『カーナビタイム』『配達NAVITIME』“最短距離”を追求する距離優先ルートを提供開始

株式会社ナビタイムジャパン

株式会社ナビタイムジャパン（代表取締役社長：大西 啓介、本社：東京都港区）は、2026年6月22日（月）より、カーナビアプリ『カーナビタイム』、配達専用アプリ『配達NAVITIME』にて、「距離優先」ルートを強化し、今までよりも走行距離の短さを強く重視したルートを検索できるようになります。

ルート検索条件に新たに「距離優先」項目を追加し、優先度を「標準」「強い」「非常に強い」の3段階から設定することが可能になります。「非常に強い」に設定すると、安全性や走りやすさを考慮しながらも、目的地までの走行距離を極力短くしたルートを提案いたします。

『カーナビタイム』では、ルート検索結果を所要時間・高速料金・距離順に並び替えできるソート機能も追加いたします。

独自の経路探索技術を改良し、より細かな道を含めた最適なルートを実現しました。過去の走行データを活かすことで、距離の短さと走りやすさの両立を目指した案内をします。ルートの総距離が短くなるだけでなく、信号通過数や渋滞通過距離の減少も期待できます。

これまで『カーナビタイム』では、プロドライバーからのご意見やご要望を受け、「タクシーモード」や「抜け道ルート」をはじめとする様々な機能を提供してまいりました。その中で、プロドライバーの方々から「路地を使えば所要時間も距離も短くできるのでは。もっと最短ルートを案内してもらいたい」という、より短い距離で走れるルートへのご要望を多数いただいておりました。

さらに、2026年6月から全国で一般タクシー事業における軽自動車の導入についての制定・通達の改正が行われる予定であることを受け、小回りが利く軽自動車の特性を最大限に活かせるルートのニーズがより一層高まると考え、本機能の開発に至りました。

タクシードライバーの方は、「できるだけ運賃を安く抑えたい」といった乗客のニーズに合ったルートの提案が可能になり、顧客満足度の向上と、スムーズな走行による業務効率化を両立できます。

また、一般ドライバーや配達員の方も、地元の人しか知らないような抜け道などを活用できるようになるため、渋滞に巻き込まれるストレスや時間のロスを軽減し、スムーズな運転を実現します。

本機能は、プレミアムプラスコース（『カーナビタイム』『配達NAVITIME』）、住宅地図コース（『カーナビタイム』）の会員の方が、ご利用になれます。

※ 道路状況や走行安全性を考慮した経路探索ロジックにより、必ずしも最短距離とならない場合もあります。

※ 推奨ルートなど、他のルートと同じ結果になる場合は、距離優先ルートは表示されません。

■「推奨」ルートとの比較例

■機能詳細

■関連プレスリリース

・2017年8月9日 Android OS向け『カーナビタイム』、「抜け道ルート」機能を提供開始(https://corporate.navitime.co.jp/topics/pr/201708/09_4190.html)

・2024年11月20日 『カーナビタイム』 「タクシーモード」を新設、7つのタクシー向け新機能を提供開始(https://corporate.navitime.co.jp/topics/pr/202411/20_5824.html)

●『カーナビタイム』について

オフラインでも使える本格派カーナビアプリです。リアルタイム渋滞情報や、独自のノウハウを活かした「超渋滞回避ルート」、車載機連携、ドライブレコーダー、プロドライバー向け機能など、多数の先進機能を搭載しています。

▶アプリ紹介サイト(https://static.cld.navitime.jp/automostorage/servicestorage/html/carnavitime.html)

▶iOS(https://apps.apple.com/jp/app/id555847992)

▶Android OS(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.navitime.local.carnavitime)

▶法人一括契約について(https://inquiry.navitime.co.jp/carnavitime/bussiness.html)

●配達員の業務をサポートする配達専用アプリ『配達NAVITIME』について

車・トラック・原付バイク・自転車に対応し、配達時間帯指定を考慮した効率のよいルート検索と、配達先までの正確・安全なナビゲーションで配達業務を一貫してサポートする配達専用アプリです。伝票をカメラで読み取るだけで簡単・迅速に荷物登録・管理ができる「配達リスト」、配達先の正確な位置を把握できる住宅地図などの配達業務に特化した機能と、道の狭い住宅街や初めての場所でも安全運転を支援するナビゲーション機能を搭載しています。

▶アプリ紹介サイト(https://delivery.products.navitime.co.jp/)

▶iOS(https://apps.apple.com/jp/app/id6444181095)

▶Android OS(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.navitime.local.delivery)

▶法人一括契約について(https://delivery.products.navitime.co.jp/bussiness)

※「NAVITIME」「カーナビタイム」は、株式会社ナビタイムジャパンの商標または登録商標です。

※その他、記載されている会社名や商品名等は、各社の商標又は登録商標です。