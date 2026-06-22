夏のおでかけに！SAPPORO FACTORY イベント情報
サッポロファクトリー（所在地：北海道札幌市中央区北２条東４丁目）ではこの夏、多彩なイベントを実施し、幅広いお客様に楽しい空間をお届けいたします。
ぜひ、サッポロファクトリーで、楽しい時間・体験をみつけてみてください。
EVENT・POPUPSTORE情報
１.木梨憲武展
開催日時：７月５日（日）～８月２２日（土）
平日／１３：００～１８：００
土日祝／１０：３０～１８：００
※最終入場は閉館時間の３０分前まで
会 場：３条館３Ｆ特設会場
（サッポロファクトリーギャラリー）
入 場：【当日券】
一般／１,７００円
高校・大学生／１，０００円
小・中学生／７００円
【前売り券】
一般／１，５００円
高校・大学生／８００円
小・中学生／５００円
※未就学児は１８歳以上の保護者１名につき２名まで入場無料となります。
※物販コーナーのみのご利用はできません。
※前売券は７月４日（土）２３：５９までの販売です。
※障がい者手帳をお持ちの方もチケットをご購入ください。
※介助が必要な場合は、チケット1枚につき介助者1名まで入場無料です。
（手帳をご提示ください）
その他チケット詳細や注意事項は公式ＷＥＢサイトでご確認ください。
https://kinashiten.com/hokkaido.html
主 催：ＵＨＢ北海道文化放送、ＨＴＢ北海道テレビ、北海道新聞社、道新文化事業社
特別協力：一般財団法人 木梨財団
協 力：アートトランジット
企画制作：産経新聞社
後 援：札幌市、札幌市教育委員会
内 容：これまでの展覧会ツアーで１２２万人を動員した木梨憲武の、３度目となる全国巡回展。
北海道では初開催となります。
自由な表現と鮮やかな色彩で観る人を幸せにする「木梨憲武」らしい作品の数々はもちろ
ん、新たな手法を用いた新作も登場。これまでの展覧会をご覧になった方はもちろん、
はじめて作品に触れる方も楽しめる「木梨憲武展」をお楽しみに！
２.恐竜迷路 ジュラシックメイズ in SAPPORO
開催日時：７月１８日（土）～８月２３日（日）／１０：００～１８：００
※金・土曜・７月１９日（日）はナイトミュージアム
（１９：００～２０：００ 日時指定制）
会 場：西広場特設会場
入 場：【当日券】
３歳～大人共通／１，０００円
【前売券】
３歳～大人共通／８００円
【ナイトミュージアム付前売券】金曜・土曜・７月１９日（日）
３歳～大人共通／１,３００円
１９：００～、１９：１５～、１９：３０～、１９：４５～
※ナイトミュージアムは日時指定、全日程数量限定になります。
※2歳以下入場無料です。
※小学生以下のお客様は必ず保護者（１８歳以上）同伴でご入場ください。
※入場はチケット１枚につき１回限り有効です。
※混雑時は整理券配布などの対応を行う場合がございます。
※雨天決行。ただし、荒天の場合は中止となる可能性がございます。
※屋外会場となりますので、各自で熱中症対策を行うなどご対応をお願いいたします。
※対象日のナイトミュージアムが中止になった場合のみ、チケットを購入したプレイガイ
ドにて払い戻しいたします。
※雨天の場合、会場内での傘の利用は可能です。傘やレインコート等の雨具の貸し出し
はございませんので各自でご準備ください。
主 催：ＳＴＶ札幌テレビ放送
企画制作：ドリームスタジオ
特別協力：サッポロファクトリー
内 容：北海道初開催！サッポロファクトリーに全長約２００メートルの屋外迷路が登場！
フェンスで構成された全長約２００メートルの屋外迷路に挑戦！
迷路の中には動く！吼える！リアルなティラノサウルスやスピノサウルス、
トリケラトプスなどの巨大恐竜たちが出現します！写真撮影や動画撮影もＯＫ！
夏休みは家族みんなでサッポロファクトリーの恐竜迷路にチャレンジしよう！
また、館内の飲食店アウトドアカフェ ミールラウンジとのコラボメニューも販売。
期間中、コラボメニューをご注文いただいた方にはランダムでシール１枚をプレゼント！
３．恐怖心展
開催日時：
７月１１日（土）～９月２３日（水・祝）
・平日：１３：００～１８：００
・土日祝・お盆期間（８月１０日～１４日）：
１１：００～１９：００
※入場は各閉館時間の30分前まで
会 場：
サッポロファクトリーホール横特設会場
入 場：２，３００円（小学生以上）
※未就学児無料（要保護者同伴）
主 催：株式会社テレビ北海道
企 画：
「梨、株式会社闇」、大森時生（テレビ東京）
医学監修：池内龍太郎(精神科医)
協 力：サッポロファクトリー
内 容：東京・大阪で２０万人以上を動員！
恐怖心展では、「先端」「閉所」「視線」といった、様々なものに対して抱く「恐怖心」をテーマに展示を行います。
そこで展示される様々なものを通して、あなたの恐怖心に向き合うきっかけになれば幸いです。
※展示物の一部はフィクション
(C) 2026「恐怖心展」実行委員会
４.にじさんじ ぬいストア とらべる！
開催日時：７月４日（土）～７月１６日（木）
１０：００～２０：００
会 場：２条館２Ｆ特設会場
入 場：無料
主 催：エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社
内 容：「にじさんじ ぬいストア」が全国５都市を巡回する「にじさんじ ぬいストア とらべる！」
大人気の「にじぱぺっと」「にじぬい」「にじたうん」などに加え、「にじさんじ ぬいストア とらべる！」会場限定のオリジナルショッパーや、開催地モチーフのご当地ぬいぐるみを会場毎に先行販売いたします。
(C) ANYCOLOR, Inc.
■札幌会場先行販売■
【とらべる！マスコット】ぬいぐるみマスコット キリンちゃん
※他会場での取り扱いはございません。
※混雑が予想される日程は事前予約による入場制限を行います。
※事前予約日程・予約に関しては「にじさんじ ぬいストア とらべる！」特設サイトをご確認ください。
※取扱商品・在庫状況に関するお問合せはご遠慮ください。
５.HILLS FIELD×66BASE POP-UP EVENT 2026
開催日時：８月１日（土）／１０：００～１８時
８月２日（日）／１０：００～１７時
会 場：サッポロファクトリールーム、
えんとつ広場
入 場：無料
主 催：ＨＩＬＳ ＦＩＬＥＤ、６６ＢＡＳＥ
協 力：ＬＥＦ株式会社
内 容：本イベントは、北海道内外で高い人気を誇るアウトドアブランド「ＨＩＬＳ ＦＩＬＥＤ」によるＰＯＰＵＰイベントです。
アウトドア用品・アパレル・限定商品の展示販売
を中心に、ブランドの世界観を体感できる空間演
出を行います。
北海道初展示となる新作アイテムの展開に加え、
来場者が実際に製品に触れ、体験できる機会を
創出します。
イベント当日は、ブランドディレクターであり人気ＹｏｕＴｕｂｅｒとしても高い支持を集める「伊豆のぬし釣り」も来場予定となっており、トークや交流を通じて会場を盛り上げます。
会場内では物販のみならず、ブランド・ＰＲフォトスポット設置・交流要素を取り入れ、滞在型コンテンツとして実施予定です。