夏のおでかけに！SAPPORO FACTORY イベント情報

サッポロ不動産開発株式会社

サッポロファクトリー（所在地：北海道札幌市中央区北２条東４丁目）ではこの夏、多彩なイベントを実施し、幅広いお客様に楽しい空間をお届けいたします。

ぜひ、サッポロファクトリーで、楽しい時間・体験をみつけてみてください。

EVENT・POPUPSTORE情報

１.木梨憲武展

開催日時：７月５日（日）～８月２２日（土）

平日／１３：００～１８：００

土日祝／１０：３０～１８：００

※最終入場は閉館時間の３０分前まで

会 場：３条館３Ｆ特設会場

（サッポロファクトリーギャラリー）

入 場：【当日券】

一般／１,７００円

高校・大学生／１，０００円

小・中学生／７００円

【前売り券】

一般／１，５００円

高校・大学生／８００円

小・中学生／５００円

※未就学児は１８歳以上の保護者１名につき２名まで入場無料となります。

※物販コーナーのみのご利用はできません。

※前売券は７月４日（土）２３：５９までの販売です。

※障がい者手帳をお持ちの方もチケットをご購入ください。

※介助が必要な場合は、チケット1枚につき介助者1名まで入場無料です。

（手帳をご提示ください）

その他チケット詳細や注意事項は公式ＷＥＢサイトでご確認ください。

https://kinashiten.com/hokkaido.html

主 催：ＵＨＢ北海道文化放送、ＨＴＢ北海道テレビ、北海道新聞社、道新文化事業社

特別協力：一般財団法人 木梨財団

協 力：アートトランジット

企画制作：産経新聞社

後 援：札幌市、札幌市教育委員会

内 容：これまでの展覧会ツアーで１２２万人を動員した木梨憲武の、３度目となる全国巡回展。

北海道では初開催となります。

自由な表現と鮮やかな色彩で観る人を幸せにする「木梨憲武」らしい作品の数々はもちろ

ん、新たな手法を用いた新作も登場。これまでの展覧会をご覧になった方はもちろん、

はじめて作品に触れる方も楽しめる「木梨憲武展」をお楽しみに！

２.恐竜迷路 ジュラシックメイズ in SAPPORO

開催日時：７月１８日（土）～８月２３日（日）／１０：００～１８：００

※金・土曜・７月１９日（日）はナイトミュージアム

（１９：００～２０：００ 日時指定制）

会 場：西広場特設会場

入 場：【当日券】

３歳～大人共通／１，０００円

【前売券】

３歳～大人共通／８００円

【ナイトミュージアム付前売券】金曜・土曜・７月１９日（日）

３歳～大人共通／１,３００円

１９：００～、１９：１５～、１９：３０～、１９：４５～

※ナイトミュージアムは日時指定、全日程数量限定になります。

※2歳以下入場無料です。

※小学生以下のお客様は必ず保護者（１８歳以上）同伴でご入場ください。

※入場はチケット１枚につき１回限り有効です。

※混雑時は整理券配布などの対応を行う場合がございます。

※雨天決行。ただし、荒天の場合は中止となる可能性がございます。

※屋外会場となりますので、各自で熱中症対策を行うなどご対応をお願いいたします。

※対象日のナイトミュージアムが中止になった場合のみ、チケットを購入したプレイガイ

ドにて払い戻しいたします。

※雨天の場合、会場内での傘の利用は可能です。傘やレインコート等の雨具の貸し出し

はございませんので各自でご準備ください。

主 催：ＳＴＶ札幌テレビ放送

企画制作：ドリームスタジオ

特別協力：サッポロファクトリー

内 容：北海道初開催！サッポロファクトリーに全長約２００メートルの屋外迷路が登場！

フェンスで構成された全長約２００メートルの屋外迷路に挑戦！

迷路の中には動く！吼える！リアルなティラノサウルスやスピノサウルス、

トリケラトプスなどの巨大恐竜たちが出現します！写真撮影や動画撮影もＯＫ！

夏休みは家族みんなでサッポロファクトリーの恐竜迷路にチャレンジしよう！

また、館内の飲食店アウトドアカフェ ミールラウンジとのコラボメニューも販売。

期間中、コラボメニューをご注文いただいた方にはランダムでシール１枚をプレゼント！

３．恐怖心展

開催日時：

７月１１日（土）～９月２３日（水・祝）

・平日：１３：００～１８：００

・土日祝・お盆期間（８月１０日～１４日）：

１１：００～１９：００

※入場は各閉館時間の30分前まで

会 場：

サッポロファクトリーホール横特設会場

入 場：２，３００円（小学生以上）

※未就学児無料（要保護者同伴）

主 催：株式会社テレビ北海道

企 画：

「梨、株式会社闇」、大森時生（テレビ東京）

医学監修：池内龍太郎(精神科医)

協 力：サッポロファクトリー

内 容：東京・大阪で２０万人以上を動員！

恐怖心展では、「先端」「閉所」「視線」といった、様々なものに対して抱く「恐怖心」をテーマに展示を行います。

そこで展示される様々なものを通して、あなたの恐怖心に向き合うきっかけになれば幸いです。

※展示物の一部はフィクション

４.にじさんじ ぬいストア とらべる！

(C) 2026「恐怖心展」実行委員会

開催日時：７月４日（土）～７月１６日（木）

１０：００～２０：００

会 場：２条館２Ｆ特設会場

入 場：無料

主 催：エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社

内 容：「にじさんじ ぬいストア」が全国５都市を巡回する「にじさんじ ぬいストア とらべる！」

大人気の「にじぱぺっと」「にじぬい」「にじたうん」などに加え、「にじさんじ ぬいストア とらべる！」会場限定のオリジナルショッパーや、開催地モチーフのご当地ぬいぐるみを会場毎に先行販売いたします。

■札幌会場先行販売■

(C) ANYCOLOR, Inc.

【とらべる！マスコット】ぬいぐるみマスコット キリンちゃん

※他会場での取り扱いはございません。

※混雑が予想される日程は事前予約による入場制限を行います。

※事前予約日程・予約に関しては「にじさんじ ぬいストア とらべる！」特設サイトをご確認ください。

※取扱商品・在庫状況に関するお問合せはご遠慮ください。

５.HILLS FIELD×66BASE POP-UP EVENT 2026

開催日時：８月１日（土）／１０：００～１８時

８月２日（日）／１０：００～１７時

会 場：サッポロファクトリールーム、

えんとつ広場

入 場：無料

主 催：ＨＩＬＳ ＦＩＬＥＤ、６６ＢＡＳＥ

協 力：ＬＥＦ株式会社

内 容：本イベントは、北海道内外で高い人気を誇るアウトドアブランド「ＨＩＬＳ ＦＩＬＥＤ」によるＰＯＰＵＰイベントです。

アウトドア用品・アパレル・限定商品の展示販売

を中心に、ブランドの世界観を体感できる空間演

出を行います。

北海道初展示となる新作アイテムの展開に加え、

来場者が実際に製品に触れ、体験できる機会を

創出します。

イベント当日は、ブランドディレクターであり人気ＹｏｕＴｕｂｅｒとしても高い支持を集める「伊豆のぬし釣り」も来場予定となっており、トークや交流を通じて会場を盛り上げます。

会場内では物販のみならず、ブランド・ＰＲフォトスポット設置・交流要素を取り入れ、滞在型コンテンツとして実施予定です。