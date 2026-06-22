【 相模原市 × eiicon 】4期目始動！「Sagamihara Innovation Gate」新たな事業開発や課題解決にチャレンジしたい相模原市内企業を募集！

株式会社eiicon

日本最大級のオープンイノベーションプラットフォーム「AUBA（アウバ）」を運営する株式会社eiicon（エイコン 本社所在地：東京都港区虎ノ門、代表取締役社長：中村 亜由子、以下「eiicon」）は、相模原市「令和8年度オープンイノベーションプログラム運営業務委託（以下、本事業）」を、令和5年度・6年度・7年度に続き4年連続で受託しました。

本事業の核となる取り組みとして、相模原市およびeiiconでは、相模原市内企業と全国のパートナー企業によるビジネス創出を目的とするプログラム「Sagamihara Innovation Gate（以下、本プログラム）」を令和5年度より始動、これまでに12件の共創プロジェクトが誕生しました。

今年度も、2026年6月23日（火）より、参画していただく相模原市内企業の募集を開始。

6月29日（月）には市内企業（ホスト企業）向けの本事業説明会及び新規事業創出セミナーを開催し、全国企業とのさらなる共創実現を目指してまいります。

なお、今年度は従来実施している「オープンイノベーションプログラム」に加え、新たに全5回の講座形式による「新事業創造・開発イノベーター養成プログラム」も実施予定です。「いきなり実践するのはハードルが高いけれど、まずは体系的に学びたい」という事業者様のご参画もお待ちしています。

eiiconは、相模原市による本事業ならびに本プログラムの運営を、企画・設計・運用からPR戦略まで、引き続き強力にサポートしております。

■相模原市×eiicon「Sagamihara Innovation Gate」

参画市内企業（ホスト企業）公募概要

相模原市 × eiicon

※エントリーフォームに掲載の募集事項を必ずご確認ください。

※6月29日（月）に本事業・本プログラムの説明会と新規事業創出セミナーを開催します。

詳細は本リリース後半を参照ください。

オープンイノベーション事業について

※「新事業創造・開発イノベーター養成プログラム」の詳細は後日公開いたします。

（1）対象

相模原市内に拠点（本社・生産拠点・研究所・営業所など）があり、新規事業開発・自社の課題解決にあたり社外企業等との連携により、新規プロダクト・サービスの開発などに取り組む意欲のある企業。

（2）応募条件

・相模原市内に拠点（本社・生産拠点・研究所・営業所など）を有する法人であること。

・社外企業等と連携・共創したい事業テーマを持っていること。

・本事業に熱量を持ち、積極的に参加することができる企業。

・事業の検討だけでなく、令和8年度内にプロトタイプ開発や、今後の開発を見据えた実証事業を行うなど、一定の具体的な成果を実現すること。

・連携・共創にあたり、自社の持つ経営資源（技術、ノウハウ、情報、顧客ネットワーク、施設等）を積極的に提供する意思があること。（技術、情報等の提供については事前に双方で調整を行います）

・採択企業においては、翌年度以降の本事業におけるイベントへの登壇等、本事業に積極的に協力すること。

・日本国内に住所を有し、国内法により設立された法人であること。

・地方自治法施行令第 167 条の４の規定に該当しない者であること。

・相模原市の指名停止期間中の者でないこと。

・自らまたは自らの役員が暴力団または暴力団員等ではないこと、暴力団員等が経営に関与している等社会的に非難されるべき関係を有しないこと、および自らまたは第三者を利用して暴力的な要求行為等を行わないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないこと。

※上記の応募条件を満たす企業であれば、企業規模・業種は問いません。

※市内事業所発の実証事業でなくとも対象とします。その場合、市内事業所の担当者が実証事業に強く関与することに加え、実証事業実施にあたり市内事業所を積極的に活用すること、実証事業終了後の実装や事業検討を出来る限り市内事業所で行うことを条件とします。

