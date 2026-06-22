戦国武将イラストの第一人者・長野剛先生が描く織田信長＆伊達政宗を収録！歴史カードゲームHi!story新スタートデッキセット「戦国東西決戦」が7月19日（日）発売！これ1つですぐに強くなれる！

株式会社Highsto

株式会社Highsto（本社：東京都渋谷区、代表取締役：渡辺拓磨）は、2026年7月19日(日)に歴史カードゲームHi!story【ハイスト】(https://highsto.net)の新作、スタートデッキセット「戦国東西決戦」を発売することをお知らせします。

「戦国東西決戦」とは

「戦国東西決戦」は戦国時代の武将を東側（枠赤色）と西側（枠青色）に分けて収録した、歴史カードゲームHi!story（ハイスト）の新しいスタートデッキセットです。

1つの商品に2つの構築済みデッキが入っているため、購入後すぐに2人で対戦を楽しむことができます。これからハイストを始める方はもちろん、このセットだけで戦国武将たちの対戦をすぐに楽しめるため、歴史や戦国時代が好きな方にもおすすめの商品です。

収録されるカードは、織田信長、伊達政宗をはじめとする日本各地の戦国武将40名。東西に分かれた武将たちが、カードゲームならではの駆け引きの中で激突します。

「長野剛先生による迫力あるイラスト」と「初心者がすぐに強くなれるデッキ構成」が特徴の商品です。

長野剛先生が描く、織田信長と伊達政宗

本商品の切り札となるランク4カード「人間五十年 織田信長」と「独眼竜 伊達政宗」には、数々の歴史ゲーム・戦国武将イラストで知られる長野剛先生(https://tis-home.com/tsuyoshi-nagano/)のイラストを採用しています。

重厚感のある武将イラストは、戦国時代の迫力や武将たちの存在感をより強く感じられる仕上がりとなっています。歴史ファンの方にも、カードゲームとして遊ぶだけでなく、コレクションとして楽しんでいただける内容です。

長野剛先生の伊達政宗と織田信長収録されているカード一部抜粋

※「戦国東西決戦」の全カード一覧はこちらから(https://highsto.net/cards/?products=dj-sngk&q=#cardsSection)

初心者でもすぐに本格対戦へ。強力なランク0カードを多数収録

本作は「戦国東西決戦」からハイストを始める方や、2026年4月に販売を開始した「はじめてのハイスト 日本の歴史オールスター合戦」(https://highsto.net/series/dj-alst/)をきっかけにハイストを始めた方などの、まだあまりカードを持っていないユーザーの皆様にも本格的な対戦を体験していただきたいと考え、ゲームの土台となる強力なランク0のカードを多数収録しております。

Hi!storyは、ランク0からランク4までカードをランクアップさせながら戦うカードゲームです。

本商品では、「戦国東西決戦」や「はじめてのハイスト 日本の歴史オールスター合戦」(https://highsto.net/series/dj-alst/)からハイストを始める方や、まだあまりカードを持っていない方でも本格的な対戦を楽しめるよう、ゲームの土台となる強力なランク0カードを多数収録しています。

これまでのスタートデッキ・スタートデッキセットにも収録されてきた「ハマボウ」「ジェンキンス」に加え、既存ユーザーから高い評価を得ている「ショーン」も収録。さらに、戦国時代をモチーフにした新たなランク0カードとして「必勝祈願 シュン」「暮らしと守り シオリン」も登場します。

購入してすぐに戦いやすいデッキを組みやすく、はじめての方にも、久しぶりにハイストを遊ぶ方にもおすすめの内容です。

商品情報詳細

「戦国東西決戦」に入っているランク0のカードたち

スタートデッキセット「戦国東西決戦」(https://highsto.net/series/dj-sngk/)

