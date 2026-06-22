フォーティエンスが翻訳・解説に参画した書籍『デジタル覇権とレギュレーション　The False Choice――「規制かイノベーションか」という誤った選択』が発刊

フォーティエンスコンサルティング株式会社

NTTデータグループのフォーティエンスコンサルティング株式会社（旧社名：株式会社クニエ、本社：東京都千代田区、代表取締役社長：山口 重樹、以下フォーティエンス）は、当社コンサルタントが翻訳に参画した書籍『デジタル覇権とレギュレーション The False Choice――「規制かイノベーションか」という誤った選択』（著者：アヌ・ブラッドフォード、訳・解説：NTTデータ・コンサルティング・イニシアティブ）が2026年6月22日に発刊されることをお知らせします。

背景・概要

本書は、EUの規制力に関する第一人者である原著者が、「厳格なデジタル規制はイノベーションを損なう」という通念に異議を唱え、規制と技術進歩の関係を捉え直す一冊です。

自由市場を重視し、テック企業への規制に慎重な姿勢を取ってきた米国に対し、EUはデジタル権利や公正といった価値観に基づきデータプライバシーや独占禁止、コンテンツ管理などの規制を進めてきました。本書は、米国とEUのテック企業の格差は規制の強弱だけでは説明できず、企業の成長を支える法的・技術的エコシステムにも目を向ける必要があると論じます。

Anthropicが開発した高度なAIモデル「Mythos」が世界に衝撃を与え、「AIを人類はいかに制御すべきか」「どのようなレギュレーションが必要か」という問いが国際的な焦点となる今、本書は「規制か、イノベーションか」という二者択一を超え、技術革新と健全なデジタル社会を両立させるための制度のあり方を提示します。

原著者の論文のほか、編著者との新規対談や、論文を補足するための解説文も収録。特に企業でＡＩを用いて変革を推進する経営者、役員、事業部長など中心として、最新の状況に対応するために示唆に富む一冊です。

書籍情報

目次

- 書名：デジタル覇権とレギュレーション The False Choice――「規制かイノベーションか」という誤った選択- 価格：2,420円（税込）- ISBN：978-4296130139- 発行日：2026年6月22日- 著者：アヌ・ブラッドフォード- 訳・編著：NTTデータ・コンサルティング・イニシアティブ- 発行元：日経BP- ページ数：240ページ- 判型：四六判

第一部 デジタル規制とイノベーションの誤った選択

第二部 対談「EUでビッグテックが生まれない理由」

第三部 EUデジタル規制の概要と日本への示唆

著者

デジタル覇権とレギュレーション

アヌ・ブラッドフォード

コロンビア・ロー・スクール教授

EUの規制やデジタル政策を研究する第一人者。「ブリュッセル効果（The Brussels Effect）」の提唱で知られ、著書『The Brussels Effect』（2020）や『Digital Empires』（2023）は世界的に高く評価されている。後者は『フィナンシャル・タイムズ』で2023年の注目書に選ばれ、2024年のシュタイン・ロッカン賞も受賞。現在は同大学欧州法研究センターの所長として、グローバルな規制のあり方を発信し続けている。

訳・解説

NTTデータ・コンサルティング・イニシアティブ

「NTTデータグループでコンサルティング業務を行う4社（株式会社NTTデータ内の組織、株式会社NTTデータ経営研究所、フォーティエンスコンサルティング株式会社、株式会社NTTデータ数理システム）の事業連携。フォーサイト起点の社会イノベーションを共通コンセプトとし、政府機関を中心とした公共分野から、金融、小売、製造、サービスなどの幅広い業界に対しコンサルティングを行っている。将来のあるべき姿の研究から、政策提言、コンソーシアム運営、企業の戦略立案、業務改革支援など、様々な社会課題や経営課題の解決に向け約3000名を超える各領域のプロフェッショナルが、専門性とノウハウを結集しながらコンサルティングサービスを提供している。

編著書に『フォーサイト起点の社会イノベーション』（日本経済新聞出版、2024年）、訳書に『生成AI活用の最前線』『フュージョンストラテジー』『スマート・ライバル』『デジタル多国籍企業』『AI AND INNOVATION』（以上、東洋経済新報社、2025年）、『エージェント型AIビジネス 働き方を一変させる協働知革命』（ダイヤモンド社、2025年）、『コネクテッドストラテジー』（東洋経済新報社、2026年）がある。

販売

日経BP：https://bookplus.nikkei.com/atcl/catalog/26/06/05/02647/（外部リンク）

Amazon：https://amzn.asia/d/07zC3GC8（外部リンク）