農業用ドローン「飛助mini」価格改定のお知らせ

株式会社マゼックス

株式会社マゼックス（本社：大阪府東大阪市、以下マゼックス）は、農業用ドローン「飛助15」「飛助10」に続き、2026年7月1日より、農業用ドローン「飛助mini」の価格改定を実施いたします。

「飛助mini」は、発売開始以来、継続的な改良を重ねながら、多くの生産者の皆様にご活用いただいてまいりました。当社農業用ドローン製品の中でも、最も小型で取り回しやすい機体として、小規模圃場での運用や導入初期の機体として高い評価をいただいております。

このたびマゼックスでは、より多くの生産者の皆様に農業ドローンをご活用いただけるよう、機体性能はそのままに、価格の見直しを行うことといたしました。

なお、「飛助mini」につきましては、既にご導入いただいているお客様に対する継続的なメンテナンス体制を維持するため、新規販売は現在生産可能な数量に限らせていただきます。小型農業用ドローンの導入をご検討中のお客様におかれましては、ぜひお早めにお問い合わせください。

■ 対象商品

・農業用ドローン「飛助mini」

https://mazex.jp/product/4809/

■飛助miniの特長

飛助mini

コンパクトな設計となっており、軽トラックの助手席にも積み込める軽量な機体です。

女性一人でも取り回しやすく、大きな圃場において大型機だけでは散布しきれない隅や変形した圃場にも使い勝手よく、操作性にも優れています。

7kgの薬剤が搭載可能、粒剤散布装置もあり、粒剤・肥料・豆つぶ剤にも対応可能です。

■ 価格改定内容（税別）

・飛助mini 本体 ※高度レーダーを標準付属

アドバンス：900,000円 → 750,000円（▲150,000円）

プロ（粒剤散布装置付）：1,025,000円 → 875,000円（▲150,000円）

・飛助mini スマートバッテリー：61,000円 （据え置き）

・12セル用充電器：126,000円 → 125,000円 （▲1,000円）

マゼックスは今後も、より多くの生産者の皆様へ農業ドローンをお届けできるよう、製品品質の維持・向上に努めるとともに、スマート農業のさらなる普及拡大に取り組んでまいります。

■会社概要

株式会社マゼックス

所在地：大阪府東大阪市吉田本町3丁目4番8号

代表者：代表取締役 吉野 弘晃

URL：https://mazex.jp