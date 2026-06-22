【シントトロイデン】 株式会社I’s consulting様とのスポンサー契約締結に関して

STVV N.V.

シント＝トロイデンVV（以下、STVV）は、この度、株式会社I’s consulting様（本社：大分県中津市）と2025-2026シーズンのカナリアススポンサー契約を締結しましたことをお知らせいたします。

株式会社I’s consulting様は2023-－2024シーズンからの継続となり、3シーズン目のスポンサー契約になります。

日本人選手や指導者、ビジネススタッフの欧州～世界挑戦、さらにはスポーツだけにとどまらず日本とベルギーの橋渡しとなるSTVVのビジョンに賛同していただき、カナリアススポンサー契約に至りました。

【 株式会社I’s consulting様 コメント】

「弊社は主に個人の資産形成および人生設計におけるサポートと金融知識の向上を目的として独立系FP事務所『アイズファイナンシャルプランナーオフィス』を運営しております。日本における個人世帯の経済的な安心をサポートするだけではなく、世界で活躍するアスリートを応援させていただく事で、日本の経済に活力を届けて頂きたいと思っております」

■会社概要

社名： 株式会社I’s consulting

代表者：今倉 嘉文

所在地：大分県中津市大字植野367番地1 エレガンスウエノ１F

事業内容：

・ファイナンシャルプランニング事業

・ライフイベントサービス あいそる事業

・人材育成事業

・各種講師・セミナー事業

・助成金事業

・金融教育事業

・総合保険代理店事業

公式サイト：https://isfpofc.co.jp/

【シント＝トロイデンVV（STVV）とは】

1924年創立のベルギー・プロ・リーグ1部に所属するサッカークラブ。 2017年11月に合同会社DMM.comが経営権を取得。2018年に元FC東京GMの立石敬之が最高経営責任者（CEO）に就任 。 5つの柱として、トップチームの強化・アカデミーの充実・新たな事業スキームの構築・スタジアムの拡充・IT導入による技術革新を掲げている。伊藤涼太郎選手（前所属 アルビレックス新潟）、、小久保玲央ブライアン選手（前所属 SLベンフィカ）、谷口彰悟選手（前所属 アル・ラーヤンSC）、松澤海斗選手（前所属 V・ファーレン長崎）、畑大雅選手（前所属 湘南ベルマーレ）、新川志音選手（前所属 サガン鳥栖）が所属。2025-26シーズンは勝ち点43の3位（22勝5分13敗／得失点15／61得点46失点）、プレーオフ1は3位で終了、来シーズンのUEFA大会への出場が決定した。