「味の素スタジアム 京王アリーナTOKYO 感謝デー」味の素グループが「スポーツ×食」の魅力を体感できるプログラムを実施

味の素株式会社

アスリートと体を動かし、学ぶ―。味の素株式会社（社長：中村 茂雄、本社：東京都中央区）は2026年6月20日(土)、今年で18回目を迎えた『味の素スタジアム 京王アリーナTOKYO感謝デー』において、トップアスリートと来場者が直接触れ合いながら、「スポーツ×食」を体感できるプログラムを展開。全体では約1万4千人が参加し、幅広い世代がスポーツの楽しさを体験。トップアスリートとの

交流を通じて、多様な個性や違いを尊重する大切さに触れながら、食事・栄養の大切さを学ぶ機会と

なりました。

■アスリート7名によるトークショーを開催

味の素スタジアムのメインステージでは、味の素（株）がサポートするアスリートを中心に、7名のゲストによるトークショーを実施。トップアスリート同士の軽妙な掛け合いもあり、会場には笑いがこぼれる和やかな時間となりました。

当日は岩淵選手がMCを務め、松田さんが適宜フォローを入れることで、終始スムーズかつテンポ良く進行。

トークでは、山本さんが「ギョーザ」が大好物で、AJINOMOTOギョーザはもちろん、奥様手作りのギョーザもこよなく愛しているエピソードや、小須田選手からは、国際大会の現地でも冷凍弁当「あえて、(R)」を食べることができ、大会期間中のコンディショニング面で大きな支えになっていたという実体験が語られました。

さらに、鳥居選手は幼い頃から料理が好きであることを明かし、「Cook Do(R)」を使った独自の調理方法を紹介。

七野選手からは、海外遠征時に提供された「クノール(R)海鮮チゲスープ」を愛用しているとの声があり、遠征中の食事サポートの具体例として紹介されました。

トークの終盤では、鳥海選手が「これから始まる大会を“自分の大会”にする」と力強く宣言。会場からは大きな拍手が送られ、イベントを締めくくりました。

（左から：松田丈志さん、小須田潤太選手、鳥居健人選手、 岩渕幸洋選手、山本篤さん、鳥海連志選手、七野一輝選手）（左から：MC岩淵選手、松田さん、山本さん、小須田選手、鳥居選手、 七野選手、鳥海選手）

■「勝ち飯(R)」教室でスポーツ栄養の大切さを学ぶ

競泳オリンピアンであり、「勝ち飯(R)」アンバサダーを務める松田丈志さんを迎え、「勝ち飯(R)」教室を開催。スポーツに取り組む子どもたちや保護者、日常の体調管理に関心のある94名が参加し、アスリート時代のご経験や、現在取り組んでいるトレイルランに向けたコンディショニングを例に、健康づくりに役立つ知識を学びました。

松田さんからは、「スポーツや勉強をがんばるためには、栄養バランスのよい食事が大切。『五つの輪作戦』や『汁物作戦』といったテクニックを取り入れると、簡単に「勝ち飯(R)」を実践することができます。いろいろなことに挑戦するためのからだづくりをして、目標を達成してほしいと思います。」とコメントがありました。

※「勝ち飯(R)」は、味の素（株）がトップアスリートのサポートを通じて培った知見をもとに展開する、栄養プログラムです。

■小須田潤太選手による特別トークショーを開催

パラスノーボード選手としてミラノ・コルティナ2026パラリンピック冬季競技大会に出場した小須田潤太選手による、特別トークショーを京王アリーナTOKYOにて実施。

トークショーでは、ミラノ・コルティナ2026をテーマに、大会を通じて感じたことや競技への想い、現地で毎日食べていた味の素冷凍食品社の冷凍弁当「あえて、(R)」の感想などが語られました。また、足を失ってからの10年間を振り返る場面もあり、小須田選手のポジティブで前向きなエネルギーを受け取る貴重な機会となりました。

