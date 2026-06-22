夏のおでかけに！SAPPORO FACTORY イベント情報

写真拡大 (全6枚)

サッポロ不動産開発株式会社

　サッポロファクトリー（所在地：北海道札幌市中央区北２条東４丁目）ではこの夏、多彩なイベントを実施し、幅広いお客様に楽しい空間をお届けいたします。


ぜひ、サッポロファクトリーで、楽しい時間・体験をみつけてみてください。


EVENT・POPUPSTORE情報

１.木梨憲武展


開催日時：７月５日（日）～８月２２日（土）


平日／１３：００～１８：００


　　　　　土日祝／１０：３０～１８：００


　　　　　※最終入場は閉館時間の３０分前まで


会　 場：３条館３Ｆ特設会場


　　　　（サッポロファクトリーギャラリー）


入 　場：【当日券】


　　　　　一般／１,７００円


　　　　　高校・大学生／１，０００円


　　　　　小・中学生／７００円


　　　　 【前売り券】


　　　　　一般／１，５００円


　　　　　高校・大学生／８００円


　　　　　小・中学生／５００円






　　　　　※未就学児は１８歳以上の保護者１名につき２名まで入場無料となります。


　　　　　※物販コーナーのみのご利用はできません。


　　　　　※前売券は７月４日（土）２３：５９までの販売です。


　　　　　※障がい者手帳をお持ちの方もチケットをご購入ください。


　　　　　※介助が必要な場合は、チケット1枚につき介助者1名まで入場無料です。


　　　　　（手帳をご提示ください）


　　　　　その他チケット詳細や注意事項は公式ＷＥＢサイトでご確認ください。


　　　　　https://kinashiten.com/hokkaido.html


主　　催：ＵＨＢ北海道文化放送、ＨＴＢ北海道テレビ、北海道新聞社、道新文化事業社


特別協力：一般財団法人 木梨財団


協　　力：アートトランジット


企画制作：産経新聞社


後　　援：札幌市、札幌市教育委員会


内　　容：これまでの展覧会ツアーで１２２万人を動員した木梨憲武の、３度目となる全国巡回展。


　　　　　北海道では初開催となります。


　　　　　自由な表現と鮮やかな色彩で観る人を幸せにする「木梨憲武」らしい作品の数々はもちろ


　　　　　ん、新たな手法を用いた新作も登場。これまでの展覧会をご覧になった方はもちろん、


　　　　　はじめて作品に触れる方も楽しめる「木梨憲武展」をお楽しみに！


２.恐竜迷路 ジュラシックメイズ in SAPPORO


開催日時：７月１８日（土）～８月２３日（日）／１０：００～１８：００


　　　　　※金・土曜・７月１９日（日）はナイトミュージアム


　　　　（１９：００～２０：００　日時指定制）


会　　場：西広場特設会場


入　　場：【当日券】


　　　　　３歳～大人共通／１，０００円


　　　　　【前売券】


　　　　　３歳～大人共通／８００円


　　　　　【ナイトミュージアム付前売券】金曜・土曜・７月１９日（日）


　　　　　３歳～大人共通／１,３００円


　　　　　１９：００～、１９：１５～、１９：３０～、１９：４５～


　　　　　　※ナイトミュージアムは日時指定、全日程数量限定になります。


　　　　　　※2歳以下入場無料です。


　　　　　　※小学生以下のお客様は必ず保護者（１８歳以上）同伴でご入場ください。


　　　　　　※入場はチケット１枚につき１回限り有効です。


　　　　　　※混雑時は整理券配布などの対応を行う場合がございます。


　　　　　　※雨天決行。ただし、荒天の場合は中止となる可能性がございます。


　　　　　　※屋外会場となりますので、各自で熱中症対策を行うなどご対応をお願いいたします。


　　　　　　※対象日のナイトミュージアムが中止になった場合のみ、チケットを購入したプレイガイ


　　　　　　　ドにて払い戻しいたします。


　　　　　　※雨天の場合、会場内での傘の利用は可能です。傘やレインコート等の雨具の貸し出し


