【Cafune／カフネ】キャッシュレス時代の新作コインパースが誕生！「Egg Zip Coin Purse」6月22日（月）新発売

カフネ株式会社

新作の詳細は公式サイトをご参照ください・・・https://www.ca-fune.com

香港で誕生したモダンバッグブランド「Cafune / カフネ」（カフネ株式会社 代表者：Day Lau） は、エッグチャームをモチーフにした新作「Egg Zip Coin Purse（エッグ ジップ コインパース）」を、6月22日（月）より公式ECサイト、および開催中のPOP UPにて発売します。また、7月19日の最強開運日に向けた「一粒万倍日キャンペーン」の先行優待として、東京（開催中）・名古屋（6/23より開催）限定で、本商品のみを対象とした「一粒万倍日おみくじ」キャンペーンを期間限定で実施いたします。

スマート時代におすすめ リストストラップ付コインパース「Egg Zip Coin Purse」

Cafuneのデザインを象徴する「エッグチャーム」は、人気バッグ『Drop Duffel』のパーツとして誕生。キュートで洗練されたフォルムで、瞬く間にカフネの人気デザインへと成長しました。

この愛されるシグネチャーを現代のライフスタイルに落とし込み、新たに登場したのが「Egg Zip Coin Purse」です。 ジップの引き手にアイコニックなエッグチャームを配し、手首に掛けて気軽に持ち運べるリストストラップを組み合わせました。

中央にコインポケットを設けることで、抜群の収納力と整理整頓のしやすさを実現。オフィスのランチ外出やちょっとしたお買い物時にも、これひとつで身軽に外出できます。キャッシュレス化が進む一方で、急な小銭の必要性やICチャージなど、少しの現金が手放せない場面も多い現代。そんなスマート時代の必需品を、デザイン性を妥協することなく、コンパクトに完結させた理想のコインケースです。

「Egg Zip Coin Purse」発売記念 東京・名古屋POP UPキャンペーン 同時開催

新発売を記念し、東京（渋谷）および名古屋のPOP UPストア限定で、本品をご購入いただいた方がその場で挑戦できる「一粒万倍日おみくじ」キャンペーンを開催いたします。

公式オンラインストアでの一般発売に先駆け、最新作をお得に手に入れられる特別なチャンスです。ぜひ店頭で実物を手に取り、一足早い運試しをお楽しみください。

「Egg Zip Coin Purse」

【特徴１】

象徴的な「エッグチャーム」と洗練されたリストストラップ

スムーズな開閉をかなえるジップの引き手には、アイコニックな「エッグチャーム」を採用。

ノット（結び目）ディテールを施したしなやかなレザーストラップを組み合わせ、手首に掛けてアクセサリー感覚で身に付ける楽しさと、軽快なハンズフリールックを両立させました。

【特徴２】

コンパクトながらスマートな収納を叶える機能性

アコーディオン構造の内装

ガバッと大きく開く蛇腹式を採用。中央にコインポケット（小銭入れ）を備え、中身が見やすく整理整頓もスムーズ。

背面外部のスリットポケット

社員証やICカードなどを素早く取り出せるポケットを配置。

ミニバッグにもすっきりと収まるサイズ感ながら、身の回りの小さな必需品をスマートに集約できます。

【特徴３】

上質なイタリアンレザー 2色のカラーを展開

高級イタリアンレザーを贅沢に使用した、2つのカラーを展開します。Black：イタリア製テクスチャード カーフ レザーを使用。シルエットを引き締め、モードな雰囲気を演出します。

Tan：イタリア製ペブルドカウレザーを使用。都会的なムードを纏い、フェミニンからマニッシュまで、スタイルを選ばない万能カラーです。

Egg Zip Coin Purse Black／Tan

税込\25,300（各色）

こんなシーンにおすすめです

□ビジネスシーンでランチやコーヒータイムの外出時に、手首にかけてそのままスマートに移動。

□日常のちょっとしたお買い物時に。手首ストラップで歩行中も安心、バッグいらずです。

□大切な方へのギフト。他にはないデザインと機能性は、年齢問わず喜ばれること請け合いです。

新作「Egg Zip Coin Purse」限定「一粒万倍日おみくじ」キャンペーン

東京・名古屋 両POP UPで開催！

「Egg Zip Coin Purse」の新発売を記念し、東京・名古屋のPOP UPストア限定で、どこよりも早い特別なキャンペーンを実施いたします。公式オンラインストアでの一般発売に先駆け、ポップアップ店頭では実物の質感やカラーを確かめながら、この最新作を通常よりお得にお買い求めいただける特別な機会をご用意いたしました。ぜひこの機会に店頭へお立ち寄りください。

■ 開催概要

開催期間：2026年6月23日（火）～7月5日（日） ※開催日は各POP UP実施期間により異なります。

対象店舗： 東京（渋谷スクランブルスクエア）、名古屋（ラシック）のPOP UPストア

対 象：期間中、POP UP店頭にて新作「Egg Zip Coin Purse」をご購入の方

内 容：期間中、店頭にCafune特製の「一粒万倍日おみくじ」が登場。

おみくじの結果に応じて、ご購入の「Egg Zip Coin Purse」にその場で適用される、

いずれかの魅力的な優待特典をお楽しみいただけます。

※特典はその場でのお会計時に適用となります。後日の対応は致しかねますので予めご了承ください。

特典内容： 【吉】 10％OFF＋オリジナル風呂敷プレゼント

【中吉】 3,000円OFF

【大吉】 4,000円OFF

POP UP ご紹介

「Egg Zip Coin Purse」限定キャンペーン以外にも、各店舗それぞれで、限定ノベルティやクーポン、ストア限定セットなど様々な特典をご用意しております。

※内容は店舗により異なります。

■ Tokyo Summer Pop Up ＜開催中＞

開催期間：2026年6月4日（木）～8月2日（日）60日間

営業時間：10:00～21:00（渋谷スクランブルスクエアに準ず）

開催場所：渋谷スクランブルスクエア 4F

東京都渋谷区渋谷2丁目24-12

■ Nagoya Summer Pop Up

開催期間：2026年6月23日（火）～7月20日（月）28日間

営業時間：11:00～21:00（名古屋ラシックに準ず）

開催場所：名古屋ラシック（LACHIC） 1F

愛知県名古屋市中区栄３丁目６－１

※店頭在庫は日々変動いたしますので、販売状況は店舗まで直接お問い合わせください。

About Cafune

2015 年に香港で誕生したアクセサリーブランド Cafune / カフネ 。個性豊かな現代女性のために、厳選されたレザーなどのハイクオリティな素材を使用し、モダンかつタイムレスなアクセサリーをご提供します。ブランド名の「Cafune」は、愛しい人の髪を指でなでる動作を意味し、持つ人とバッグとのつながりを大切にするように細部まで考え抜かれた作りと、熟練の職人たちによって仕上げられたクラシックなデザインは、持つ人の個性を重んじ、あらゆるシーンにフィットします。

◼︎公式ECサイト https://www.ca-fune.com/ja(https://www.ca-fune.com/ja)

◼︎Instagram https://www.instagram.com/cafune.official(https://www.instagram.com/cafune.official)

◼︎X（Twitter）https://x.com/info_cafune(https://x.com/info_cafune)