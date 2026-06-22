株式会社ONE HOME 2026-27シーズン ブロンズパートナー締結（新規）のお知らせ

一般社団法人ラフェスタエンターテイメント

この度、2026-27シーズン オフィシャルパートナーとして『株式会社ONE HOME』様と正式に契約締結（新規）をさせて頂きましたのでお知らせいたします。

株式会社ONE HOME

『株式会社ONE HOME』

https://www.onehome-option.com

KAWAGOE BC/LAFESTA KAWAGOE（埼玉県川越市、代表：浜田大暉）は、小江戸川越を拠点に住まいに関わるオプション工事をワンストップで提供する株式会社OEN HOME（埼玉県川越市、代表取締役：橋本大輔）とブロンズパートナー契約を締結したことを発表いたします。

■株式会社ONE HOME 代表取締役 橋本大輔様 コメント

この度、一般社団法人ラフェスタエンターテイメント様とオフィシャルパートナー契約を締結させて頂きました。

当社は地域密着の住宅オプション工事業者です。

住宅の様々な室内設備や外構工事のお困りごとを解決致します。

私自身も学生時代は川越でバスケットボールに明け暮れておりましたので本パートナーシップを締結出来た事を大変嬉しく感じております。

今回のパートナーシップを通じてラフェスタエンターテイメント様のご活躍を熱量高く応援しております。