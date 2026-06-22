【熊本ヴォルターズ】LJ・ピーク選手 新規契約
Bリーグ（ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ）2部に所属する熊本ヴォルターズ（熊本バスケットボール株式会社／熊本市中央区）では、LJ・ピーク選手と2026-27シーズンの契約（継続）に合意しました。ピーク選手とは、2027-28シーズンまでの複数年契約となります。
プロフィール
LJ・ピーク［L.J.Peak］
生年月日：1996年2月2日
身長：196cm
体重：97kg
ポジション：SF
背番号：8
出身地：アメリカ合衆国
【経歴】
ジョージタウン大学
2017-18 Maine Red Claws (NBA G League)
2018 Wellington Saints (ニュージーランド/NBL)
2018-19 Pistoia Basket 2000 (イタリア/LBA)
2019 El Million Yireh (ドミニカ共和国/TBS)
2019-20 Pallacanestro Varese (イタリア/LBA)
2020 CS Universitatea Cluj-Napoca (ルーマニア/Liga Națională)
2020-21 宇都宮ブレックス(B1)
2021-22 熊本ヴォルターズ(B2)※B2得点王
2022 茨城ロボッツ(B1)
2022 長崎ヴェルカ(B2)
2022-23 横浜エクセレンス(B3)
2023-25 越谷アルファーズ(B2・B1)
2025-26 立川ダイス(B3)※B3プレーオフMVP
2026- 熊本ヴォルターズ
【本人コメント】
Volters fans and boosters.
I’m excited to be back and grateful for the opportunity to play in front of such wonderful fans.
I can’t wait to get there and get to work for a championship alongside you guys.
Go Volters.
ヴォルターズファン、そしてブースターの皆さん。
再び熊本に戻ってこられることに興奮していますし、あのような素晴らしいファンの皆さんの前でプレイできる機会をいただけたことに、心から感謝しています。
一日も早く熊本へ向かい、皆さんと共に優勝を目指していきたいと思います。
Go Volters！
2025-26シーズン スタッツはこちら(https://www.bleague.jp/roster_detail/?PlayerID=32989)
2026-27シーズン 選手・スタッフ契約状況
〈選手〉
#3 山本翔太選手(継続)
#8LJ・ピーク選手(新規)
#11 石川海斗選手(継続)
#12 保坂晃毅選手(継続)
#17 澤邉圭太選手(継続)
#18 藤澤尚之選手(新規)
#31 山田安斗夢選手(継続)
#88 グレゴリー・エチェニケ選手(継続)
〈スタッフ〉
遠山向人ヘッドコーチ(継続)
遥天翼アシスタントコーチ(継続)
比留木謙司アシスタントコーチ(新規)
本村亮輔プレイヤーデベロップメントコーチ兼ユースアドバイザー(継続)
内藤康ストレングスコーチ(継続)
与那城朝子ヘッドアスレティックトレーナー(継続)
扇山太輔アシスタントトレーナー(継続)
大山陽マネージャー(継続)
川口結菜マネージャー(新規)