　　　　　　　はございませんので各自でご準備ください。



主　　催：ＳＴＶ札幌テレビ放送


企画制作：ドリームスタジオ


特別協力：サッポロファクトリー


内　　容：北海道初開催！サッポロファクトリーに全長約２００メートルの屋外迷路が登場！


　　　　　フェンスで構成された全長約２００メートルの屋外迷路に挑戦！


　　　　　迷路の中には動く！吼える！リアルなティラノサウルスやスピノサウルス、


　　　　　トリケラトプスなどの巨大恐竜たちが出現します！写真撮影や動画撮影もＯＫ！


　　　　　夏休みは家族みんなでサッポロファクトリーの恐竜迷路にチャレンジしよう！


　　　　　また、館内の飲食店アウトドアカフェ ミールラウンジとのコラボメニューも販売。


　　　　　期間中、コラボメニューをご注文いただいた方にはランダムでシール１枚をプレゼント！





３．恐怖心展


開催日時：


７月１１日（土）～９月２３日（水・祝）


・平日：１３：００～１８：００


・土日祝・お盆期間（８月１０日～１４日）：


１１：００～１９：００


※入場は各閉館時間の30分前まで


会　　場：


サッポロファクトリーホール横特設会場


入　　場：２，３００円（小学生以上）


　　　　　※未就学児無料（要保護者同伴）


主　　催：株式会社テレビ北海道


企　　画：


「梨、株式会社闇」、大森時生（テレビ東京）


医学監修：池内龍太郎(精神科医)


協　　力：サッポロファクトリー


内　　容：東京・大阪で２０万人以上を動員！


恐怖心展では、「先端」「閉所」「視線」といった、様々なものに対して抱く「恐怖心」をテーマに展示を行います。


そこで展示される様々なものを通して、あなたの恐怖心に向き合うきっかけになれば幸いです。


※展示物の一部はフィクション





(C) 2026「恐怖心展」実行委員会

４.にじさんじ ぬいストア とらべる！


開催日時：７月４日（土）～７月１６日（木）


　　　　　１０：００～２０：００


会　　場：２条館２Ｆ特設会場


入　　場：無料


主　　催：エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社


内　　容：「にじさんじ ぬいストア」が全国５都市を巡回する「にじさんじ ぬいストア とらべる！」


大人気の「にじぱぺっと」「にじぬい」「にじたうん」などに加え、「にじさんじ ぬいストア とらべる！」会場限定のオリジナルショッパーや、開催地モチーフのご当地ぬいぐるみを会場毎に先行販売いたします。





(C) ANYCOLOR, Inc.

■札幌会場先行販売■

【とらべる！マスコット】ぬいぐるみマスコット キリンちゃん


※他会場での取り扱いはございません。


※混雑が予想される日程は事前予約による入場制限を行います。


※事前予約日程・予約に関しては「にじさんじ ぬいストア とらべる！」特設サイトをご確認ください。


※取扱商品・在庫状況に関するお問合せはご遠慮ください。


５.HILLS FIELD×66BASE POP-UP EVENT 2026

開催日時：８月１日（土）／１０：００～１８時


　　　　　８月２日（日）／１０：００～１７時


会　　場：サッポロファクトリールーム、


　　　　　えんとつ広場


入　　場：無料


主　　催：ＨＩＬＳ ＦＩＬＥＤ、６６ＢＡＳＥ


協　　力：ＬＥＦ株式会社


内　　容：本イベントは、北海道内外で高い人気を誇るアウトドアブランド「ＨＩＬＳ ＦＩＬＥＤ」によるＰＯＰＵＰイベントです。


アウトドア用品・アパレル・限定商品の展示販売


を中心に、ブランドの世界観を体感できる空間演


出を行います。


北海道初展示となる新作アイテムの展開に加え、


来場者が実際に製品に触れ、体験できる機会を


創出します。


イベント当日は、ブランドディレクターであり人気ＹｏｕＴｕｂｅｒとしても高い支持を集める「伊豆のぬし釣り」も来場予定となっており、トークや交流を通じて会場を盛り上げます。


会場内では物販のみならず、ブランド・ＰＲフォトスポット設置・交流要素を取り入れ、滞在型コンテンツとして実施予定です。