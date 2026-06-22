【愛知県西尾市】大学生向けインターンシップを募集開始

西尾市役所

西尾市は、大学生、短大生、大学院生等を対象にした、令和8年度西尾市大学生インターンシップの募集を開始します。

今年度のテーマの一つは、「仕事だけでなく“人”で選ぶ」ことです。学生が職員に直接インタビューし、仕事の内容だけでなく、職員の人柄や職場の雰囲気、仕事への向き合い方を知ることで、市役所で働くことをより身近に感じてもらうことを目指します。

また、学生への周知として、StationAiに入居しているスタートアップ企業「株式会社musbun」が提供する、仕事体験アプリ「キャリシー」に募集情報を掲載します。

実習期間は令和8年8月5日（水）から9月28日（月）までのうち3日から2週間程度で、募集コースは全14コースです。応募対象は、市職員を志す意欲のある大学生、短大生、大学院生等で、学年は問いません。応募期間は令和8年6月22日（月）から7月6日（月）までです。

実施のポイント

1.新プログラム「一緒に働きたい職員を探そう！」を実施

今年度の特徴として、共通プログラム「一緒に働きたい職員を探そう！」を実施します。

学生みずから、気になる現場の職員に直接インタビューし、仕事の内容だけでなく、職員の人柄、職場の雰囲気、仕事への向き合い方などを聞き取ります。

インタビューでは、例えば「頼もしい先輩は誰ですか」といった質問を通じて、職員同士の関係性や、職場で大切にされている考え方に触れます。

プログラムの最後に、グループで「一緒に働きたい職員」を選び、その魅力を市長へ発表します。

このプログラムは、学生が市役所の仕事を業務内容だけで理解するのではなく、「どのような人が、どのような思いで働いているのか」を知り、自分が働く姿を具体的にイメージすることを目的としています。

2.事務職・保健師・技術職など全14コースを実施

令和8年度西尾市大学生インターンシップでは、事務職、保健師、技術職など、全14コースを設けています。

事務職では、総合政策、健康福祉、交流共創、産業、環境、地域つながり、子育て教育などの分野で実習を行います。例えば、総合政策コースでは、ふるさと納税や広報紙の編集、市のSNSを活用した情報発信に関する業務を体験します。

3.スタートアップ企業と連携して学生への周知を展開

今回のインターンシップの募集情報を、株式会社musbunが提供する仕事体験アプリ「キャリシー」に初掲載します。

「キャリシー」は、学生が興味や共感を軸に、地域企業や自治体の仕事体験、インターンシップ情報と出会い、実際に会う・話す・体験する機会へつなげるキャリア支援サービスです。

西尾市では、学生に届きやすい形でインターンシップの魅力や募集情報を発信するため、株式会社musbunと連携し、「キャリシー」を活用します。

インターンシップの概要

名称

令和8年度西尾市大学生インターンシップ

対象

市職員を志す意欲のある大学生、短大生、大学院生等

※学年は問いません。

※一部コースでは、専攻等の条件があります。

実習期間

令和8年8月5日（水）から9月28日（月）までのうち、3日から2週間程度

募集コース

事務職 総合政策コース

事務職 健康福祉コース

保健師コース

事務職 交流共創コース

事務職 産業コース

事務職 環境コース

事務職 地域つながり（公共交通）防災コース

事務職 地域つながり（多文化共生）コース

事務職 子育て教育コース

技術職 土木コース

技術職 建築コース

主な実習内容

ふるさと納税、広報紙編集、SNSを活用した市政情報発信、福祉、介護保険、健康づくり、観光、スポーツ、佐久島振興、事業者支援、農水産物の振興、環境学習、ごみ減量、公共交通、防災、多文化共生、子育て支援、保育、学校教育、図書館、道路、公園、上下水道、建築など

共通プログラム

「一緒に働きたい職員を探そう！」

現場の職員へのインタビューを通じて、職場の雰囲気や職員の人柄を知り、最後にグループで「一緒に働きたい職員」の魅力を市長へ発表します。

応募期間

令和8年6月22日（月）から7月6日（月）まで

申込方法

WEBページ https://public-connect.jp/job/15703 から申込み

株式会社musbunについて

株式会社musbunは、地域の仕事や社会課題を学生が動きたくなる体験に変換し、学生と地域が自然につながる仕組みづくりに取り組む、STATION Ai発のスタートアップ企業です。

同社が提供する仕事体験アプリ「キャリシー」は、学生が興味や共感を軸に、地域企業や自治体の仕事体験、インターンシップ情報と出会い、実際に会う・話す・体験する機会へつなげるキャリア支援サービスです。

株式会社musbunは、西尾市が主催するビジネスプランコンテスト「BiZCON NISHIO2024」のファイナリストとして、「西尾商工会議所賞」を受賞しました。

本事業では、西尾市大学生インターンシップの魅力や募集情報を学生に届きやすい形で発信するため、株式会社musbunと連携し、「キャリシー」を活用します。

西尾市について

西尾市は、愛知県の西三河南部に位置する自治体です。

市役所では、子育て、福祉、健康、教育、観光、産業、環境、防災、道路、公園、上下水道など、市民の暮らしに関わる幅広い仕事を行っています。

今回のインターンシップでは、学生が実際の職場を見て、職員と話し、市役所で働くことを具体的に考える機会を提供します。

問い合わせ先

西尾市 総合政策部 人事課

所在地：愛知県西尾市寄住町下田22番地

電話：0563-56-2111