※味の素(株)は、JPCオフィシャルパートナー（調味料、乾燥スープ、栄養補助食品、冷凍食品、コーヒー豆）です。

■アスリートと交流できる体験型コンテンツも充実

会場では、トップアスリートと一緒に身体を動かしながらスポーツの楽しさを体験できる参加型プログラムを多数実施しました。



〈パラリンピアンによるかけっこ教室を開催〉

山本篤さんによる「パラアスリートによるかけっこ教室」。走り方の基本や身体の使い方を学びながら、スポーツの楽しさを体感しました。

〈車いすバスケットボール体験で競技の迫力を体感〉

鳥海連志選手による「車いすバスケットボール体験」では、参加者が実際に競技用車いすに乗車。慣れない操作も楽しみ、シュートできると喜びを爆発させるなど、車いすバスケットボールの魅力を楽しみました。

〈ブラインドサッカー(R)体験で“見えないスポーツ”を体感〉

鳥居健人選手による「ブラインドサッカー体験」。参加者はアイマスクを着用しながらプレーに挑戦。“見えない状態でプレーするブラサカ(R)体験“では、声や音の重要性に驚く参加者の姿も見られました。

〈パラ卓球体験でトップ選手と交流〉

岩渕幸洋選手、七野一輝選手による「パラ卓球体験」も実施。参加者は実際にラケットを手に取りながら競技を体験しました。選手との交流を通じて、パラ卓球ならではのプレースタイルや競技の魅力に触れる機会となりました。

■「歩いて健康！歩き方教室」で健康づくりを体験

松田丈志さん、山本篤さんと一緒に健康的な歩き方を学べる「歩いて健康！歩き方教室」を開催。

本プログラムでは、まず背筋を伸ばした姿勢をチェックしながら、正しい歩き方を学びました。

その後、味の素スタジアム内のウォームアップスペースで、ゆっくり歩きと早歩きを繰り返す「インターバルウォーキング」を実施。参加者は、手を振り、足を上げ、一生懸命歩きました。

最後の質問コーナーでは運動や食事に関する質問もあり、歩くことでの健康づくりについて意識を高めることができました。

■味の素グループ各社による体験型コンテンツも展開

会場では、味の素グループ各社による試飲・試食・体験型コンテンツも実施され、多くの来場者で賑わいました。

味の素AGF株式会社は、《「ブレンディ(R)」マイボトルスティック》の試飲・サンプリングを実施。

味の素冷凍食品株式会社は、「レンコンとバジルのチキン香り揚げ」の試食会を開催し、商品の魅力を体感いただきました。

さらに、J-オイルミルズ株式会社はガチャガチャ企画や巨大オブジェ展示を展開し、家族連れを中心に多くの来場者が楽しむ様子も。

味の素グループ各社の製品や取り組みに触れながら、来場者が食や健康への理解を深める機会となりました。

～味の素グループは、アスリート支援活動やDE&I推進活動を通じて、人々の健やかな毎日と挑戦をサポートし、「誰もが活き活きと生きられる社会」の実現に貢献します～

イベント概要

■イベント名：味の素スタジアム 京王アリーナTOKYO 感謝デー

■日時：2026年6月20日（土）10:00～16:00

■会場：味の素スタジアム（〒182-0032 東京都調布市西町376-3）

京王アリーナTOKYO（〒182-0032 東京都調布市西町290-11）

■登壇者：松田丈志 さん（競泳オリンピアン／「勝ち飯(R)」アンバサダー）

山本篤 さん（陸上パラリンピアン）

小須田潤太 選手（パラスノーボード日本代表選手）

鳥居健人 選手（元ブラインドサッカー(R)男子日本代表）

鳥海連志 選手（車いすバスケットボール日本代表選手）

岩渕幸洋 選手（パラ卓球日本代表選手）

七野一輝 選手（パラ卓球日本代表選手）

■実施内容：アスリートトークショー／「勝ち飯(R)」教室／パラスポーツ体験コンテンツ／味の素グループ体験ブース

■味の素（株）「ビクトリープロジェクト(R)」について

「ビクトリープロジェクト(R)」は、トップアスリートの“なりたい姿の実現”を支援する取り組みです。スポーツ科学と「アミノサイエンス(R)」を基盤に、栄養・コンディショニングの両面から競技力向上をサポートしています。