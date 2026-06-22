人類羽化計画、参加VTuberの存在を記録するアクリルキーホルダー「KEY-UNIT」シリーズを6月22日より順次販売開始

株式会社PANDORA

株式会社PANDORA（本社：東京都渋谷区、以下「PANDORA」）が運営するVTuber育成プロジェクト「人類羽化計画」は、プロジェクト参加者をモデルとしたアクリルキーホルダー「KEY-UNIT」シリーズを、2026年6月22日（月）12時より順次販売開始いたします。

本企画には、人類羽化計画の参加者のうち、グッズ展開を希望したキャストが参加します。

各キャストにつき、「ERROR」「SYNC」「OVERRIDE」の異なるコンセプトを持つ3種類のアクリルキーホルダーを展開します。

キャストの存在を記録する「KEY-UNIT」シリーズ

「KEY-UNIT」は、キャストの存在を記録した「保持断片」をテーマとするアイテムシリーズです。

観測者は、キャストが歩んできた時間や変化を象徴する断片を自由に収集し、自分だけの物語として再構築することができます。

単なるキャラクターグッズではなく、それぞれのキャストが活動を通して形作っていく物語や存在の記録を、手元に残すためのアイテムとして設計しました。

3つのデザインコンセプト

本シリーズでは、キャスト一人につき、異なる物語の段階を表現した3種類のデザインを展開します。

ERROR（オレンジ）

まだ完成していない記録。

活動を始めたばかりの不確かさや、未完成だからこそ持つ可能性を表現したデザインです。

SYNC（ブルー）

誰かとの出会いによって、少しずつ輪郭が生まれる。

リスナーや仲間との出会いを通じて、キャスト自身の存在や物語が形作られていく過程を表現しています。

OVERRIDE（パープル）

新しい景色が動き始める。

これまでの自分や環境を更新し、新たなステージへ踏み出していく瞬間を表現したデザインです。

3種類を集めることで、一人のキャストが未完成な状態から誰かとつながり、新しい物語を動かしていくまでの変化を楽しむことができます。

商品概要

商品名

KEY-UNIT アクリルキーホルダー

デザイン

各キャスト3種類

・ERROR（オレンジ）

・SYNC（ブルー）

・OVERRIDE（パープル）

販売価格

各1,600円（税込）

販売開始日時

2026年6月22日（月）12時より順次販売開始

参加キャスト

人類羽化計画参加者のうち、本企画への参加を希望したキャスト

販売ページ

https://pndr.booth.pm/ (https://pndr.booth.pm/)

※キャストによって販売開始日時が異なる場合があります。

※商品の仕様や販売期間などは、各販売ページをご確認ください。

VTuber活動に新たな収益機会を

人類羽化計画では、参加者一人ひとりが自らの活動を継続し、VTuberとしての可能性を広げていくためには、ライブ配信だけに依存しない収益機会の創出が重要だと考えています。

今回の「KEY-UNIT」シリーズも、参加者が自身のキャラクターや活動の物語を商品として届け、新たな収益につなげるための取り組みの一つです。

今後も人類羽化計画では、参加者の収益最大化を目指し、グッズ、デジタルコンテンツ、イベント、企業とのコラボレーションなど、さまざまなコンテンツやサービスを展開してまいります。

「人類羽化計画」とは

「人類羽化計画」は、株式会社PANDORAが運営する、個人で活動するVTuber・Vライバーの収益化と活動成長を支援する育成プロジェクトです。

TikTok LIVEを中心としたライブ配信のノウハウ提供やコミュニティ運営、活動データの分析、目標設計、1対1での伴走支援などを通じて、参加者が継続的に活動し、自らの力で収益を生み出せる状態を目指しています。

また、配信活動の支援にとどまらず、グッズ制作、コンテンツ開発、オーディション、企業コラボレーションなど、VTuberとしての活動領域を広げる機会も提供しています。

人類羽化計画は、まだ完成していない才能が、活動と出会いを通じて新しい姿へと羽化していくためのプロジェクトです。

■人類羽化計画Webサイト

https://pndr.jp/yohane_pj/

株式会社PANDORAについて

株式会社PANDORAは、VTuber・Vライバーの育成、マネジメント、IP開発およびライブ配信を活用した事業を展開しています。

個人で活動するクリエイターやタレントが、自らの個性を生かしながら継続的に収益を得られる環境の構築を目指し、育成プロジェクトの運営、キャラクター開発、コンテンツ制作、企業との共同プロジェクトなどを行っています。

会社名：株式会社PANDORA

所在地：東京都渋谷区桜丘町28-2 三笠ビル 4F

コーポレートサイト：https://pndr.jp/

本リリースに関するお問い合わせ

株式会社PANDORA

人類羽化計画運営事務局

E-mail：contact@pndr.jp