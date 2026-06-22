【沖縄初出店】フードもゲームもプリも“ぜんぶ映える”アミューズメント空間「Feedy Diner & Arcade」がイオン南風原店に7月下旬オープン予定！

株式会社イオンファンタジー

株式会社イオンファンタジー（千葉県千葉市、代表取締役社長：藤原徳也）は、2026年７月下旬、イオン琉球株式会社（本社：南風原町、代表取締役社長：鯉渕豊太郎）が運営するイオン南風原店に沖縄初出店のフード＆アミューズメント融合型アミューズメント施設「Feedy Diner & Arcade」（フィーディー・ダイナー・アンド・アーケード）の3号店「Feedy Diner & Arcade 南風原店」をオープンします。

レトロなアメリカンダイナーをモデルにした店内に、ワンコイン価格で見た目もカワイイ「ワンハンド系スナック＆フード」メニューを取りそろえたイートイン、クレーンゲームなどアーケードゲームを取りそろえたアミューズメント、パウダーコーナー完備でフォトスポットのようなプリコーナー「CHALUCA」を展開し、思わず誰かにシェアしたくなるような体験が生まれる空間を提供します。

フードもアミューズメントもすべてが映える・シェアしたくなる空間が沖縄に初登場

「Feedy Diner & Arcade」は、フードもアミューズメントもすべてが映える・シェアしたくなるエンターテイメント空間です。

アメリカンダイナーをイメージしたどこを切り抜いても絵になるこだわり抜いた空間デザインの店内に、おいしさ・ビジュアルともにオリジナリティあふれるフードが味わえるイートインと、人気のプライズゲーム・メダルゲーム・プリントシール機コーナーで楽しめるアミューズメントを併設。フード×ゲームの刺激的なコンテンツに彩られた空間で、思わず誰かにシェアしたくなる体験がいくつも生まれる遊び場です。

「Feedy Diner & Arcade」の沖縄県での出店は初となります。

Feedyオリジナルの“ワンコイン・ワンハンドフード”メニューが初登場

「Feedy Diner & Arcade 南風原店」では、ワンコイン以下のお手頃価格で買えて見た目もカワイイ新フードメニューを展開。サクッと食べられてビジュアルも楽しい「バブルワッフル」「ワンハンドスティック」などのワンハンド系フードと、ボックスの中に一口サイズのつまみやすいスナックが詰まった「ワンバイトスナック」が新しく登場します。新メニューだけでなく、人気の定番メニュー「オリジナルフィーディードッグ」もラインナップしています。

パウダーコーナー完備のフォトジェニックなプリコーナー「CHALUCA」（チャルカ）

写真上段：左…バブルワッフル チョコバナナ（550円） 右…レインボー綿あめ（330円）写真下段：左…ワンバイトスナック アソートチュロス（308円）中央…フィーディースカッシュ パイン（165円） 右…タピオカミルクティー（528円）

「CHALUCA」とは、「カメラのシャッター音（パシャ、カシャ）」を意味する韓国語。

キュンとなる空間の中で可愛くなった自分を撮影したくなる場所。可愛くなれるコスメやカワイイ雑貨、ディスプレイがたくさんある空間を楽しみながら、若者たちが生き生きとシャッターを切る場所です。

内装はピンクをベースにした空間に、人気・最新のプリントシール機をラインナップ。LEDメイクアップミラーを備えたパウダーコーナーと、たくさんシャッターを切りたくなるフォトスポットを備えたフォトジェニックなプリコーナーです。

店舗情報

施設名：Feedy Diner & Arcade 南風原店

施設名読み：フィーディー・ダイナー・アンド・アーケード はえばるてん

所在地：沖縄県島尻郡南風原町字宮平264 イオン南風原店 2階（専門店ゾーン）

オープン時期：7月下旬

営業時間：Feedy Arcade…10:00～22:00／Feedy Diner…11:00～21:00（ラストオーダー20:30）

Feedy Diner & Arcadeとは

SNSのタイムライン“Feed”は、単なるSNS上での投稿が表示される場ではなく、情報やトレンドの「供給」が受けられる場であるとともに、投稿を通じて「らしさ」を追求し、自分の個性や生き方を表現する場でもあります。「Feedy」は、「Feedのように新しい刺激やコンテンツに彩られた場所」「思わずFeedで共有したくなる体験がいくつも生まれる遊び場」といった「自分を表現する特別な場所」として誕生しました。

※画像はイメージです。実際の店舗・コンテンツとは異なる場合がございます

※価格はすべて税込価格です

※予告なく展開日、展開店舗、展開内容が変更される場合がございます。予めご了承ください