Worldと30 Seconds to Mars、人間を中心に据えたアプローチでライブ体験を守る一部公演でWorld IDにより確認された実在のファン向けに限定チケットを提供開始

Tools for Humanity Corporation

AIを活用したボットがチケット販売システムに大量にアクセスし、本来のファンがライブイベントのチケット購入機会を得にくくなる状況が続くなか、Worldと30 Seconds to Marsは、人間を中心に据えたライブコンサート体験を守る取り組みを進めます。

同バンドの今後の「A Beautiful Lie vs. This Is War」欧州ツアーの一部公演では、World IDを通じて確認された実在の人間向けに、特別な「Humans Only Tickets」を提供します。

World IDで確認済みのファンは、Concert Kitを通じて専用のチケット枠にアクセスできます。Concert Kitは、チケットがボットや転売ネットワークではなく、実在のファンに届くようアーティストを支援するツールです。

World IDで確認済みのファンは、world.org/musicまたは30 Seconds to Mars 公式サイトからチケットにアクセスできます。World IDで確認済みのチケット購入には、以下が含まれます。

● 同伴者を招待できる追加の無料一般入場「Humans Only Ticket」1枚

● コンサート会場で引き換え可能な、30 Seconds to Mars 限定マーチャンダイズ引換券2枚

詳細は https://world.org/thirtysecondstomars をご覧ください。

■チケット機会を実在のファンへ

人気アーティストのチケット販売では、ボットや自動化された購入行為、転売目的のアクセスにより、本来のファンが正規のチケット機会を得にくくなることがあります。生成AIや自動化技術が広がるなか、チケット購入者が実在する一人の人間であることを示せる仕組みは、ファンを中心に据えたチケット体験において欠かせなくなっています。

Concert Kitは、アーティストやチームが既存のチケット販売プラットフォームを利用しながら、World IDで確認済みのファン向けにチケット枠や特典を設計できるツールです。これにより、主催者は既存の販売導線を維持しつつ、ボットではなく実在のファンに届くチケット体験を設計できます。

■World IDについて

World IDは、氏名やメールアドレスなどの個人情報を明かすことなく、自分が実在する唯一の人間であることをオンライン上で示せる、プライバシー保護型のデジタル証明です。

■ World とは

Worldは、AI時代において、すべての人がオンライン上で実在する一人の人間であることを、プライバシーを守りながら証明できるようにすることを目指すプロジェクトです。本プロジェクトは、Sam Altman、Max Novendstern、Alex Blaniaによって構想されました。詳細は world.org および公式Xをご覧ください。

公式サイト: https://world.org/ja-jp

■ Tools for Humanityについて

Tools for Humanity（TFH）は、Worldネットワークを支える技術開発に取り組むグローバルテクノロジー企業です。World AppやOrbなどの主要技術の開発に貢献しています。本社は米国サンフランシスコおよびドイツ・ミュンヘン。

詳細: toolsforhumanity.com(https://www.toolsforhumanity.com/ja-jp)