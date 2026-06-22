絵本ナビ、新キャラクタープロジェクト『ねこおばけ Cat Ghost』を始動
年間2,000万人が利用する絵本情報サイトを運営する株式会社絵本ナビ（本社東京都港区、以下絵本ナビ）は、新キャラクタープロジェクト『ねこおばけ Cat Ghost』を開始しました。
ねこおばけ Cat Ghost 集合ビジュアル
＜ねこおばけとは？＞
どこかの街の、だれかの家に住んでいて、
ふわふわ浮いて、人と話せる。
妖精みたいな存在です。
日々のモヤモヤをねこおばけに話すと、
「まかせるニャ」と何とかしようとしてくれます。
何とかなってないときも多いんだけど......
「ドヤ」のキメ顔にいろいろつっこみたくなりますが、
いつも寄り添ってくれる、愛おしいねこたちです。
絵本ナビでは、これまで絵本・児童書領域を中心に、作品、作家、読者、親子をつなぐメディア・サービスを展開してきました。今回の『ねこおばけ Cat Ghost』では、絵本的な世界観やキャラクターの魅力を大切にしながら、SNSでの継続的な発信を起点に、生活者との接点を広げていきます。
＜ユキ＞ クールでツンとしているように見えるけど、ほんとはしっかり親身に考えてくれているよ。
＜マル＞ シャムのマルは、おしゃべり。 なになに、どうしたの？と、そばにくるよ。
＜テツロウ＞ ハチワレのテツロウは、ぶっきらぼうだけどそこぬけにあかるい。江戸っ子だねぇ......。
＜モモ＞ モモはね、心配性の慎重派、というか現実的というか......。
＜チャチャ＞ 茶トラのチャチャは、楽観的でマイペース。 なんとかなるニャ！
＜ポンズ＞ 真面目な優等生で、「ねこおばけの良心」といわれているよ。まじめすぎるかも？
＜プム＞ サバトラのプムは、ちょっと怖がり。そのぶん、おちついたアドバイスをくれるよ。
＜モンモン＞ 三毛猫のモンモンは、めんどくさがり。ひたすらマイペース。めんどうなことはごめんだニャ。
まずはXおよびInstagramでの配信を通じて、キャラクターの個性や世界観を発信。今後は、読者・フォロワーの反応を受け止めながら、コンテンツ展開、グッズ化、企業・ブランドとのコラボレーション、ライセンス展開など、さまざまな可能性を検討してまいります。
＜公式アカウント＞
Ｘアカウント :
https://x.com/catghostneo
Instagramアカウント :
https://www.instagram.com/catghostneo/
■株式会社絵本ナビ 会社概要
会社名：株式会社絵本ナビ
代表者：代表取締役社長CEO 金柿秀幸（かながき ひでゆき）
所在地：〒107-0052 東京都港区赤坂5-2-33 IsaI AkasakA 1112
設立：2001年10月25日
資本金：1億円（資本準備金1億円）
URL：https://corp.ehonnavi.net/
事業内容：メディア事業・コマース事業・コンテンツ事業
■お問い合せ先：
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株式会社 絵本ナビ 広報担当
E-mail：press@ehonnavi.net
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