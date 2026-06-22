NHN テコラス、クラウド総合支援ブランドを「Cloud Chorus」へ刷新

NHN テコラス株式会社

NHN テコラス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：白倉 章照、以下：NHN テコラス）は、クラウド総合支援ブランド「C-Chorus（シーコーラス）」を「Cloud Chorus（クラウドコーラス）」にリニューアルしたことをお知らせいたします。

2018年より「C-Chorus」ブランドのもと、AWS を中心としたクラウド導入・運用支援を展開し、2026 年 6 月時点で 8,500 契約を超えるご支援実績を積み重ねてまいりました。

クラウド活用が AI・データ活用へと広がる中、当社のサービス領域も拡大しています。こうした進化を反映し、お客様により分かりやすく、現在の事業領域や提供価値をより的確にお伝えするため、今回、ブランド名称を「Cloud Chorus」へリニューアルいたしました。

ロゴに込めた想い

Cloud Chorus には、クラウドを起点に、お客様・パートナー・テクノロジーが響き合い、新たな価値を創出していくという想いを込めています。新しいロゴでは、その協奏する関係性をドットとラインで表現しました。ドットは個々の強みや役割を、ラインは互いを結びつけるつながりを示しています。

無彩色のデザインには、特定の領域にとどまらず、さまざまな技術やビジネスと柔軟に調和していく姿勢を込めています。

技術やビジネス環境が変化し続ける時代において、Cloud Chorus は多様な技術を響き合わせ、お客様の可能性を広げる存在であり続けます。

「Cloud Chorus （クラウドコーラス）」について

「Cloud Chorus」は、クラウドを起点に、AI・データ活用、セキュリティ、マネージドサービスなど多様な技術を組み合わせ、お客様の事業成長を支援するクラウド総合支援ブランドです。

2026 年 6 月時点で累計 8,500 契約以上の実績を有し、AWS における最上位パートナーである AWSプレミアティアサービスパートナー、Google Cloud のプレミアパートナー認定を受けており、技術コンサルティングから運用・セキュリティ、AI 活用支援まで幅広いサービスを提供しています。

「Cloud Chorus」サービスサイト：https://nhn-techorus.com/c-chorus

AWS Summit Japan 2026で「Cloud Chorus」を初披露

NHN テコラスは、2026年6月25日（木）・26日（金）に幕張メッセで開催される「AWS Summit Japan 2026」へ、プラチナスポンサーとして出展します。

新ブランド「Cloud Chorus」のもと、クラウド、AI、データ活用など多様な技術を響き合わせ、お客様のビジネス成長を支援する当社の取り組みを、ブースやセッションを通じてご紹介します。

NHN テコラスの AWS Summit Japan 特設サイト：https://nhn-techorus.com/aws-summit

NHN テコラス株式会社について

NHN テコラスは「Cloud Chorus」を中心に、主要クラウドサービスにおける導入・運用、セキュリティ対策、FinOps 実践支援、AI・データ活用など先端技術領域の支援を得意とするマネージドサービスプロバイダーです。

会社名 ：NHN テコラス株式会社

本社所在地：東京都港区西新橋三丁目1番8号 NHN アトリエ

代表者 ：代表取締役社長 白倉 章照

事業内容 ： ITインフラ・ソリューション事業

設立 ：2007年4月

URL ：

会社公式：https://nhn-techorus.com

Cloud Chorus：https://nhn-techorus.com/c-chorus

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

NHN テコラス株式会社

広報担当：古川

電話：03-6263-1784（直通）