2,200円(税込）

【セット内容】

構築済みデッキ…2個（72枚）

ルール説明カード…1セット（17枚）

商品詳細はこちら▼

https://highsto.net/series/dj-sngk/

購入方法

１.Amazon(https://t.highsto.net/goto/amazon?utm_source=prtimes.jp&utm_medium=referral&utm_campaign=sengoku-touzai) にてお買い求めいただけます

２.店舗一覧(https://t.highsto.net/goto/tenpoitiran?utm_source=prtimes.jp&utm_medium=referral&utm_campaign=sengoku-touzai) からお近くの取扱店舗でもお買い求めいただけます。（愛知県・東京都・静岡県・岐阜県には店舗が多いです）

同時発売のシリーズ「天下轟々」と組み合わせてさらに面白く！

「戦国東西決戦」を発売する7月19日(日)には、同じく戦国時代をテーマとした商品である「天下轟々」も発売されます。こちらの商品には福田彰宏先生(https://sengoku-gallery.com/?page_id=603)のイラストによる「最後の英雄 真田幸村」を筆頭に、「戦国東西決戦」には収録されていない数々の戦国武将や同じ時代を生きた姫、忍、僧などが収録されております。

「戦国東西決戦」と「天下轟々」。この2つの商品は、組み合わせて遊ぶことができるようになっており、デッキ構築を含めたより奥深いゲーム体験が生まれます。

こちらの商品は店舗(https://t.highsto.net/goto/tenpoitiran?utm_source=prtimes.jp&utm_medium=referral&utm_campaign=sengoku-touzai)、もしくはハイストアプリ(https://highsto.net/application/)からご購入いただけます。

※歴史カードゲームHi!story（ハイスト）取扱店舗はこちら(https://t.highsto.net/goto/tenpoitiran?utm_source=prtimes.jp&utm_medium=referral&utm_campaign=sengoku-touzai)

「Hi!story（ハイスト）」について

「Hi!story（ハイスト）」は、歴史上の人物、出来事でバトルする対戦型カードゲームです。

ゲームとしての完成度にこだわりながら、同時に教育的効果も意識して開発しています。

遊びながら人物名や人物同士の関連性、出来事の名称と関係性に親しみ、「学習する」のではなく「遊ぶだけ」で、歴史への興味を深められるよう設計されています。

単なる知識の暗記ではなく、歴史に触れる最初のきっかけをつくることを目指しています。

「公立小学校」「教育委員会」との連携

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=emWMA8MgsEs ]

Hi!story（ハイスト）のシリーズの一つである「はじめてのハイスト 日本の歴史 オールスター合戦」(https://highsto.net/series/dj-alst/) は、愛知県名古屋市教育委員会を通じて、正式に名古屋市内全公立小学校（合計260校 5,6年生各学級に2箱ずつ）に対して無償提供されています。

Hi!story（ハイスト）は、単に歴史人物をカードにしただけではなく、子どもたちが歴史に触れるきっかけをつくるカードゲームとして、教育的意義や効果の実証を目指しながら開発を進めています。

今後も全国の自治体・教育機関と連携し、教育的な意義や目的をしっかりと見据えながら、子供達にワクワクと「歴史を楽しく主体的に学べる機会」を届けてまいります。

お問い合わせ先

公式サイト：https://highsto.net(https://t.highsto.net/goto/hp?utm_source=prtimes.jp&utm_medium=referral&utm_campaign=sengoku-touzai)

お問い合わせ：https://highsto.net/contact/

リンク集

戦国東西商品紹介(https://highsto.net/series/dj-sngk/)

あそびかた動画【5分でわかるハイスト】(https://youtu.be/0TrJNKAJUr0)

公式アプリ(https://highsto.net/application/)

イベント一覧(https://highsto.peatix.com/)

店舗一覧(https://t.highsto.net/goto/tenpoitiran?utm_source=prtimes.jp&utm_medium=referral&utm_campaign=sengoku-touzai)

Amazoストアページ(https://t.highsto.net/goto/amazon?utm_source=prtimes.jp&utm_medium=referral&utm_campaign=sengoku-touzai)