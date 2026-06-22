子ども市場攻略のマーケティング戦略セミナー　″選ばれる商品″へ変える戦略作りのヒント 7月22日オンラインセミナー開催

株式会社マーケティング研究協会2026年7月22日開催 既存商品を子ども市場で売る/もっと売るマーケティング戦略セミナー

子ども市場では、親と子の両方を意識した商品・ブランド設計が欠かせません。しかし、実際にはどちらか一方に偏った訴求になってしまい、本来の魅力が十分に伝わっていないケースも少なくありません。本セミナーでは、こうした子ども市場特有の構造を整理し、売れるマーケティング戦略の考え方を解説します。

講師は、ベビー用品メーカーで約20年にわたり、顧客との対話をもとに数々のヒット商品を生み出してきたマーケター。豊富な実務経験をもとに、「なぜ売れないのか」を市場やターゲットの捉え方から紐解き、自社商品の強みを活かしたマーケティング戦略の組み立て方をお伝えします。

セミナーでは、STPや4Pなどのフレームワークを活用しながら、競合分析やターゲット設定、ブランド・販促設計の考え方を実践的に解説。食品や日用品、雑貨など、子ども向け商品を扱うさまざまな企業で応用できる内容です。さらに、自社商品のマーケティング戦略を整理するワークを通じて、実務にそのまま活かせる設計力を身につけていただけます。

詳細を見る :https://www.marken.co.jp/seminar/006595post_217.php



このような方におすすめです。

・子ども・ベビー・キッズ市場で売上やブランドの伸び悩みを感じている方

・親と子、それぞれのニーズを踏まえた商品・販促設計を学びたい方

・既存商品を子ども市場へ展開・拡販したい方

・新たに子ども市場への参入を検討している方

・実務で活用できるマーケティング戦略の考え方を身につけたい方

講師：市瀬 広子 リサーチ＆マーケティングプランナー Seven 代表

大手ベビー用品メーカーにて約20年、商品企画・市場調査・マーケティング戦略に従事。

1,000人以上のママ・パパへのインタビューをもとに、ヒット商品の開発を手がけ、キッズデザイン賞・グッドデザイン賞の受賞歴がある。

現在は独立し、企業・行政・個人の商品開発・マーケティング支援を行い、支援先では売上280％向上の実績を持つ。

セミナープログラム：

１．子ども向け商品、なぜ売れない？ズレの要因分析

⑴「子どもの市場は縮小だからチャンスがない」とは限らない

⑵既存商品を子ども向けに展開しても売れない理由 →ありがちな失敗事例の紹介

１.「小サイズ・味の変更・キャラクター」の限界

２.「子ども」と一括りにするターゲット設計

⑶子ども向け商品が売れない要因を、構造的に理解する

2．なぜ子ども市場では"ズレ"が起きるのか-親×子の二重構造

⑴STPで「誰に売るか」を再設計する/ズレを直す

・「子ども」を一括りにしていないか--年齢・発達段階・使用シーンで切る

⑵子と親のインサイトから「なぜ選ばれるか」を読む

１.「誰に・どんな場面で・なぜ選ばれるか」をインサイトから見直す

２.親の購買心理-子どもの欲求→分けて捉える

⑶ものづくりのあるある別に4Pで「売り方設計」を点検する

・商品・価格・流通・プロモーションのどこにズレがあるか

３．〈ワーク〉自社商品の“売れない理由”を特定し、打ち手まで落とし込む

⑴設計の言語化：「誰に・どの場面で・どんなメッセージで・どんな価値を提供する」の整理

⑵実行結果の振り返り： ⑴の内容を検証する

⑶ （上手くいかない場合 ）ズレの要因と、その理由の仮説を立てる

⑷検証と次のアクション：仮説をどう確認するか、次の行動を整理する（PDCAの練習）

４．ものづくりの悩みあるあるとその対処のヒント

年齢別のニーズや子どもの変化がつかめない / 売れない理由がわからない/

プロジェクトの途中で方向性を見失う / 商品の価値が現場にうまく伝わらない

開催概要：

開催日時：2026年7月22日(水) 13:00~16:00

開催方法：オンラインセミナー（アーカイブ視聴期間あり）

受講料：お一人様 31,900円（税込）

詳細を見る :https://www.marken.co.jp/seminar/006595post_217.php

マーケティング研究協会

株式会社マーケティング研究協会

マーケティング研究協会は1960年の設立より、マーケティング志向をもった人財・組織の育成と、お客様に選ばれ続けるための仕組みづくりを、「マーケティング支援」「小売業への営業力強化（トレードマーケティング）」「店舗販売力強化」「BtoB営業力強化」という4つの領域を中心に、公開セミナー・企業内研修・コンサルティング等様々な手法でご支援しております。

上記のセミナーは企業内研修としても実施することが可能です。お気軽にお問い合わせください。

【会社概要】

株式会社マーケティング研究協会

105-0012 東京都港区芝大門1丁目2番8号 COSMIC BLDG 2F

代表取締役：平林 信吾

事業内容： 教育研修事業・マーケティングリサーチ事業・コンサルティング事業・公開セミナー事業・企画制作事業

設立： 1962年

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