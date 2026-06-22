【バンビシャス奈良】2026-27シーズン ファンクラブ募集内容決定！

株式会社バンビシャス奈良

いつもバンビシャス奈良を熱く応援いただき、ありがとうございます。



オフィシャルファンクラブ“クラブバンビシャス”の2026-27シーズンの入会募集を

6月29日18:00～開始いたします！



ファンクラブに入会してよりお得に、もっと楽しくバンビシャス奈良を応援しよう！

皆さまのご入会をお待ちしています！

2026-27シーズン会員グレード & 特典一覧

※特典詳細、注意事項については、下記をご覧ください。

※特典商品、デザインについては、変更となる場合がございます。

※限定イベントの内容は、変更となる場合がございます。

ここが魅力！特典内容!! ※注意事項につきましてもあわせてご確認願います

〈特典のお受け取り期間について〉

〈グッズ特典〉

オーセンティックユニフォーム（シャツ）

●ダイヤモンド：ホーム（希望選手1名のサイン入り）& アウェー各1枚

◎プラチナ：ホーム1枚

※デザインは決まり次第お知らせいたします。

推し選手と同じユニフォームや自分だけのオリジナルネーム入りユニフォームを着て、応援をより楽しもう！

※ホームユニフォーム（ダイヤモンド、プラチナいずれも）には、お好きなネーム、背番号をプリント可能です。

◆ネーム：アルファベット大文字10文字以内、背番号：3桁以内

※ご入会時のアンケートに必ず回答願います。上記期日までにご回答いただけない場合、ご希望の日程でのお受け取りはできかねますので、あらかじめご了承願います。

※受注生産となりますので、お届けまでに1か月半～2か月お時間をいただきます。

オリジナルタオル

●ダイヤモンド

◎プラチナ

※デザインは決まり次第お知らせいたします。

全選手サイン入り色紙

●ダイヤモンド

◎プラチナ

※デザインは決まり次第お知らせいたします。

年賀状

●ダイヤモンド

◎プラチナ

※11月30日までにご入会の方

※デザインは決まり次第お知らせいたします。

オリジナルバック

●ダイヤモンド

※デザインは決まり次第お知らせいたします。

オリジナルクッション

●ダイヤモンド

※デザインは決まり次第お知らせいたします。

お誕生日お祝い動画

●ダイヤモンド

推し選手からお祝いのメッセージが届きます！

※デザインは決まり次第お知らせいたします。

オリジナルペンライト

◯レギュラー

※デザインは決まり次第お知らせいたします。

〈チケット特典〉

WEB限定ファンクラブ会員チケット先行販売

●ダイヤモンド：1次先行

◎プラチナ：2次先行

◯レギュラー：3次先行

一般販売よりも前にチケットを購入いただけます。

※ファンクラブ会員様のチケット先行販売は、シーズンチケット先行販売の後となります。そのため、ファンクラブ会員様の先行販売のタイミングですでにご希望のお席が埋まっている場合がございます。また、ホームゲームの企画により、クラブ側でお席を確保する場合があるため、ご希望のお席をお選びいただけない場合がございます。

ファンクラブ会員限定チケット割引価格

□全グレード

ファンクラブ会員様だけの特別割引です。1回でも来場されるなら絶対お得！

※チケット価格は後日お知らせいたします。

無料観戦2階自由席ペアチケット

□全グレード

※ご確認やご友人はもちろん、バンビシャス奈良のことをまだご存知ではない方とご一緒に、ぜひお越しください。

※2026-27シーズン中に1回、最大2名様までご利用いただけます。

※2階自由席ペアチケットを、1名様ずつ2回に分けてご利用いただくことはできません。

※チケットが完売した場合、2階自由席ペアチケットの引換受付も終了いたしますので、あらかじめご了承願います。

〈会場特典〉

ファンクラブ会員先行入場

□全グレード

来場ポイント付与

□全グレード

来場特典 トレーディングカード

□全グレード

※トレーディングカードは、ホームゲーム会場でのみ手に入れることができる限定版（各日先着300名）です！

さらに30枚は選手のサイン入り！※サイン入りトレカの当選方法は後日発表します。

すべてのホームゲームにご来場いただき、ぜひトレカをコンプリートしてください！

ホームゲームに皆勤賞の方には、限定特典もご用意しております。ぜひ皆勤を目指して熱い応援をお願いします！

※トレカのデザインについては、各ホームゲーム情報ページにて告知を予定しています。

試合終了後サイン会！

●ダイヤモンド：定員10名

◎プラチナ：抽選50名

※参加予定選手のコンディションにより、急遽参加選手を変更する場合や、やむを得ずサイン会が中止となる場合がございます。

※ルール等は後日お知らせいたします。

〈イベント特典〉

決起会 & 感謝祭

●ダイヤモンド：いずれも無料ご招待

◎プラチナ：いずれも有料

◯レギュラー：いずれも有料

オフ会

●ダイヤモンド

その他ファンクラブ限定イベント

□全グレード



決起会や感謝祭など、ファンクラブ会員限定イベントにご参加いただけます。

※具体的なイベント内容や日時については、決定次第お知らせいたします。

※一部有料のイベントもございます。

※イベントにより、参加可能人数、グレードを制限させていただくことがございます。

〈入会方法について〉

■WEBでご入会

後日公開の入会用URLよりご入会ください。

※グッズ特典を、プレシーズンゲームやホーム開幕戦でお受け取りたい方、開幕節からホームゲームイベントへの参加を希望される方は、事前にWEBでのご入会をお願いいたします。



■ホームゲーム会場でご入会

ホームゲーム会場内にあるファンクラブブースにて、10月以降随時ご入会受付を行います。

※新B.LEAGUE会員にご登録いただく必要がございます。あらかじめご登録をお願いいたします。





※詳細は後日追加更新予定です。