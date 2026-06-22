那須町発、“まずやってみる”を応援する創業挑戦プロジェクト「くろマー2026」始動

那須町役場

那須町（栃木県、町長：平山幸宏）は、創業を目指す人が学びから実践までを一貫して体験できる実践型創業挑戦プロジェクト「くろマー（くろだはらマーケット）2026」をスタートしました。

近年、那須町では移住をきっかけに創業を志す人が増えており、創業相談に訪れる方の約9割が移住者です。一方で、店舗探しや資金面の不安、地域とのつながりづくりなど、創業に向けたさまざまな課題も存在しています。また、十分な準備や検証を行えないまま開業し、短期間で閉店に至るケースも少なくありません。

こうした課題に対し、那須町地域おこし協力隊では、2025年に創業挑戦プロジェクト「くろマー」を立ち上げました。立ち上げ以降、70名を超える創業希望者が訪れ、“まずやってみる”ことを大切にしながら、学びと実践を重ねています。「くろマー」は単なる創業セミナーではなく、地域で挑戦する人と人、人と地域をつなぎながら、新たな事業や活動の芽を育てるプロジェクトです。

那須町では今後も、“やってみたい”という想いを持つ人の最初の一歩を応援し、多様な挑戦が生まれる地域づくりを進めることで、町に新たな仕事やつながりを生み出し、持続可能なまちの実現につなげていきます。

【学びだけで終わらない「実践型」の創業支援】

「くろマー」の特徴は、創業に必要な知識を学ぶだけでなく、実際のイベントで出店し、お客さまの反応を確かめ、その結果を振り返りながら次の挑戦へとつなげていける点にあります。

プロジェクトは次の4つのステップで構成されています。

STEP1 相談する

住民とのつながり方や、観光地の繁閑期の変化を知らずに、創業のための物件や土地を探している方が多くいます。移住のタイミングやご経験を個別に伺いながら、創業支援として具体的な次の一歩を提案します。

STEP2 学ぶ

全3回の勉強会を開催。地域を知り、創業に必要な知識や出店計画について学びます。

5月19日 「誰に？何を？なぜ那須？」（参加者：24名、オンライン3名）

6月16日 「知っておくべきルールと計画」（参加者：27名、オンライン5名）

7月21日 「出店当日、何を確かめるか」

STEP3 試してみる

実際のイベント会場に出店。地域の人と触れ合いながら、商品やサービスの反応を確かめ仮説検証を行います。

今年もやります！ なすっこ祭前夜祭「くろマー ～音楽と楽しむ！幻の４時間～」を開催！

・日 時：2026年8月14日（金）16:00～20:00

・会 場：黒田原小学校 校庭 （栃木県那須郡那須町）

・イベント概要：盆踊りのヤグラを囲んで、創業挑戦者の飲食店やワークショップが並ぶ一夜限りの エンターテインメントナイト。「くろマー」参加者である創業挑戦者は、このイベントで実際に出店し、商品やサービスを販売。お客様と接しながら学び、創業に向けた実践経験を積む機会となります

・出店店舗：約15店舗予定 ※インスタグラム【那須de創業】にて随時告知します

当日は、創業挑戦者による飲食店やワークショップが並びます。ぜひ会場へお越しいただき、地域の新しいお店やサービスとの出会いをお楽しみください。皆さまのご来場が、挑戦する人たちの大きな力になります。

STEP4 振り返る

出店結果を発表分析し、専門家や仲間とともに振り返りを行います。成功した点や課題を共有しながら、次の一歩につなげます。

“いつかやりたい” を “まずはやってみる” へ

創業は、大きな決断や多額の投資を伴うものと思われがちです。

しかし、「くろマー」では、まず小さく試し、実際の反応を確かめながら次のステップへ進むことを重視しています。学び、実践し、振り返る。そのサイクルを通じて、知識だけでなく経験や地域とのつながりも育んでいきます。“やってみたい”という想いを、“まずやってみる”行動へとつなげることで、挑戦する人の最初の一歩を後押ししていきます。

那須町での創業に興味のある方、ぜひお問い合わせください！

【協賛募集】

8月14日（金）開催の「なすっこ祭前夜祭 くろマー」では、イベント運営を応援してくださる協賛企業・団体を募集しています。

ご協賛いただいた企業・団体名は、スタッフTシャツへの掲載を予定しています。地域の挑戦者を応援する取り組みにご賛同いただける方は、下記お問い合わせ先（玉利）までご連絡ください。

【関連WEBサイト】

・創業挑戦プロジェクト「くろマー」公式サイト(https://kuromar.jp/)

・「くろマー」ポッドキャストページ(https://open.spotify.com/show/033sRCuWm30Y51Bvorzna4)

・インスタグラム【那須de創業】(https://www.instagram.com/nasudesogyo/)

【お問い合わせ】

創業挑戦プロジェクト「くろマー」のお問い合わせ

那須町役場 観光商工課 地域おこし協力隊 玉利容子

メール：tamari.nasumachi@gmail.com

報道関係者お問い合わせ

那須町役場 企画政策課 広報広聴係

メール：koho@town.nasu.lg.jp