【リーガロイヤルホテル大阪】桃の魅力を味わい尽くす、心華やぐティータイム 期間限定「桃アフタヌーンティー」を販売
リーガロイヤルホテル大阪 ヴィニェット コレクション（大阪市北区中之島、総支配人 山根 朋之）の「メインラウンジ」（1階）では、夏を彩る桃を主役にしたスイーツを揃えた「桃アフタヌーンティー」を2026年7月1日（水）から8月31日（月）までオンライン予約限定で販売します。
■スイーツにセイボリー、紅茶まで、桃尽くし！バーテンダー監修オリジナル桃モクテルも。
夏を彩る桃をふんだんに使用した、桃尽くしのスイーツ全8種をご用意。桃の果実感を楽しめるタルトやグラスケーキをはじめ、まるで桃のような見た目も愛らしいムースやブッセなど、桃の魅力をさまざまなスタイルでお楽しみいただけます。なかでも「桃のミニパフェ」は、ジューシーな桃を贅沢に使用した主役級のひと品。リボン型のチュイールをあしらったキュートな見た目に、爽やかな酸味のフランボワーズソースや桃のジュレを重ね、多彩な味わいをお楽しみいただけます。
また、季節の紅茶「アプリコットピーチティー」「トロピカルルイボスティー（ノンカフェイン）」に加え、2025年11月に国内トップクラスのカクテルコンペティションで優勝したバーテンダー 池上祐子が考案したオリジナルモクテル「MOMOmojito（モモモヒート）」も本アフタヌーンティー期間限定で登場。桃の甘く華やかな香りとともに、この季節ならではの優雅なティータイムをお過ごしいただけます。
■金曜・土曜限定。夕暮れから楽しむ“夜アフタヌーンティー”
本アフタヌーンティーの提供期間中は、金曜・土曜限定で最終予約時間を18:00まで延長。日中はなかなかアフタヌーンティーを楽しむ機会のない方や、週末の夜にゆったりとした時間を過ごしたい方はもちろん、仕事を終えた後のご褒美としてもおすすめです。
また、夜アフタヌーンティーにぴったりのオプションドリンク“桃ワイン”も提供。日本庭園を望む和空間「メインラウンジ」で、心地よいピアノの音色に包まれる、都会の喧騒を離れる非日常のひとときをご堪能いただけます。
概要は次の通りです。
「桃アフタヌーンティー」 詳細
【販売期間】 2026年7月1日（水）～8月31日（月）
【提供時間】 11：30～18：30
[金曜・土曜] 11：30～20：00
※全日2時間制
【料金】
＜リーガメンバーズ会員 特別料金＞
・早期特別料金［平日限定］：7,000円（20日前までのご予約）
・特別料金：7,300円
※特別料金は、会員サービス「リーガメンバーズ」の公式アプリをダウンロードし、オンライン予約された場合に適用されます（他の割引との併用不可）
＜通常料金＞
・7,590円
・セラーバー 池上祐子監修 オリジナルモクテル「MOMOmojito（モモモヒート）」1杯付：9,000円
※モクテル単品（1杯1,771円）もございます
※いずれも税金・サービス料を含む
※2名様または4名様のみ承ります
※3日前までのオンライン予約限定
桃の甘みとレモンの酸味、ジンジャーエールの爽快感を楽しめる夏にぴったりのオリジナルモクテル「MOMOmojito」
【内容】
[ミニグラスパフェ]
桃のミニパフェ
グラスいっぱいにあしらった桃を味わう「桃のミニパフェ」
[上段]
桃のモンブラン / 桃のヴェリーヌ / 桃のムース
[中段]
桃のクッキーサンド / 桃のタルトレット / 桃のブッセ / 桃のフィナンシェ
[下段]
桃のスコーン / 桃と生ハム、マドレーヌサレ バジル風味 / 南瓜とブルーチーズのタルトレット / スモークサーモンのプチロールといくら
[ドリンク] ※おかわりの際、茶葉を変更していただけます
《季節のおすすめ》
・アプリコットピーチティー
・トロピカルルイボスティー（ノンカフェイン）
・ブレンドティー、ダージリン、アッサム、ウバ、キーマン、アールグレイ、ブレンドコーヒー
《オプションドリンク》 ※いずれも税金・サービス料を含む
・グラス桃のワイン「フジクレール クラノオト 桃」 ＋1,139円
・グラスシャンパン ＋2,530円
・グラスノンアルコールロゼスパークリング ＋1,518円
山梨県産白桃を100％使用し、果実そのものを思わせるジューシーな味わいと、やさしい甘み、芳醇な香りが広がる桃のワイン「フジクレール クラノオト 桃」
※写真はすべてイメージです
※写真のプレート・パフェは2名様分のイメージです
※プレート以外の装飾はアフタヌーンティーに含んでおりません
※プレートの色が異なる場合がございます
※メニューは、食材の入荷状況等により変更になる場合がございます
＜お客様のご予約・お問い合わせ先＞
レストラン総合案内 TEL：06-6448-0354（10：00～18：00）
ホームページ https://www.rihga.co.jp/osaka/restaurant/fair_list/mainlounge-peach-afternoontea
「メインラウンジ」概要
【営業時間】 9：00～18：30（ラストオーダー18：00）
[金曜・土曜] 9：00～20：00（ラストオーダー19：30）
［朝食］9：00～10：30
【料金】 お飲み物 1,518円～ / スイーツセット 2,024円～など
【席数】 167席
日本国内のホテル初かつ唯一導入されたスタインウェイ&サンズの自動演奏ピアノ「SPIRIO」による特別な演奏をご体験いただけます。ピアノ演奏は下記時間にてお楽しみいただけます。
9：00～10：30 / 11：00～13：30 / 15：00～17：30 /
18:00～19:30（金曜・土曜限定）
なお、15：00～17：30は、世界的に活躍するピアニスト「菊池亮太」氏によるタッチを録音した演奏もご体験いただけます。
大きな窓から日本庭園を一望できる開放的な空間
心地よい音色を響かせるスタインウェイ&サンズのピアノ「SPIRIO」
＜リーガロイヤルホテル大阪 ヴィニェット コレクション＞:
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