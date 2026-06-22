【茨城県日立市】年間2.5万件の電話対応をAIさくらさんがサポート

株式会社ティファナ・ドットコム

株式会社ティファナ・ドットコム（本社：東京都目黒区、代表取締役：森 博也）が提供するAIエージェント「AIさくらさん」が、茨城県日立市の保健福祉部 国民健康保険課（以下、日立市）に導入され、2026年6月下旬より本格稼働を開始いたします。本取り組みでは、定型的な電話問い合わせ対応をAIさくらさんが担うことで、繁忙期の業務負担軽減と24時間対応による市民サービス向上を図ります。

■導入の背景：繁忙期に発生する「電話の山」

自治体の中でも特に問い合わせが集中し、職員負担が大きいとされる『医療・保険・年金分野』。

日立市 国民健康保険課においても、年間約25,000件の電話問い合わせに対応しています。特に資格確認書や納入通知書を発送する6～7月は、「届いた通知の内容を確認したい」「納付方法を知りたい」といった問い合わせが急増し、窓口・電話ともに対応が集中。職員の負担は大きな課題となっていました。

これらのうち、加入・脱退手続きや納付場所の確認などの定型的な問い合わせについてAIさくらさんが対応することで、職員の業務負担軽減を目指します。

これは単なる効率化にとどまらず、人手不足や業務量増加が進む中で、持続可能な行政運営体制を構築するための行政DXの取り組みです。

■AIさくらさんの役割

○ 24時間365日対応

開庁時間外でも問い合わせ可能。市民は時間を気にせず必要な情報を取得できます。

夜間・休日の問い合わせにも即時対応することで、市民の満足度向上を図ります。

○ AI×人のハイブリッド体制

個人情報を伴う相談や複雑な判断を要する内容は、即座に担当職員へ電話を転送します。

AIさくらさんが“振り分け役”となることで、職員は専門業務に集中できる体制を整えます。

■「一緒に育てるAI」：現場とともに成長する運用体制

本プロジェクトでは、現場職員から収集した“市民の生の言葉”をAIさくらさんに学習させています。

単なるFAQの自動応答システムではありません 。運用開始後も実際の問い合わせ傾向を可視化・分析し 、市民のニーズに合わせて回答精度を継続的に向上させていく、現場とともに成長する「育てるAI」を目指します。

＜AIさくらさんとは＞

AIさくらさんは、登録・チューニング作業をお客様がすることなく利用できるAIエージェントです。

「あなたの隣にAIさくらさん。仕事も幸せも、一緒に。」をコンセプトに、AIさくらさんとの対話を通して企業や自治体のDX推進をサポートしています。

【AIさくらさんが選ばれる理由】

・ChatGPTや画像生成AIなど最新のAI技術を搭載

・AI関連特許や品質保証・クラウドセキュリティなど各種ISOを取得

・クライアントの業務内容に合わせて短期間で独自カスタマイズして納品

・運用やメンテナンスの作業は完全自動化

DX推進を目指す多くの企業がAIさくらさんを採用。駅や商業施設、Webサイト、電話でのAI接客・アバター接客などをAIの力で実現しており、大手企業、自治体、公共交通機関など様々な業種・シーンで数多くご利用いただいています。

＜会社紹介＞

株式会社ティファナ・ドットコム（本社：東京都目黒区）

「AIの力で世の中を笑顔にする」を企業理念として掲げ事業展開中で、企業や自治体のDX推進をサポートしている。

2000年の設立以来、Web制作事業を中心に、あらゆる業種業態のWebサイトの制作を手掛ける。その経験を活かして人工知能（AI）の開発に取り組み、2016年10月に「AIさくらさん」をリリース。現在「AIさくらさん」は全国各地の多くの企業・地方自治体に導入されており、DX推進を担っている。

2024年3月よりHEROZ株式会社（東証上場）のグループに参画する。