※パートナー企業から商品・サービス購入・導入のみを行う場合は対象になりません。

（3）採択ホスト企業に対する支援内容

・コンサルティング

（実証テーマ策定についての助言・メンタリング・パートナー企業探索の支援・実証事業期間中の伴走支援・将来的な商品・サービスのローンチに向けた助言）

・実現に向けた連携企業の探索・獲得

・実証に向けたフィールドの確保・関係機関との調整

・市による広報活動、プレスリリース

・実証支援金112万円 など

（4）参加費用

・参加無料とします。ただし、以下の点についてご了承ください。

・市内外の企業等とのプロジェクト協議・進行において、貴社に発生する交通費・通信費など自社で発生する必要な費用についてはご負担ください。



（5）募集期間

2026年6月23日（火）～7月17日（金）



（6）審査方法・採択予定数

応募いただいた内容をもとに事務局が市内企業等（以下、ホスト企業。）を4社程度決定します。決定は2026年7月31日（金）を予定しています（応募状況により採択決定が遅くなる場合があります）。エントリー書類審査の後、応募内容について事務局（相模原市および運営受託者（eiicon）がヒアリングを行う場合があります。採否については、すべての申込者の連絡先（メールアドレス）に通知いたします。

（7）今後のスケジュール（オープンイノベーションプログラム）

2026年6月23日 ～ 7月17日： ホスト企業募集期間

6月29日： オープンイノベーションセミナー・事業説明会

7月31日 ： ホスト企業の決定

8月上旬～下旬： ホスト企業キックオフ

8月中旬 ～ 9月上旬頃： ホスト企業との調整

（募集テーマの深掘り、共創パートナー募集に向けた調整）

9月16日～10月16日： ホスト企業と提携するパートナー企業の募集

10月中旬～10月下旬： パートナー企業選考・共創パートナー企業候補決定

11月12日、13日： BUSINESS BUILD

（2日間で共創アイディアをブラッシュアップするとともに、

最終的に事業共創を行うパートナー企業を決定）

11月下旬 ～ 2027年2月頃： 採択プロジェクトへの事業化支援

（プロトタイプ開発、実証実験の実施など）

2027年3月17日：成果発表会（DEMODAY）

（８）応募方法

下記のエントリーフォームより必要事項を入力し、ご応募ください。

https://forms.gle/hEoZENMGjzmKaV1J6(https://forms.gle/hEoZENMGjzmKaV1J6)

■相模原市×eiicon「Sagamihara Innovation Gate」参画を希望する市内企業（ホスト企業）向け「新規事業創出セミナー」と「本事業・本プログラムの説明会」を開催。

参加者を募集します。

本事業・本プログラムの開始にあたり、市内企業を対象に、本事業・本プログラムの詳細をお伝えする事業説明会を開催します。当日は、事業説明会と併せて、新規事業創出についてのセミナーも実施します（質疑応答あり）。

なぜいまオープンイノベーションという手法が注目されているか、それによって生み出される価値とは。また、新規事業開発や課題解決のポイント、事例など。

セミナー終了後は参加者による名刺交換会も実施いたしますので、ご関心のある方は、お気軽にお申込みください。

●日時： 2026年6月29日（月） 15：30～17：30（15：00受付開始）

●会場： FUN+TECH LABO（神奈川県相模原市緑区橋本二丁目1番58号）

●参加費： 無料

●主催： 相模原市（運営：株式会社eiicon）

●セミナー・説明会 申込URL：

https://sagamihara-innovation-20260629.peatix.com/(https://sagamihara-innovation-20260629.peatix.com/)

※申込締切：2026年6月29日（月）14:00

■担当者メッセージ「ホスト企業参加ご検討の皆さまへ」

渡邉 芳樹 (相模原市 創業支援・企業誘致推進課 主任）

「Sagamihara Innovation Gate」も４年目を迎え、これまで素晴らしいプロジェクトが誕生しており、現在も社会実装に向け進行しているとともに採択企業同士のつながりも生まれ、新事業開発コミュニティとしてその輪が拡大しています。また、高い熱量をもって取り組まれる事業者の皆様によって、ここ相模原においてイノベーションエコシステムが形成されてきていると確信しています。

