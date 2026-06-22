H1-KEY JAPAN OFFICIAL FANCLUB 「M1-KEY JAPAN」リニューアルオープン！
韓国発の4人組ガールズグループ「H1-KEY（ハイキー）」の日本公式ファンクラブサイト「H1-KEY JAPAN OFFICIAL FANCLUB『M1-KEY JAPAN』」が、2026年6月22日（月）15:00にリニューアルオープンする。
今回のリニューアルでは、サイトデザインや機能を全面的に刷新し、新たに有料会員制度がスタート。これまで以上にH1-KEYを身近に感じられるファンクラブサイトへと生まれ変わる。
有料会員になると、お気に入りのメンバーを登録できる「推しメン設定機能」や、会員の誕生日に届く「バースデーメール機能」など、ファンに嬉しいサービスを利用することができる。
また、今後は会員限定コンテンツや様々な特別企画も順次展開予定。日本のファンとH1-KEYをつなぐ新たなコミュニケーションの場として、さらなる充実を目指していく。
さらに、H1-KEYは6月28日（日）に日本初となるファンミーティング「2026 H1-KEY 1st FANMEETING in Japan : THE FIRST KEY」を開催予定。日本での活動が本格化する中、今回のファンクラブリニューアルを皮切りに、今後の日本での活動にも大きな期待が寄せられている。
■H1-KEY JAPAN OFFICIAL FANCLUB「M1-KEY JAPAN」概要
- リニューアルオープン日：2026年6月22日（月）15:00予定
- URL： https://h1-key.jp/
■ 主な会員サービス
- 推しメン設定機能
- バースデーメール配信
- 会員限定コンテンツ
- 会員限定企画
- 日本活動最新情報の配信
※サービス内容は今後追加・変更となる場合がございます。
■H1-KEY（ハイキー）について
H1-KEYは2022年にデビューした韓国の4人組ガールズグループ。スタイリッシュなビジュアルと高いパフォーマンス力で注目され、特に2023年以降、海外ファンを中心にグローバルな人気を獲得。2025年8月27日には日本デビューも果たし、今後の更なる飛躍が期待されている。
■本件に関するお問い合わせ先
H1-KEY JAPAN OFFICIAL FANCLUB「M1-KEY JAPAN」運営事務局
Email：info-live@nurimjp.com（土日祝日除く11:00 - 17:00）
公式SNS：X [@H1KEY_JAPAN], Instagram [@h1key_japan]