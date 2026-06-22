韓国発・全世界来場者数1,200万人を誇るイマーシブミュージアムが日本初上陸 「Arte Museum Nagoya」2026年11月下旬、愛知県に開業決定

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この度、ソウルを拠点とするデジタルデザイン企業「d’strict」が手がける、全世界累計来場者数1,200万人を突破し、世界的に人気を誇るイマーシブミュージアム「Arte Museum」が、2026年11月下旬に愛知県知多市・新舞子に「Arte Museum Nagoya」として日本初上陸します。

「Arte Museum Nagoya」公式HP：https://artemuseum.co.jp/

韓国発“永遠の自然”を五感で楽しむ、世界基準のイマーシブミュージアムが日本初上陸「Arte Museum Nagoya」2026年11月下旬、愛知県にグランドオープン決定

この度、ソウルを拠点とするデジタルデザイン企業「d’strict」が手がける、韓国発・世界基準のイマーシブミュージアム「Arte Museum」の日本初拠点として「Arte Museum Nagoya」が全世界9館目の展示館として2026年11月下旬、愛知県知多市・新舞子に日本初上陸します。

本館で展示予定のコンテンツ詳細やグッズ、チケット販売開始日などの詳細情報は今後順次公開予定です。「Arte Museum Nagoya」は、d'strictの長年にわたるクリエイティブと技術力を結集し、「Arte Museum」が掲げる“永遠の自然”をテーマに世界最高水準のビジュアル、クリエイティブと圧倒的な没入体験を通じて、多くの方々に安らぎと癒しをもたらす空間をお届けしてまいります。

光・音・香りで楽しむ、自然の本質 「Arte Museum」とは？

「Arte Museum」とは、ソウルを拠点とするデジタルデザイン企業「d’strict」が手がける、“永遠の自然”（ETERNAL NATURE）をテーマにした世界基準のイマーシブミュージアムです。韓国・済州を発祥の地として全世界８都市に拠点を持ち、各地域の自然や文化遺産を取り入れた多彩なコンセプトの作品を通じて、幻想的な自然空間を五感で体験できるコンテンツとして世界各国で高い評価を集めています。iFデザイン賞をはじめとする数々の賞を受賞しており、アジア、UAE（ドバイ）、アメリカなど、全世界での累計来場者数は1,200万人を突破しています。

d'strictは、2004年の創業以来、コンテンツとテクノロジーを融合させた「デジタルデザイン＆アート」産業において業界を牽引してきました。2011年に発表した《ライブパーク》は、世界初のデジタルメディア基盤による4Dアートパークとして注目を集め、世界各地のメディアアート展示館誕生の先駆けとなりました。「Arte Museum」は、来場者の存在と参加によってはじめて完成される芸術を追求しており、年齢・国籍・言語の壁を超えて誰もが楽しめる包容力のある空間として、地域の方々にも観光客にも特別な憩いの場として親しまれています。現在も世界の主要文化都市への展開を積極的に推進しており、名古屋をはじめ、LAのサンタモニカ(2026年)、オーランド(2027年)、台湾の高雄(2027年)への順次オープンを予定しています。

また直近では、本年韓国ボーイズグループのBTSとのコラボレーションを実現し、音楽界の新たな没入体験の取り組みでも世界中に名を広めています。

▲BEACH NIGHT BEING（NEW YORK）▲GARDEN 'D'ORSAY（GANGNEUNG, NEW YORK）▲WAVE（JEJU）▲FOREST（GANGNEUNG）

※画像はイメージです。「Arte Museum Nagoya」で展示予定の内容とは異なります。

＜概要＞

施設名称：Arte Museum Nagoya（アルテミュージアムナゴヤ）

所在地：愛知県知多市新舞子字大瀬8番22（登記前住所）

アクセス：名鉄常滑線「新舞子駅」から徒歩3分

開業時期：2026年11月下旬（予定）

チケット販売開始日：2026年9月下旬（予定）

チケット料金（予定）：

[表: https://prtimes.jp/data/corp/185504/table/2_1_43d410e68c4977bada54127f47ddc71c.jpg?v=202606220352 ]

※料金は変更となる可能性があります。

※購入方法は後日発表予定です。

公式HP：https://artemuseum.co.jp/

d'strictについて

d'strictは、デジタルメディア技術を用いたコンテンツ開発により、革新的な空間体験を創造するデザイン＆アートカンパニーです。2004年の設立以来、当社は技術革新とともに常に進化を続けてきました。

d'strictの強みは、デジタルメディア技術を包括的に理解した上でコンテンツを制作できる能力にあります。視覚的な創造性と、コンテンツとデジタル技術を融合させる卓越した技術を基盤に、コンテンツ企画からビジュアル／モーション／グラフィックデザイン、システム設計／空間統合、ソフトウェア開発、運用管理に至るまで、各分野の専門家が連携し、トータルなビジネスソリューションを提供します。

2020年に韓国で没入型メディアアート展示スペース「Arte Museum」を開設して以来、2022年からは世界主要都市(中国・成都、米国・ラスベガス、UAE・ドバイ、米国・ニューヨーク)へと展開してきました。最近では、体験型メディアアートの遊び場「Arte kids park」をオープンし、B2C事業をさらに拡大しています。また、「d'strict Art Project」や「LED.ART」、DOOH（デジタル屋外広告）事業などを通じて、商業デザインからアート分野へとサービス範囲を広げています。デジタルテクノロジーで革新的な空間体験を創造するd'strictの旅は、これからも続きます。