「新規事業のアイデアはあるが形になっていない」「新規事業開発の進め方がわからない」「行き詰まりを感じている」等の課題をお持ちの企業様におかれましては、是非当プログラムにご応募ください。

本プログラムが、皆様の新規事業開発の一助となれば幸いです。

早坂 心汰 （株式会社eiicon 地域イノベーション推進本部）

今年度も「Sagamihara Innovation Gate」を4年連続で受託し、運営させていただくことになりました。

私たちはこれまで、ものづくり産業が盛んな相模原市内企業の新規事業開発・オープンイノベーションへの挑戦を支えると共に、新たなイノベーションを創出するエコシステム形成に寄与してまいりました。

4年目となる本年度は、これまでの3年間で培った経験と実績を活かしつつ、新たに「新事業創造・開発イノベーター養成プログラム」を開始し、従来よりも幅広い支援を実施いたします。

パワーアップした「Sagamihara Innovation Gate」にご期待ください。

相模原市内企業で事業開発にご関心のある多様な企業の皆様からのご参加をお待ちしております。

■相模原市×eiicon「Sagamihara Innovation Gate」について

神奈川県の北部に位置し、リニア中央新幹線の新駅建設や、JAXA 宇宙科学研究所などでも広く知られる政令指定都市、相模原市。

「Sagamihara Innovation Gate」は、相模原市内企業を対象に、新規事業開発や課題解決への意欲があり、新たなビジネス展開にむけた実証事業の取組に挑戦する市内企業（ホスト企業）が参画し、その取組に必要な技術・ノウハウなどを持ったパートナー企業を全国から募集し、マッチング。ホスト企業とパートナー企業によるオープンイノベーションプログラムを実施することにより、市内への新たなプレイヤーの呼び込み、市内企業の新たな繋がりの創出、相模原市におけるイノベーション創出環境の形成を行うことを目的として実施するものです。

令和5年度より始まり、今年度4期目となる本プログラムではこれまでに累計12件の共創プロジェクトが誕生。

現在、事業化を目指し、実証実験等を重ねています。

参考：

令和5年度レポート

医療現場のワイヤレス給電、リチウムイオン電池劣化診断など、高度なテクノロジーを用いた4つの共創チームが成果を発表 https://tomoruba.eiicon.net/articles/4528

令和6年度レポート

テクノロジーを起点とした共創プロジェクトが次々と誕生！相模原市主催のオープンイノベーションプログラム『Sagamihara Innovation Gate』、4つの共創チームが成果を発表！ https://tomoruba.eiicon.net/articles/4881

令和7年度レポート

新たなモビリティ体験、次世代清掃ロボット、環境配慮型建材、共食型ギフト――”相模原”を舞台に動き出した4つの共創プロジェクト！3期目『SIG』でカヤバ、アマノ、東急建設、大和製罐が示す新しい価値

https://tomoruba.eiicon.net/articles/5598



継続支援プロジェクトレポート

【大和製罐×アプデエナジー】蓄電池劣化診断技術を核とした「BaaS」で新市場を切り拓く――その技術的優位性を深掘りする

https://tomoruba.eiicon.net/articles/4827

油圧のカヤバからSaaS型の新規事業「油状態診断システム」が誕生――『Sagamihara Innovation Gate』参画で加速した新規事業の舞台裏

https://tomoruba.eiicon.net/articles/5599



□本業務に関するお問い合わせ

Sagamihara Innovation Gate運営事務局（運営：株式会社eiicon ） TEL：03-6670-3273





■eiicon 会社概要 https://corp.eiicon.net/(https://corp.eiicon.net/)

