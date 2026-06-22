アクシージア、中国「618」セール期間中　中国最大級プラットフォームの売上ランキング3部門で上位を獲得

株式会社アクシージア

株式会社アクシージア（本社：東京都新宿区、代表取締役：段 卓）は、中国3大EC商戦の一つである「618」期間中、中国最大級のECプラットフォーム「Tmall Global（天猫国際）*¹」および中国最大手のEC型SNS「Douyin（抖音）*²」において、計３つの売上ランキングで、上位を獲得したことをお知らせいたします。

アクシージアが3つの売上ランキングにて上位を獲得

2026年5月より中国にて「618」セールが始まるなか、当社の主力商品である「アクシージア ビューティーアイズ エッセンスシート プレミアム プラス」は、Tmall Globalの「エイジングケアアイシート売上ランキング」にて1位を獲得*³しました。さらに、「インポートブランドアイシート売上ランキング」でも8週連続で1位を維持*³しています。

また、Douyinにおいては、「5月ブランドTOPランキング アイケアカテゴリ アイシート部門」にてAXXZIAが2位にランクイン*⁴しました。当社の目もとシート製品は、中国市場において幅広いお客様に支持を集め、「618」セール期間中も各プラットフォームで好調な実績を記録しています。

アクシージアは、今後もグローバル市場での展開をさらに加速させ、ブランド認知度向上と売上拡大に取り組んでまいります。

*¹ 「Tmall Global（天猫国際）」とは、アリババグループが運営する中国最大級の越境ECプラットフォームのこと。

*² 「Douyin（抖音）」とは、ByteDance社が提供する中国最大手のEC型SNSのこと。

*³ ランキングは、直近7日間の販売数量および売上金額を基準に算出。2026年6月12日（金）時点。

*⁴ 評価期間：2026年5月1日（金）～5月31日（日）