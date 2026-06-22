対象の「冷たい麺」が50円引きになるおトクなセールを開催！6月25日（木）～6月28日（日）の4日間限定

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：阿久津 知洋）は、「冷たい麺」を対象としたおトクなセールを、全国のセブン‐イレブンにて6月25日（木）から6月28日（日）の4日間限定で実施いたします。

本格的な暑さを迎えるこの時期、お買い求めやすい価格でさっぱりとしたメニューをお楽しみいただきたいという想いから、期間中は、定番の冷し中華やざるそば、冷製パスタなど、さまざまな冷たい麺を50円引きで提供いたします。その日の気分やシーンに合わせて、ぜひお楽しみください。

サイトURL：https://www.sej.co.jp/cmp/ndl2606/

対象の「冷たい麺」50円引きセールを実施！

実施期間：2026年6月25日（木）～6月28日（日） ※4日間限定

対象カテゴリー：「調理麺」、「スパゲティ・パスタ」内冷製パスタ、「パスタサラダその他」

※「カップデリ・惣菜」内麺の入っている冷製商品も対象

対象商品（一例）：

■ツルッとのど越し 冷し中華

セール価格：500円（税込540円）

※通常価格：550円（税込594円）

販売エリア：全国

※一部地域は別規格商品を販売

7種類の具材（チャーシュー、錦糸玉子、きゅうり、茹で玉子、わかめ、もやし、紅生姜）を盛り付けた、彩り豊かな冷し中華です。

■一本釣り鰹だし香る 石臼挽そば粉のざるそば

セール価格：348円（税込375.84円）

※通常価格：398円（税込429.84円）

販売エリア：全国

※一部地域は別規格商品を販売

粗挽き、細挽きのそば粉を使用し、そばの風味としなやかなのど越しを味わえるざるそばです。つゆは鰹節の風味をしっかりと効かせた旨みとコクのある仕立てです。

■冷製生パスタ 海老の旨みトマトソース

セール価格：548円（税込591.84円）

※通常価格：598円（税込645.84円）

販売エリア：沖縄県を除く全国

トマトソースに凝縮させた海老の旨みを加えた濃厚なソースが、もちもちとした食感の生パスタとぷりぷりの海老によく絡む冷製パスタです。

■注意事項

※セブン‐イレブン標準価格（税抜）からの値引きとなります。

※温かい麺（そば、うどん・ラーメン、パスタ、焼そば、焼うどん、焼ビーフンなど）、常温麺（カップラーメン、袋麺など）、冷蔵袋麺、低カロリー麺、とうふ麺、冷凍麺は対象外です。

※販売中の新商品は発売日からセール前日までのセブン‐イレブンでの販売価格（税抜）からの値引きとなります。セール中に発売する新商品は、セール終了後販売予定価格（税抜）からの値引きとなります。

※「エコだ値」値引きの対象商品は、「エコだ値」値引き後の価格（税抜）からの値引きとなります。

※他の値引きキャンペーンとの併用はできません。

※キャンペーン内容は変更になる場合がございます。

※在庫切れ、取り扱いのない場合はご容赦ください。

※セブンミール商品も対象です。

※店舗で実施しているセール、キャンペーンは7NOWアプリ／WEBサイトでは一部対象外となります。詳細は7NOWアプリ／WEBサイトにてご確認ください。

※7NOWアプリ／WEBサイトで実施しているセール、キャンペーンは店頭では一部対象外となります。

※写真はイメージです。

※店舗によって価格が異なる場合がございます。

※税込価格は軽減税率適用の消費税8%で表記しています。

※店舗によって一部取り扱いがない商品や商品名・規格が異なる場合がございます。

※在庫切れ、取り扱いのない場合はご容赦ください。

※画像はイメージです。

※商品に関する販売地域区分はこちら：https://www.sej.co.jp/products/area/

※情報は現時点でのものです。最新の情報はHPをご確認ください。