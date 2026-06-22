株式会社CBCテレビ

株式会社ＣＢＣテレビ（本社：名古屋市中区、代表取締役社長：松波 啓三）は、愛知県田原市（市長：山下 政良）と、平時および災害時における連携協力を目的とした「防災・減災パートナーシップに関する協定」を締結いたします。

締結式を令和8年6月29日(月)午後1時30分より田原市役所で行います。

本協定は、田原市とＣＢＣテレビ、およびＣＢＣグループ各社が相互に連携し、平常時・災害時を問わず防災・減災に関する情報発信や啓発活動を行うことで、地域住民の防災意識をより一層高めることを目的とします。

田原市では地域の防災の担い手に向けた「防災リーダー研修会」などを通じ地域の防災力を高める活動を、ＣＢＣテレビでは「防災ステーション宣言」を掲げて防災・減災に関する報道を、それぞれ継続しています。今回は両者のこれらの活動を背景に、相互の協力について合意に至ったものです。

ＣＢＣテレビでは地域の防災・減災活動の一助となるべく、放送エリアである愛知・岐阜・三重の各市町村と、同様の協定締結の拡大を目指してまいります。同様の協定を締結するのは、愛知県安城市（4月締結）に続いて2例目となります。

【締結式の概要】

日 時：令和8年6月29日(月)午後1時30分より

場 所：田原市役所 政策会議室

出席者：田原市長 山下 政良氏

株式会社ＣＢＣテレビ 代表取締役社長 松波 啓三

【お問い合わせ先】

ＣＢＣ防災・減災ソリューション事務局

052-259-2052（（株）ＣＢＣクリエイション内）／ml_bosai@cbc-tr.co.jp

https://hicbc.com/bousai/