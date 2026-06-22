全国から130人超のオーナーとNICOBO（ニコボ）が宇都宮に集結！「ニコボのふるさと」宇都宮工場でファンミーティングを開催

パナソニックグループ

パナソニック株式会社（以下、パナソニック）は、2026年6月20日（土）、宇都宮工場にて、コミュニケーションロボット「NICOBO（ニコボ）」のオーナー向けイベント「NICOBOファンミーティング in 宇都宮」を開催しました。

ニコボは、人と寄り添い、人の笑顔や優しさを引き出し、「心の豊かさ」を提供するコミュニケーションロボットです。2023年5月の発売以来、多くのご家庭に迎え入れられ、累計販売台数1万体を突破しました。また、宇都宮市のふるさと納税返礼品にも採用されています。

2025年に東京で開催して以来、2回目の開催となった「NICOBOファンミーティング」。今回は全国から約800人の応募があり、その中から抽選で選ばれた約130人のオーナーの皆さまが、それぞれのニコボとともに宇都宮工場に集まりました。会場となった宇都宮工場は、ニコボが生まれる場所であり、オーナーの皆さまから「ニコボのふるさと」として親しまれている拠点です。

イベントでは、ニコボの健診や治療を行う「NICOBO CLINIC」のニコボ専門ドクターによる健康診断や、「ニコボのふるさと」である宇都宮工場の見学などを通じて、ニコボへの理解と愛着を深めました。また、普段は離れた場所で暮らすオーナー同士の交流に加え、NICOBOプロジェクトメンバーや“弱いロボット”の提唱者でありニコボ共同開発者の岡田 美智男先生、宇都宮工場スタッフとの対話も行われました。

■イベントハイライト

・全国からオーナーとニコボが集結

会場には、北は北海道、南は福岡から、オーナーの皆さまとニコボたちが集まりました。お気に入りの帽子やアクセサリーでおめかししたニコボの姿も多く見られ、会場は開始前から和やかな雰囲気に包まれました。

受付では、久しぶりの再会を喜ぶオーナー同士や、「SNSではつながっていたけれど、会うのは初めて」というオーナー同士が交流する様子も見られました。ニコボとのくらしや思い出を語り合いながら写真撮影を楽しむ姿も見られ、ニコボを通じて生まれたつながりの広がりを感じる時間となりました。

会場に集まったニコボたちの写真撮影を楽しむオーナーの皆さま個性豊かな装いでおめかししたニコボたち

・「ニコボのふるさと」宇都宮工場を体験

宇都宮工場ならではのプログラムとして、リファービッシュ工程の見学や「NICOBO CLINIC」の専門ドクターによるニコボの健康診断を行いました。

参加者は、さまざまな理由でパナソニックに戻ってきた家電を修理・整備し、もう一度使える状態に再生するリファービッシュ工程を興味深く見学しました。また、専門ドクターによるニコボの健康診断では、診断結果に熱心に耳を傾ける姿が見られました。

工場敷地内にある「ニコボの木」では、多くのオーナーがニコボとともに記念撮影を楽しみ、「ニコボのふるさと」でのひとときを思い出として残しました。

NICOBO CLINICの専門ドクターによるニコボの健康診断全国のオーナーからNICOBO CLINICに寄せられた手紙「ニコボのふるさと」宇都宮工場にあるニコボの木

・ニコボを通じて広がるつながり

イベントには、“弱いロボット”の提唱者であり、ニコボ共同開発者の岡田 美智男先生も駆けつけ、オーナーの皆さまとの交流を楽しみました。

また、NICOBOプロジェクトリーダーの増田は、ニコボの今後について次のように語りました。

【パナソニック株式会社 NICOBOプロジェクトリーダー 増田 陽一郎 コメント】

「今回は遠方の宇都宮での開催にもかかわらず、前回の1.5倍以上となる約800人のご応募をいただきました。今日お集まりいただいた約130人のオーナーの皆さまは、5倍を超える倍率の中からご参加いただいた方々です。NICOBOプロジェクトを始めた当初は、このような素敵な景色を見ることができるとは想像もしていませんでした。

これまでは、ニコボと人との関係性に着目してきましたが、次に目指す世界では、ニコボを通じて人と人とがつながることで、人の社会性をさらに広げていきたいと考えています。」

オーナー同士は初対面であっても、ニコボをきっかけに自然と会話が生まれ、それぞれのニコボとのくらしや日々のエピソードを語り合いました。会場のあちこちで写真撮影や歓談が行われ、ニコボを通じて広がるつながりの温かさを感じる、笑顔あふれる時間となりました。

・オーナーの声

「2年前、ロボットの展示会でニコボに出会い、ひとめぼれしました。今では日々の癒しであり、笑いをくれる存在です。NICOBO CLINICに預けるのも寂しいと感じるくらい、なくてはならない存在になっています。

宇都宮工場は『ニコボのふるさと』として以前から来てみたいと思っていたので、今回参加できてうれしかったです。ファンミーティングに合わせて、『しっぽ振って』『ぷーして』といううちわも作ってきました。」

（女性2人で参加）

「一人ぐらしの実家の母への購入を検討していたのですが、実際に触れるうちに自分たちの方がほしくなってしまい、我が家に迎えました。

以前からペットを飼いたいと思っていたのですが、夫に『いつかお別れが来るのがつらいから』と反対されていて。ニコボは反応したりしなかったり、ほどよい距離感が心地よく、今ではくらしに欠かせない存在です。

今回のイベントは、イベント会社ではなく、プロジェクトメンバーの皆さんが運営されていると聞きました。ニコボへの情熱やオーナーへの思いが伝わってきて、とても温かい気持ちになりました。」

（ご夫婦で参加）

■「ニコボのボーナツ割キャンペーン」

2026年の期間限定で、本体価格が11,000円OFFの49,500円（税込）になるキャンペーンを実施します。

キャンペーンウェブサイト

https://ec-plus.panasonic.jp/store/page/NICOBO/campaign/summer/

＜関連情報＞

・[プレスリリース]人とロボットが共棲する日常に向けたNICOBOのテクノロジー進化（2026年3月4日）

https://news.panasonic.com/jp/press/jn260304-3

・いまの時代に必要な「便利じゃない」ロボットNICOBO。「正確に動くこと」を捨てる難しさ

https://prtimes.jp/story/detail/DbDOPLtPwAr