H1-KEY JAPAN OFFICIAL FANCLUB 「M1-KEY JAPAN」リニューアルオープン！

株式会社HUB JAPAN

韓国発の4人組ガールズグループ「H1-KEY（ハイキー）」の日本公式ファンクラブサイト「H1-KEY JAPAN OFFICIAL FANCLUB『M1-KEY JAPAN』」が、2026年6月22日（月）15:00にリニューアルオープンする。

今回のリニューアルでは、サイトデザインや機能を全面的に刷新し、新たに有料会員制度がスタート。これまで以上にH1-KEYを身近に感じられるファンクラブサイトへと生まれ変わる。

有料会員になると、お気に入りのメンバーを登録できる「推しメン設定機能」や、会員の誕生日に届く「バースデーメール機能」など、ファンに嬉しいサービスを利用することができる。

また、今後は会員限定コンテンツや様々な特別企画も順次展開予定。日本のファンとH1-KEYをつなぐ新たなコミュニケーションの場として、さらなる充実を目指していく。

さらに、H1-KEYは6月28日（日）に日本初となるファンミーティング「2026 H1-KEY 1st FANMEETING in Japan : THE FIRST KEY」を開催予定。日本での活動が本格化する中、今回のファンクラブリニューアルを皮切りに、今後の日本での活動にも大きな期待が寄せられている。

■H1-KEY JAPAN OFFICIAL FANCLUB「M1-KEY JAPAN」概要

- リニューアルオープン日：2026年6月22日（月）15:00予定- URL： https://h1-key.jp/

■ 主な会員サービス

- 推しメン設定機能- バースデーメール配信- 会員限定コンテンツ- 会員限定企画- 日本活動最新情報の配信

※サービス内容は今後追加・変更となる場合がございます。

■H1-KEY（ハイキー）について

H1-KEYは2022年にデビューした韓国の4人組ガールズグループ。スタイリッシュなビジュアルと高いパフォーマンス力で注目され、特に2023年以降、海外ファンを中心にグローバルな人気を獲得。2025年8月27日には日本デビューも果たし、今後の更なる飛躍が期待されている。

■本件に関するお問い合わせ先

H1-KEY JAPAN OFFICIAL FANCLUB「M1-KEY JAPAN」運営事務局

Email：info-live@nurimjp.com（土日祝日除く11:00 - 17:00）

公式SNS：X [@H1KEY_JAPAN], Instagram [@h1key_japan]