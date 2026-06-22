【西武池袋本店】半年の節目「夏越の祓」に味わう、縁起菓子『水無月』を特集

株式会社そごう・西武

西武池袋本店デパチカスイーツ＆ギフトでは、6月30日に行われる厄除けの行事「夏越の祓（なごしのはらえ）」に合わせ、暑い夏を健やかに過ごす願いを込めた歳時菓子「水無月（みなづき）」をご提案いたします。氷に見立てた三角形に、邪気を払うとされた小豆をあしらった、この時期ならではの味わいを種類豊富に取り揃えました。

たねや

口あたりよく仕上げた外郎に、厄除けの小豆をのせた歳時菓子です。

●水無月

価格：1,080円（2個入）

■お取り扱い期間：2026年6月29日（月）～30日（火）

とらや

もっちりとした生地と、ふっくらとした小豆のバランスが絶妙な水無月。

●水無月・白水無月

価格：各270円（1個）

■お取り扱い期間：2026年6月25日（木）～30日（火）

京菓匠 鶴屋吉信

もっちりとした食感の外郎に、大粒で風味の良い馬路大納言小豆製の小倉鹿の子を散りばめました。

●水無月

価格：1,134円（3個入）

■お取り扱い期間：2026年6月29日（月）～30日（火）

叶 匠壽庵

もちもちとした外郎生地に大納言小豆をのせました。

●水無月

価格：908円（1箱、4個入）

■お取り扱い期間：2026年6月29日（月）～30日（火）

鶴屋八幡

吉野本葛と大納言小豆で仕立てました。つるりと涼やかな口当たりの水無月です。

●水無月

価格：1,512円（3個入）

■お取り扱い期間：2026年6月28日（日）～30日（火）

菓匠 清閑院

甘く煮た鳥取県産大納言小豆を、吉野本葛粉とわらび粉を使いもっちりと仕上げた外郎に重ねました。

●水無月

価格：756円（2切入）

■お取り扱い期間：2026年6月26日（金）～30日（火）

京祇をん ににぎ

もっちりとした外郎生地に北海道産小豆をたっぷり敷きつめ、あっさりとした味わいに仕上げました。

●水無月

価格：540円（1箱、2切入）

■お取り扱い期間：2026年6月27日（土）～30日（火）

大角玉屋〈諸国銘菓 卯花墻〉

杏の酸味と外郎の調和を楽しんで。

●杏水無月

価格：355円（1個）※各日限定80個

■お取り扱い期間：2026年6月27日（土）・30日（火）※各日正午から販売

小布施堂

葛を使った栗羊羹に蜜栗と小豆を散らし、葛でとじて仕上げました。

●水無月

価格：432円（1個）

■お取り扱い期間：2026年6月24日（水）～30日（火）

西武池袋本店

〒171-8569 東京都豊島区南池袋1-28-1

03-3981-0111（代表）

https://www.sogo-seibu.jp/seibuikebukuro/

営業時間：午前10時～午後8時

※最新の営業時間は西武池袋本店のホームページをご確認ください。