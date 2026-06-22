【日本上陸75周年】7月3日はソフトクリームの日！クイズに答えてプレミアム生クリームソフト「CREMIA」が無料で味わえる「ソフトクリームの歴史展」を開催

日世株式会社

国内唯一のソフトクリーム総合メーカー、日世株式会社（本社：大阪府茨木市 社長：吉田文治）は、ソフトクリーム日本上陸75周年を記念し、ポップアップイベント「ソフトクリームの歴史展」をZeroBase渋谷にて開催します。

7月3日の「ソフトクリームの日」にちなみ、2026年7月3日（金）～7月5日（日）の3日間限定で、ソフトクリームの歴史や文化を楽しみながら学べる空間をご提供いたします。また、会場で配布する簡単なクイズに全問正解された方には、無料で高級ソフトクリーム「CREMIA（クレミア）」（以下、CREMIA）3種をご試食いただけます。

開催背景

1951年に初めて日本に上陸したソフトクリーム。今や国民的スイーツとして親しまれる一方、その歴史を知る方は決して多くありません。日世は、ソフトクリームの開発や技術革新を重ね、品質向上と安定供給を支えることで、ソフトクリームを日本各地で親しまれる存在へと育んできました。

こうした75年の歩みをより多くの方に知っていただき、誰もがソフトクリームの奥深い世界観を楽しめる場をつくりたいという思いから本イベントを企画いたしました。

会場では、ソフトクリームが日本で愛されるスイーツとして定着していくまでの歴史を楽しみながら学べる展示をご用意しています。さらに、展示に散りばめられたクイズに全問正解した方は、CREMIAとCREMIA the Matcha（クレミア ザ マッチャ）、CREMIA the Chocolat（クレミア ザ ショコラ）の3種類をご試食いただけます。

ソフトクリームの歴史展

●開催概要

・期間：2026年7月3日（金）～7月5日（日）

・営業時間：11:00～20:00

・場所：ZeroBase渋谷（〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂２丁目５－８）渋谷駅から徒歩1分

・入場料：無料

※イベント当日は10:30より、会場前にて整理券を配布予定です。整理券はなくなり次第配布終了となります。整理券をお持ちでない方は一般入場の列にお並びのうえ入場いただけますが、施設内が混雑した場合は状況により入場制限をさせていただく場合がございます。

●イベント内容

１.展示内容

・1F：ソフトクリームの歴史展

ソフトクリームのルーツや日本上陸後75年間の歴史を年代ごとに解説し展示します。

・2F：CREMIAの魅力紹介

プレミアム生クリームソフト「CREMIA」の開発技術やこだわりを展示します。

また、ソフトクリームの歴史に関するクイズに全問正解された方には、カウンターにてCREMIA3種を無料でご提供いたします。



・B1F：フォトスペース

1.5mの巨大CREMIAオブジェを設置したフォトスペースで、写真や動画の撮影をお楽しみいただけます。

２.CREMIA3種の試食体験

クイズ全問正解者には、以下3種類のCREMIA※を箱に入れてご提供いたします。スプーンには、コーンカップ素材でできた食べられるスプーン「Eスプーン」を使用いたします。

※本イベントでは、CREMIAはラングドシャコーンを使用し、CREMIA the Matcha、CREMIA the Chocolatはミニカップでのご提供となります。

・CREMIA

北海道産の上質な生クリームを「25%」も贅沢に使用した濃厚なミルク感と、すっきりとした後味が特長。

400回以上の試作を経て完成し、多くのスイーツファンを虜にしています。

コーンには「ラングドシャ」を採用。サクッとした食感で口の中でほろりと溶け、クリームとの相性は格別です。

・CREMIA the Matcha

2026年3月より新たに発売開始した、農林水産大臣賞受賞茶師監修の宇治抹茶を使用した新フレーバー。8年という長い時間をかけ、生クリームと抹茶の配合を徹底的に調整。濃厚でコクのある生クリームの風味と抹茶本来のうまみや甘みを感じられる味わいを実現しました。

・CREMIA the Chocolat

厳選されたベルギー産の良質なチョコレートとエクアドル産カカオ豆を使用したカカオマスを独自にブレンドした、濃厚でほろ苦い味わいです。チョコレートの濃厚な味と香りを楽しめる「本物を知るチョコ好き」のためのソフトクリームです。

３.会場でしか手に入らない、CREMIAの限定ステッカーをプレゼント

会場内で撮影した写真にハッシュタグ「#ソフトクリームの日」を付けてSNS（X、TikTok、Instagram）のいずれかに投稿いただいた方には、CREMIAの限定ステッカー3枚（CREMIA, CREMIA the Matcha, CREMIA the Chocolat）の中から、お好みの1枚をプレゼントいたします。

CREMIA

CREMIAは、「今日という日がもっと好きになる“特別な体験”」がコンセプトのプレミアム生クリームソフトです。

日常のちょっとしたご褒美や、自分を労わる時間に寄り添う存在として、ソフトクリームの新たな価値を追求し、素材・味わい・見た目のすべてにこだわり抜きました。

2013年の発売後、直営店に1時間以上の行列もできたほどの大ヒットを経て、現在は約2人に1人が知っている*プレミアム生クリームソフトです。

※2022年 CREMIA認知度調査 n=7400：ソフトクリームが嫌いでない人(自社調べ)

日世株式会社

ソフトクリーム液体原料（ミックス）、可食容器のコーン、ソフトクリーム製造機（フリーザー）を製造販売する日本のソフトクリームのパイオニアにして日本唯一のソフトクリーム総合メーカーです。

＜会社概要＞

・本社所在地：大阪府茨木市宇野辺1-1-47

・代表取締役社長：吉田 文治

・設立：1947年5月20日

・事業内容：ソフトクリームの関連資材（ソフトクリームミックス、コーン、フリーザー）の製造販売、フルーツプレパレーション（フルーツ調整品）の製造販売、乳製品（ホイップクリーム・シェークミックス等）の製造販売、小型万能全自動充填機のレンタル、包装資材の仕入販売

・コーポレートサイト：https://www.nissei-com.co.jp/(https://www.nissei-com.co.jp/)

＜主な沿革＞

1947年, 日系⼆世が貿易商として「株式会社⼆世商会」を設立。

1951年, ソフトクリームを初めて日本に紹介。

1952年, 日世株式会社に社名を変更。

~2026年, ソフトクリーム業界のトップシェアメーカー。