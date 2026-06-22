TikTok Shop Japan 1周年 広告主向けトレンドレポート── ディスカバリーEコマースが生み出す、新たな顧客接点とビジネス成長の可能性

Bytedance株式会社

TikTok Shop Japanは、2026年6月30日にサービス開始から1周年を迎えます。TikTok Shopは、動画やLIVE配信を通じて魅力的な商品やブランドを発見し、そのままアプリ内で購入できる新しいショッピング体験を実現しています。

こうした「ディスカバリーEコマース」の広がりにより、生活者の購買行動にも変化が生まれています。この1年で広がった新たな購買行動と、それを支えるTikTok Shopの成長、活用事例、広告主・セラー向けのサポートプログラムをご紹介します。

TikTokで広がる「発見から購買」の行動変化

日本国内におけるTikTokの月間利用者数（MAU）は4,950万人に達しており（※1）、生活者の日常に欠かせないプラットフォームへと成長しています。

また、TikTokは、エンターテインメントや情報収集の場として利用されるだけでなく、生活者の消費行動にも大きな影響を与える存在となっています。

2026年6月発行の「TikTok Socio-Economic Impact Report～日本における経済的・社会的影響～(https://ads.tiktok.com/business/ja/blog/tiktok-socio-economic-impact-report-2026)」によると、2025年、TikTokがもたらした推定消費額は前年比46%増、国内名目GDPへの貢献額は前年比40%増となるなど、経済活動への影響も拡大しています。

その背景には、TikTokならではの「発見」という体験があります。

2025年6月末にTikTok Shopが日本でサービスを開始したことで、動画やLIVE配信を通じて商品を発見し、そのまま購入できる環境が整いました。これにより、従来の「検索して買う」という購買行動に加え、「発見して買う」という新しい購買行動が広がっています。

同レポートでは、TikTok Shopの本格展開に伴い、TikTok利用者の間でTikTok Shopの認知・利用が拡大していることが示されています。また、出店企業においても、「動画やLIVE配信をきっかけに商品の認知・購入につながった」と回答した企業が約半数に達しており、TikTok Shopが販路拡大や新規顧客との接点創出に貢献していることがうかがえます。

こうした変化は、TikTok上での検索行動にも表れています。ブランド名や商品名に関する検索が活発に行われ、ユーザーの関心が高いテーマに沿って、新たな商品との出会いが生まれています。

また、その変化はTikTok上での検索行動にも表れています。ブランド名や商品名に加え、悩みやニーズ、トレンドに関連するキーワードによる検索も活発に行われており、ユーザーの関心に沿って新たな商品との出会いが生まれています。

例えば2026年5月には、「あっさりラーメン」の検索数が前月比約60倍、「ファンデ 夏 崩れない」が約22倍、「クラス t」が約43倍となりました。また、「炭酸スクイーズ」は約317倍となるなど、TikTok上で話題となったコンテンツをきっかけに検索行動が活発化し、発見を楽しむ行動も広がっています。このような生活者の行動変化を背景に、TikTok Shopはこの1年で大きく成長を続けています。

※1：2026年5月末時点。自社調べ。ユーザー数はTikTokとTikTok Liteの合計（重複を除く）

TikTok Shopでの成果創出を支える広告ソリューション

TikTok Shopには、ビューティー、ファッション、食品・飲料、日用品など幅広いカテゴリのブランドやセラーが出店しています。リーディングブランドやトップD2Cブランドをはじめ、多くの企業が参入し、新たな顧客との接点創出や販路拡大に取り組んでいます。その中で、多くの企業に活用されているのが、TikTok Shopの広告ソリューション「GMV Max」です。GMV Maxは、動画コンテンツやLIVE配信、商品情報をもとに、購入可能性の高いユーザーへ最適な配信を行い、売上の最大化を支援する広告ソリューションです。

また、GMV Maxを活用しているセラーは、活用していないセラーと比較して、より高い成長傾向が見られています。「コンテンツ」「コマース」「広告」が一体となったTikTok Shopは、発見から購買までをシームレスにつなぎ、多くの企業の成果創出を支えています。

