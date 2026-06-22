絵本ナビ、新キャラクタープロジェクト『ねこおばけ Cat Ghost』を始動

株式会社絵本ナビ

年間2,000万人が利用する絵本情報サイトを運営する株式会社絵本ナビ（本社東京都港区、以下絵本ナビ）は、新キャラクタープロジェクト『ねこおばけ Cat Ghost』を開始しました。

ねこおばけ Cat Ghost 集合ビジュアル

＜ねこおばけとは？＞

どこかの街の、だれかの家に住んでいて、

ふわふわ浮いて、人と話せる。

妖精みたいな存在です。

日々のモヤモヤをねこおばけに話すと、

「まかせるニャ」と何とかしようとしてくれます。

何とかなってないときも多いんだけど......

「ドヤ」のキメ顔にいろいろつっこみたくなりますが、

いつも寄り添ってくれる、愛おしいねこたちです。

絵本ナビでは、これまで絵本・児童書領域を中心に、作品、作家、読者、親子をつなぐメディア・サービスを展開してきました。今回の『ねこおばけ Cat Ghost』では、絵本的な世界観やキャラクターの魅力を大切にしながら、SNSでの継続的な発信を起点に、生活者との接点を広げていきます。

＜ユキ＞ クールでツンとしているように見えるけど、ほんとはしっかり親身に考えてくれているよ。＜マル＞ シャムのマルは、おしゃべり。 なになに、どうしたの？と、そばにくるよ。＜テツロウ＞ ハチワレのテツロウは、ぶっきらぼうだけどそこぬけにあかるい。江戸っ子だねぇ......。＜モモ＞ モモはね、心配性の慎重派、というか現実的というか......。＜チャチャ＞ 茶トラのチャチャは、楽観的でマイペース。 なんとかなるニャ！＜ポンズ＞ 真面目な優等生で、「ねこおばけの良心」といわれているよ。まじめすぎるかも？＜プム＞ サバトラのプムは、ちょっと怖がり。そのぶん、おちついたアドバイスをくれるよ。＜モンモン＞ 三毛猫のモンモンは、めんどくさがり。ひたすらマイペース。めんどうなことはごめんだニャ。

まずはXおよびInstagramでの配信を通じて、キャラクターの個性や世界観を発信。今後は、読者・フォロワーの反応を受け止めながら、コンテンツ展開、グッズ化、企業・ブランドとのコラボレーション、ライセンス展開など、さまざまな可能性を検討してまいります。

＜公式アカウント＞Ｘアカウント :https://x.com/catghostneo

Instagramアカウント :https://www.instagram.com/catghostneo/

■株式会社絵本ナビ 会社概要

会社名：株式会社絵本ナビ

代表者：代表取締役社長CEO 金柿秀幸（かながき ひでゆき）

所在地：〒107-0052 東京都港区赤坂5-2-33 IsaI AkasakA 1112

設立：2001年10月25日

資本金：1億円（資本準備金1億円）

URL：https://corp.ehonnavi.net/

事業内容：メディア事業・コマース事業・コンテンツ事業

■お問い合せ先：

※在宅勤務体制となっております。メールにてお問い合わせください。

株式会社 絵本ナビ 広報担当

E-mail：press@ehonnavi.net

※本広報資料は、ご自由にご転送・ご引用ください。また、絵本ナビの画面キャプチャーなどご自由に使っていただいて構いません。