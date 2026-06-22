アニメ『ガールズ&パンツァー』とコラボした、大洗町の令和8年度の観光・年間イベントポスターとチラシが完成しました！

一般社団法人大洗観光協会

大洗町が舞台となっているアニメ『ガールズ&パンツァー(https://girls-und-panzer.jp/)』のイラストを採用した大洗町の観光・年間イベントポスターとチラシが完成しました。

近日中に大洗町内外の各施設や、茨城県内外の道の駅などで掲出・配布されます。ぜひご覧ください！

チラシ表面 (C) GIRLS und PANZER Finale Projektチラシ裏面

今年のポスターは『アクアワールド茨城県大洗水族館(https://www.aquaworld-oarai.com/)』とのコラボレーション！

入口付近にある『出会いの鐘』と呼ばれるイルカが向き合うモニュメントを背景に、あんこうチームの皆さんが写真撮影を楽しんでいます。

『アクアワールド茨城県大洗水族館』入口付近にある『出会いの鐘』

大小60の水槽に暮らす580種68,000もの生きものたちと出会えるアクアワールド茨城県大洗水族館。その中でも特に有名なのが約60種類もの数を飼育しているサメ。水族館は多種多様なサメの生態や繁殖の研究に日々取り組んでいます。

最近では、開館以来人気を集めてきたイルカ・アシカオーシャンライブを一新した、新たなライブ『WOOOOARAI！ーここから始まる、出会いの物語ー(https://www.aquaworld-oarai.com/2026/02/19/oceanlive_renewal/)』が3月からスタート。毎週土曜夜に開催している夜の水族館『NIGHT AQUAWORLD(https://www.aquaworld-oarai.com/guide/night-aquaworld/)』も同じく3月からリニューアルし、日々進化しながら多くのお客さまを魅了する大洗随一の観光スポットとなっています。



2027年3月には開館25周年の節目を迎えるアクアワールド茨城県大洗水族館に、あんこうチームの皆さんのようにぜひお出かけください！

■大洗町年間イベントスケジュール

[表: https://prtimes.jp/data/corp/87458/table/9_1_7a44f7a0378974c4acdbc0bce9256ce6.jpg?v=202606220651 ]

■今年の注目イベント『大洗海上花火大会2026』

昨年70周年を迎えた大洗町の今年度の一番の目玉は、大洗史上最多となる20,000発の花火が打ち上がる『大洗海上花火大会2026(https://www.oarai-hanabi.jp/)』！

野村花火工業株式会社が手掛ける大輪の花火

さらに『ウイスキーパパ競技曲技飛行チーム』による『エアショー』も開催されるなど、多数のイベントで大洗町全体が盛り上がります。

- 開催日：9月26日（土） ※小雨決行、荒天順延- エアショー：16時～16時30分の間、約20分間の予定（時間は変更になる場合があります）- 花火打上：18時～19時30分（予定）- 大洗海上花火大会2026 公式HP：https://www.oarai-hanabi.jp/

大洗では今年もたくさんのイベントが開催されます。皆様のお越しをお待ちしております。

(C) GIRLS und PANZER Projekt

(C) GIRLS und PANZER Film Projekt

(C) GIRLS und PANZER Finale Projekt

- 令和8年度 大洗町 年間イベントスケジュール >(https://www.oarai-info.jp/news/postid_9910/)- ガールズ＆パンツァー最終章 公式サイト >(https://girls-und-panzer-finale.jp/)- ガールズ＆パンツァー（GIRLS und PANZER）公式サイト >(https://girls-und-panzer.jp/)

■お問い合わせ

一般社団法人 大洗観光協会(https://www.oarai-info.jp/)（TEL：029-266-0788 受付時間9:00～17:00）