会社名：株式会社eiicon

代表者：代表取締役社長 中村 亜由子

設立日：2023年4月3日

本社：東京都港区虎ノ門3丁目4-7 虎ノ門36森ビル2階 ※2026年4月1日より左記住所に移転

東海支社：愛知県名古屋市昭和区鶴舞1丁目2番32号 STATION Ai内

静岡拠点：静岡県浜松市中央区鍛冶町１００－１ ザザシティ浜松中央館 B1F FUSE内

神奈川拠点（WeWork オーシャンゲートみなとみらい内）：神奈川県横浜市西区みなとみらい3-7-1 オーシャンゲートみなとみらい 8F

関西拠点（起業プラザひょうご内）： 兵庫県神戸市中央区浪花町56 KiP内

沖縄拠点１.（Lagoon KOZA／KSA Works内）： 沖縄県沖縄市中央１－７－８

沖縄拠点２.（Have a good day内）：沖縄県那覇市東町１８－４

シンガポール（eiicon Asia Pacific Pte. Ltd.）：20 Anson Road, #11-01 Twenty Anson, Singapore 079912

事業内容：オープンイノベーションプラットフォーム「AUBA」の運営、イベント企画・支援サービス、ソーシングサービスなど

株式会社eiiconは、日本最大級のオープンイノベーションプラットフォームとオープンイノベーション（OI）に特化したハンズオンコンサルティングで、企業の事業フェーズに合わせたOIの支援にて事業化をサポートしています。

オープンイノベーションとは

2003年（米）ヘンリー W. チェスブロウが提唱した「企業内部と外部メディア・技術を組み合わせることで、革新的な新しい価値を創り出す」イノベーション方法論。社内の資源に頼るばかりでなく、社外との連携を積極的に取り入れるべきであるという主張の方法です。

eiiconが展開するサービス

日本最大級オープンイノベーションプラットフォーム「AUBA」

累計登録社数39,000社を越えた日本最大級のオープンイノベーションに特化したWEBプラットフォーム。事業創出≒非連続な成長・事業存続を実現させる仕組みをALL IN ONEで提供。AUBAは、意図的にイノベーションを創出するためのサービス。ISO 56001認証取得。

https://auba.eiicon.net/

国際共創（海外企業×日本企業）を支援・加速させる海外企業向け共創プラットフォーム

「AUBA for Global」

日本企業・団体との共創を目指す海外企業・団体のアプローチを支援・加速させるオープンイノベーションプラットフォーム。「AUBA」に登録する日本企業・団体との接続や、eiicon、AUBAが運営する企業・自治体主催のアクセラレーションプログラムへの応募など、イノベーションアドバイザーを通じてサポート。東南アジアを中心とした多くの海外企業・団体に登録いただき、海外企業と日本企業の出会いを加速するとともに、国境を越えた共創がより意図的に起こせるよう環境整備を目指します。

https://corp.eiicon.net/forglobal

完全伴走支援サービス「AUBA Enterprise」

社内新規事業・オープンイノベーションプロジェクト含め、弊社の事業創出支援経験豊富なコンサルタントが企業ごとのお悩み・ニーズに応じフルカスタマイズで支援を設計。事業戦略の支援から実際のパートナー共創にむけた具体的な出会いの場の創出・チームアップ支援、新規事業創出支援まで企業のフェーズに合わせた支援にて事業化をサポート。

https://corp.eiicon.net/service/enterprise

事業を活性化するメディア「TOMORUBA」

事業を創るビジネスパーソンのための“事業を活性化するメディア”。全国各地あらゆる業界のスタートアップ・中小企業・大手企業から地方自治体・大学まで、資金調達・資金提供・共同研究などの様々な情報や事業を創るためのノウハウ情報などを配信。

https://tomoruba.eiicon.net/

主な受賞歴

2022年12月、革新的で優れたサービスとして「第4回 日本サービス大賞」優秀賞を受賞。

https://service-award.jp/result04.html

2023年2月、アクセラレーションプログラムを通じた全国のスポーツチーム／団体とパートナー企業とのマッチング・共創創出など一連のオープンイノベーションへの取組により「第5回 日本オープンイノベーション大賞」スポーツ庁長官賞を受賞。

https://www8.cao.go.jp/cstp/stmain/20230120oip.html

※掲載の情報は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。