「発見から購買」を成果につなげた事例

TikTok Shopでは、動画コンテンツやLIVE配信、クリエイターとの連携を通じて、多くのブランドやセラーが成果を創出しています。

■Advanced Clinicals(R)

米国発ビューティーブランド「Advanced Clinicals(R)」は、日本市場での展開においてTikTok Shopを積極的に活用しました。TikTok Shopでの成果が他チャネルへとスピルオーバーし、国内主要3大ベストコスメアワードの受賞につながるなど、「Advanced Clinicals(R)」のビジネス成長を大きく後押ししています。

詳細はこちら：TikTok Shop活用の成功が他チャネルへ波及。AnyMindが描く「Advanced Clinicals(R)」日本市場戦略(https://ads.tiktok.com/business/ja/blog/advanced-clinicals-interview)

■松屋フーズ

外食チェーンを展開する松屋フーズは、大手ECモールを主戦場にEC売上を築く中、新たにTikTok Shopを活用し、新規顧客との接点の創出に取り組みました。クリエイターエコノミーを最大限に活用し、広告を最適化する戦略によって、初月からROI 8～9倍という成果を上げています。

詳細はこちら：ROI8～9倍を初月から達成 「TikTok Shop」はEC急成長中の松屋フーズの次の一手(https://ads.tiktok.com/business/ja/blog/advertimes-matsuyafoods)

■大手日用品ブランド

大手日用品ブランドでは、TikTok Shopを活用し、クリエイターによる商品紹介コンテンツとLIVE配信を組み合わせた施策を実施しました。クリエイターならではのリアルな商品体験の発信に加え、LIVE配信による双方向のコミュニケーションを通じてユーザーの理解や関心を深め、購買につなげています。

TikTok Shopの活用を支援する各種プログラム

TikTok for Businessでは、ブランドやセラーの皆さまによるTikTok Shop活用を支援するため、さまざまなプログラムを提供しています。

■販売手数料割引キャンペーン

Product GMV MaxまたはLIVE GMV Maxをご利用中のショップを対象に、販売手数料割引によってGMVの拡大を支援します。

■TikTok Shop広告インセンティブ

TikTok Shopでは、新規出稿支援、販促イベント支援、LIVE配信支援、クリエイティブ活用支援、推奨設定支援など、ショップの成長フェーズに応じた各種インセンティブを提供しています。

■TikTok Shop関連イベント

オンラインセミナーなどのイベントを定期的に開催し、最新情報やベストプラクティスをお届けしています。

【公式オフラインイベント「E-Commerce On TikTok」開催】

TikTok Shopに関する情報をお届けする招待制オフラインイベント「E-Commerce On TikTok」を開催します。セミナーでは、TikTok Shopの最新レビューと今後の展望、GMV Max広告ソリューションの活用法を紹介。パネルディスカッションでは、最新の事例を共有します。セッション終了後は、参加者同士のネットワーキングを予定しています。

｜開催日時

2026年6月29日（月）15:00～18:00



｜開催場所

渋谷ヒカリエ

｜申込方法

こちらのフォーム(https://bytedance.sg.larkoffice.com/share/base/form/shrlguwD0pNsVVnap3d3S5b8Wte)よりお申し込みください。

※本イベントは事前申込が必要となります。

申込多数の場合は抽選となりますので、あらかじめご了承ください。



｜申込締切

2026年6月25日（木）23:59

TikTok for Businessは今後も、TikTok Shopを通じて「ディスカバリーEコマース」のさらなる発展を推進し、ブランドやセラー、クリエイターの皆さまとともに、新たな顧客との出会いやビジネス成果の創出を支援してまいります。

＜TikTok for Businessについて＞

TikTok、Pangleなど広告配信サービスを提供しているTikTok for Businessは、認知拡大から顧客獲得まで、 様々なファネルにおけるビジネス課題解決に貢献します。TikTokはエンターテインメントで溢れるプラットフォームとして、オープンマインドなオーディエンスと企業/ブランドが自然と出会うことで生まれる顧客とのエンゲージメントにより、ビジネスにインパクトをもたらします。

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