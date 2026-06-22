『ティアムーン帝国物語』シリーズ累計300万部突破！（紙＋電子）

株式会社ＴＯブックス

株式会社TOブックス（本社：東京都渋谷区、代表：本田武市）が刊行する『ティアムーン帝国物語』シリーズが累計300万部（紙＋電子）突破したことを発表いたします。

『ティアムーン帝国物語』は、2019年6月10日より書籍が発売されました。発売から7年以上、歴史改変ファンタジーとして、コミカライズをはじめ、ドラマCDやグッズの発売など幅広く展開を進めてまいりました。9/10にはノベル・コミックス最新巻の発売も決定！本日より予約開始しております。

■『ティアムーン帝国物語』あらすじ

保身上等！ 自己中最強！ 小心者の元(?)ポンコツ姫が前世の記憶を使って運命に抗う、一世一代の歴史改変ファンタジー！

崩壊したティアムーン帝国で、わがまま姫と蔑まれた皇女ミーアは処刑された――はずが、目覚めた彼女は12歳に逆戻り??第二の人生でギロチンを回避するため、帝政の建て直しを決意する。手始めに忠義に厚い下っ端メイドと、左遷されたが優秀な文官を味方につけ、失敗した過去をやり直す日々が始まった。けれど、ミーアの本音は「我が身の安全第一」。仇敵を遠ざけ、人脈作りに励むうちに、なぜか周囲の忖度で次々と奇跡が実現！やがて、身勝手なはずの行動は大陸全土の未来を大きく変えていくのだった……。

「こ、これぐらいわたくしにかかれば簡単ですわ！」

保身上等！自己中最強！小心者の元(?)ポンコツ姫が前世の記憶を使って運命に抗う、一世一代の歴史改変ファンタジー！

▼原作特設サイトはこちらから

https://www.tobooks.jp/tearmoon/

■最新単行本情報

【予約受付開始】9/10刊ノベル19巻＆コミック12巻最新刊発売決定！

＜ノベルス＞＜9/10発売！予約受付中＞ティアムーン帝国物語19～断頭台から始まる、姫の転生逆転ストーリー～(https://www.tobooks.jp/contents/22165)

[著] 餅月望

[イラスト] Gilse

価格：1,399円(税込)

ISBN：9784868541189

▶1～19巻はこちら(https://www.tobooks.jp/contents/22165/same-series-contents)から

＜コミックス＞＜9/10発売！予約受付中＞ティアムーン帝国物語～断頭台から始まる、姫の転生逆転ストーリー～@COMIC 第12巻(https://www.tobooks.jp/contents/22161)

[漫画] 杜乃ミズ

[原作] 餅月望

[キャラクター原案] Gilse

価格：759円(税込)

ISBN：9784868541103

▶1～12巻はこちら(https://www.tobooks.jp/contents/22161/same-series-contents)から

＜漫画配信サイト【コロナEX】でも好評連載中！＞

https://to-corona-ex.com/comics/20000000043303

▼そのほか関連商品の発売情報はこちらから！

https://www.tobooks.jp/contents?search_type=all&keyword=%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%A2%E3%83%A0%E3%83%BC%E3%83%B3%E5%B8%9D%E5%9B%BD%E7%89%A9%E8%AA%9E&release_date_from=&release_date_to=(https://www.tobooks.jp/contents?search_type=all&keyword=%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%A2%E3%83%A0%E3%83%BC%E3%83%B3%E5%B8%9D%E5%9B%BD%E7%89%A9%E8%AA%9E&release_date_from=&release_date_to=)

株式会社TOブックス

TOブックスは、クリエーターの皆さまが生み出す小説・コミックス・アニメ・舞台・グッズ・映画など幅広くメディア展開しております。



紙の単行本・文庫・コミックス・児童書・絵本の企画、制作、編集を行っているほか、電子書籍、オーディオブックも多数あります。" このライトノベルがすごい！単行本・ノベルズ部門 "にて、「 本好きの下剋上 」が殿堂入りするなど、ヒット作品も多数生み出しています。『本好きの下剋上』をはじめ『ティアムーン帝国物語』『おかしな転生』『最弱テイマーはゴミ拾いの旅を始めました。』『穏やか貴族の休暇のすすめ。』など続々とTVアニメ化しています。



TVアニメ以外にも、ドラマCDや2.5次元舞台、映画など様々なメディア展開をしています。



本社所在地：東京都渋谷区桜丘町1番1号渋谷サクラステージSHIBUYAタワー38階

代表取締役：本田 武市



HP：https://www.tobooks.jp/