【セント レジス ホテル 大阪】南仏の夏を味わう、優雅なアペロ体験

マリオット・インターナショナル

セント レジス ホテル 大阪（所在地：大阪市中央区本町3-6-12、総支配人：ルナ・バズラチャリャ）は、2026年7月1日（水）から9月30日（水）までの期間限定で、1階ブラッスリー「REGINE（レジーヌ）」にて、地中海の美食をテーマにした「アペタイザー・マルシェ」のサマーメニューをご提供いたします。

パリのエスプリと現代的な感性が息づくブラッスリー「REGINE」。選ぶ歓びを愉しむ「アペタイザー・マルシェ」が、この夏は地中海の美食をテーマに、南仏の夏を感じる季節限定の内容へと生まれ変わります。

太陽に照らされた海辺の街、ゆったりと流れる午後の時間、夕暮れとともに始まるアペロの習慣。そんな南フランスの夏の情景を映し出すように、魚介や夏野菜を中心とした色鮮やかな前菜がショーケースを美しく彩ります。

「蛸のガルシア風」や「ムール貝のマリネ」などの魚介料理に加え、彩り豊かな「グレック」や南仏を代表する「ラタトゥイユ」、スペインの定番料理「トルティージャ ロメスコソース」など、地中海沿岸の豊かな食文化を映し出す逸品が揃います。魚介の旨みや夏野菜のみずみずしさ、香り豊かなハーブの風味が織りなす味わいが、南欧の陽光あふれる食卓へと誘います。

さらに、「パテ・アン・クルート」や「富士の介サーモンのスモーク ブリニとともに」、チーズセレクションに加え、フランス産チョリソ、ソシソン・セック、ソシソン・セック・ポアブルなど、ワインとの相性を追求したシャルキュトリも華やかにラインナップ。お好みのワインとともに少しずつ味わう、アペロならではの愉しみをご堪能いただけます。

また、御堂筋の並木道を望むテラスでは、夏季限定の「サンセット・アペロ」を開催。毎日17:00から19:00まで、シャンパン「ヴーヴ・クリコ イエロー・ラベル・ブリュット」に加え、プロヴァンスの名門シャトー「シャトー・ラ・コスト」が手がける、果実由来の甘い香りとハーブのさわやかさが特徴のロゼワイン、ボルドーの「セクレ・デ・ロシェ」の白ワインを、特別価格でご提供いたします。夕暮れに染まる街並みを眺めながらグラスを傾けるひと時が、一日の終わりをゆったりと彩ります。

さらに、90分のフリーフローとアペタイザー5種の盛り合わせを組み合わせたプランもご提供いたします。シャンパンやワイン、夏を彩るカクテルとともに、地中海の美食を心ゆくまでお愉しみいただけます。

地中海の美食とワイン、そして御堂筋の景色が織りなす夏限定のひと時。ブラッスリー「REGINE」が提案する、南仏のエスプリを感じる優雅なアペロ体験をお届けいたします。

「サマー・アペタイザー・マルシェ」概要

■期間 2026年7月1日（水）から9月30日（水）

■場所 ブラッスリー「REGINE（レジーヌ）」1階

≪アペタイザー・マルシェ サマーメニュー≫

・富士の介サーモンのスモーク ブリニとともに

・蛸のガルシア風

・ムール貝のマリネ

・グレック

・ラタトゥイユ

・トルティージャ ロメスコソース

・サーモンリエット

・コールドカット３種

フランス産チョリソ

ソシソン・セック

ソシソン・セック・ポアブル

≪アペタイザー・マルシェ 通常メニュー≫

・パテ アン クルート（追加料金 \2,000）

・イベリコハム「ホセリート」

・ブリー

・サントモール

・フルムダンベール

・ラングル

・コンテ

・厳選オリーブ3種

・コルニション

・ディジョンマスタード

・ポメリー・マスタード

・サーモンリエット

≪サンセット・アペロ≫

■時間 17:00～19:00（毎日）

■ドリンクメニュー

・グラスシャンパン \1,000

・グラスロゼワイン \800

・グラス白ワイン \800

≪フリーフロープラン≫

■料金 お1人様 \8,000

※シャンパン付きプランはプラス \5,000

■プラン内容

・フリーフロー90分

赤・白ワイン/ジントニック/スプリッツァー/ウィスキー

※シャンパン付きプランはヴーヴ・クリコ イエロー・ラベル・ブリュットをご提供

・アペタイザー・マルシェ盛り合わせ5品

WEBページ https://www.regine.stregisosaka.com/

ご予約・お問い合わせ

セント レジス ホテル 大阪 レストラン予約

06-6105-5659（10:00～19:00）

※表記料金には消費税・サービス料が含まれております。

公式サイト：www.stregisosaka.co.jp(http://www.stregisosaka.co.jp/)

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