋を移るたび場面が変わり、まるで絵本のページをめくるような体験です。"絵本の世界に、泊まる" がしっくりくるかもしれません。 少しだけ紹介すると、扉をあければすぐ、熊のぬいぐるみがお出迎え。 別の部屋の扉をあけると、壁一面にカラフルなクライミングウォールに、黄色いチューブすべり台。 そして、ひょっこりと顔を出す恐竜に、道いっぱいの車が。 こうしたサプライズや楽しい仕掛けがいっぱいの施設です。写真の続きを、ぜひこの施設にきて体感してください。

ハワイアンカフェ「+Lei Kitchen」とガーデン

1階に降りると、併設のカフェレストラン"+Lei Kitchen（プラスレイキッチン）"では、ハワイアンテイストのドリンクや、淡路牛のパテと淡路産玉ねぎを使った人気のチーズバーガーなどがあります。

すぐ外の「プラスレイガーデン」には、名物のヤシの木で両端をささえたブランコ。 淡路の景色を味わえるテラス空間、夜は淡路インターの観覧車が夜のイルミネーションに。

水質最高ランク（AA）の岩屋海水浴場 と観光名所の絵島

海に行くなら、+Lei Kitchen（プラスレイ キッチン）から車で約3分、徒歩約12分ほどで「岩屋海水浴場」へ。 2026年の海開きは「7月18日（土）～8月31日（月）予定」で、今回のキャンペーン期間と重なる絶好のタイミングです。 ここは、足元の砂が見えるほど透明な海。 実はこの岩屋地区。兵庫県の調査（2025年）では、"水のきれいさ”で、最高ランクの「水質AA」となっており、 子供にも安心して海水浴ができる水質です。 以下の設備もございます。 ・更衣室 ：無料 ・シャワー(温水)：300円 ・ペット：遊泳禁止、同伴可能(マナー厳守) ・海の家：1軒(軽食) また、この海水浴場のすぐ近くには、国生み神話や日本遺産でもある「絵島」も。 夏の思い出になる花火やアイス、絵本の世界のような宿泊施設に、海水浴に名所観光。その目と耳と身体で、淡路島を満喫してください。

プラン概要・予約方法

【夏休みの思い出、まるごと無料キャンペーン】 ・夏の無料サービス内容：かき氷／アイス／手持ち花火 ・宿泊対象期間：2026年7月1日～8月31日 ・定員：5名様まで（未就学児は人数に含みません。） ・対象プラン：ファミリーで過ごす子どもの遊び場たっぷり！貸切ステイプラン ※6月末終了の、父の日、母の日スペシャルプランとの併用はできません。 ・料金：素泊まり 48,000円～（税込） ※5名様で1棟をご利用の場合：お一人様あたり9,600円～ ＜ ご予約はこちらから ＞ ※1日1組限定の貸切施設のため、夏休みなどの人気の日程は早くに埋まります。まずは以下の予約サイトにて空室状況をご確認ください。 ・公式予約サイト https://www7.489pro.com/asp/489/menu.asp?id=28000051&lan=JPN ・楽天トラベル https://hotel.travel.rakuten.co.jp/hotelinfo/plan/197769 ・じゃらん https://www.jalan.net/yad348142/plan/ ・リゾートグランピング https://reserve.489ban.net/client/lei-ohana/0/plan 【お電話でのお問い合わせ・ご予約】 ・TEL：0120-290-096（グッディリゾート総合受付センター） ・受付時間：10:00～17:00（年末年始を除く）

施設のサービス・設備

※主な設備・サービスの抜粋です。 【今回の夏の無料サービス内容】 ・かき氷一式（氷・かき氷器・シロップ）／アイス／手持ち花火 【その他の無料サービス】 ・ポップコーンマシン 【キッチン・設備・アメニティ】 ・IHコンロ／オーブンレンジ／炊飯器／冷蔵庫ほか調理器具一式（素泊まりで自炊OK） ・洗濯機／テレビ／エアコン／Wi-Fi ・アメニティ一式（バスタオル・歯ブラシ・シャンプー類ほか） 【駐車場】 ・無料駐車場1台 ※2台目以降は第2駐車場をご案内

施設・運営情報

【宿泊施設情報】 ・施設名：+Lei Ohana（プラスレイ オハナ） ・住所：〒656-2401 兵庫県淡路市岩屋457 ・チェックイン：15:00～18:00 ・チェックアウト：11:00～ ・公式サイト：https://gr-awaji.jp/pluslei ・公式Instagram：https://www.instagram.com/pluslei_ohana 【海水浴場情報】 ・施設名：岩屋海水浴場 ・住所：兵庫県淡路市岩屋田の代地先 ・岩屋海水浴場URL（淡路観光協会 運営）https://www.awajishima-kanko.jp/manual/detail.html?bid=525 【運営元】 ・運営：株式会社グッディ（グッディリゾート） ・本社：大阪府大阪市中央区常盤町2丁目1-13 アドバンスビル本町 8F ・代表者：代表取締役 笹倉光雄 ・公式Instagram：https://www.instagram.com/goodey_resort 【掲載・取材に関するお問い合わせ先】 ・広報窓口：株式会社ぷらど ・電話：06-6948-6089 ・メール：a-press@plad.jp ※掲載の写真はイメージを含みます。