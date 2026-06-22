【リーガロイヤルホテル大阪】桃の魅力を味わい尽くす、心華やぐティータイム 期間限定「桃アフタヌーンティー」を販売

株式会社ロイヤルホテル

リーガロイヤルホテル大阪 ヴィニェット コレクション（大阪市北区中之島、総支配人 山根 朋之）の「メインラウンジ」（1階）では、夏を彩る桃を主役にしたスイーツを揃えた「桃アフタヌーンティー」を2026年7月1日（水）から8月31日（月）までオンライン予約限定で販売します。

■スイーツにセイボリー、紅茶まで、桃尽くし！バーテンダー監修オリジナル桃モクテルも。

夏を彩る桃をふんだんに使用した、桃尽くしのスイーツ全8種をご用意。桃の果実感を楽しめるタルトやグラスケーキをはじめ、まるで桃のような見た目も愛らしいムースやブッセなど、桃の魅力をさまざまなスタイルでお楽しみいただけます。なかでも「桃のミニパフェ」は、ジューシーな桃を贅沢に使用した主役級のひと品。リボン型のチュイールをあしらったキュートな見た目に、爽やかな酸味のフランボワーズソースや桃のジュレを重ね、多彩な味わいをお楽しみいただけます。

また、季節の紅茶「アプリコットピーチティー」「トロピカルルイボスティー（ノンカフェイン）」に加え、2025年11月に国内トップクラスのカクテルコンペティションで優勝したバーテンダー 池上祐子が考案したオリジナルモクテル「MOMOmojito（モモモヒート）」も本アフタヌーンティー期間限定で登場。桃の甘く華やかな香りとともに、この季節ならではの優雅なティータイムをお過ごしいただけます。

■金曜・土曜限定。夕暮れから楽しむ“夜アフタヌーンティー”

本アフタヌーンティーの提供期間中は、金曜・土曜限定で最終予約時間を18:00まで延長。日中はなかなかアフタヌーンティーを楽しむ機会のない方や、週末の夜にゆったりとした時間を過ごしたい方はもちろん、仕事を終えた後のご褒美としてもおすすめです。

また、夜アフタヌーンティーにぴったりのオプションドリンク“桃ワイン”も提供。日本庭園を望む和空間「メインラウンジ」で、心地よいピアノの音色に包まれる、都会の喧騒を離れる非日常のひとときをご堪能いただけます。

概要は次の通りです。

「桃アフタヌーンティー」 詳細

【販売期間】 2026年7月1日（水）～8月31日（月）

【提供時間】 11：30～18：30

[金曜・土曜] 11：30～20：00

※全日2時間制

【料金】

＜リーガメンバーズ会員 特別料金＞

・早期特別料金［平日限定］：7,000円（20日前までのご予約）

・特別料金：7,300円

※特別料金は、会員サービス「リーガメンバーズ」の公式アプリをダウンロードし、オンライン予約された場合に適用されます（他の割引との併用不可）

＜通常料金＞

・7,590円

・セラーバー 池上祐子監修 オリジナルモクテル「MOMOmojito（モモモヒート）」1杯付：9,000円

※モクテル単品（1杯1,771円）もございます

※いずれも税金・サービス料を含む

※2名様または4名様のみ承ります

※3日前までのオンライン予約限定

桃の甘みとレモンの酸味、ジンジャーエールの爽快感を楽しめる夏にぴったりのオリジナルモクテル「MOMOmojito」

【内容】

[ミニグラスパフェ]

桃のミニパフェ

グラスいっぱいにあしらった桃を味わう「桃のミニパフェ」

[上段]

桃のモンブラン / 桃のヴェリーヌ / 桃のムース

[中段]

桃のクッキーサンド / 桃のタルトレット / 桃のブッセ / 桃のフィナンシェ

[下段]

桃のスコーン / 桃と生ハム、マドレーヌサレ バジル風味 / 南瓜とブルーチーズのタルトレット / スモークサーモンのプチロールといくら

[ドリンク] ※おかわりの際、茶葉を変更していただけます

《季節のおすすめ》

・アプリコットピーチティー

・トロピカルルイボスティー（ノンカフェイン）

・ブレンドティー、ダージリン、アッサム、ウバ、キーマン、アールグレイ、ブレンドコーヒー

《オプションドリンク》 ※いずれも税金・サービス料を含む

・グラス桃のワイン「フジクレール クラノオト 桃」 ＋1,139円

・グラスシャンパン ＋2,530円

・グラスノンアルコールロゼスパークリング ＋1,518円

山梨県産白桃を100％使用し、果実そのものを思わせるジューシーな味わいと、やさしい甘み、芳醇な香りが広がる桃のワイン「フジクレール クラノオト 桃」

※写真はすべてイメージです

※写真のプレート・パフェは2名様分のイメージです

※プレート以外の装飾はアフタヌーンティーに含んでおりません

※プレートの色が異なる場合がございます

※メニューは、食材の入荷状況等により変更になる場合がございます

＜お客様のご予約・お問い合わせ先＞

レストラン総合案内 TEL：06-6448-0354（10：00～18：00）

ホームページ https://www.rihga.co.jp/osaka/restaurant/fair_list/mainlounge-peach-afternoontea

「メインラウンジ」概要

【営業時間】 9：00～18：30（ラストオーダー18：00）

[金曜・土曜] 9：00～20：00（ラストオーダー19：30）

［朝食］9：00～10：30

【料金】 お飲み物 1,518円～ / スイーツセット 2,024円～など

【席数】 167席

日本国内のホテル初かつ唯一導入されたスタインウェイ&サンズの自動演奏ピアノ「SPIRIO」による特別な演奏をご体験いただけます。ピアノ演奏は下記時間にてお楽しみいただけます。

9：00～10：30 / 11：00～13：30 / 15：00～17：30 /

18:00～19:30（金曜・土曜限定）

なお、15：00～17：30は、世界的に活躍するピアニスト「菊池亮太」氏によるタッチを録音した演奏もご体験いただけます。

大きな窓から日本庭園を一望できる開放的な空間心地よい音色を響かせるスタインウェイ&サンズのピアノ「SPIRIO」

＜リーガロイヤルホテル大阪 ヴィニェット コレクション＞:

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