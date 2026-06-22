元カカクコム代表取締役社長 田中実氏を社外取締役に迎え、建設業界向けマッチングプラットフォーム「ツクリンク」のさらなる成長へ

ツクリンク株式会社

国内最大級の建設事業者向け受発注マッチングプラットフォームを運営するツクリンク株式会社（所在地：東京都、代表取締役社長：内山達雄 以下「当社」）は、2026年5月1日付で、元株式会社カカクコム代表取締役社長の田中 実氏を社外取締役として迎えたことをお知らせいたします。

■ 就任の背景

当社は「産業構造を変え、豊かな未来をつくる」をパーパスに掲げ、全国13万社を超える建設事業者が利用するマッチングプラットフォームへと成長しています。

この度、日本最大級のグルメサイト「食べログ」や価格比較サイト「価格.com」の成長を牽引した田中 実氏を招聘いたしました。BtoBtoC領域におけるプラットフォーム運営の第一人者である同氏の参画により、今後の更なる事業拡大及びユーザーへの価値提供、そして人手不足をはじめとした建設業界の様々な課題解決を目指してまいります。

田中 実（たなか みのる）

1986年、株式会社三菱銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行）に入行。2001年に株式会社デジタルガレージへ入社。2003年、株式会社カカクコムに入社後、取締役CFOとして同社の財務戦略を牽引し、取締役副社長を経て2006年に代表取締役社長に就任。「価格.com」や「食べログ」を日本最大級のプラットフォームへと成長させる。その後、同社取締役副会長、株式会社エイガ・ドット・コム取締役、株式会社webCG取締役を歴任。2021年5月、ジェイドグループ株式会社（旧 株式会社ロコンド）の取締役に就任。

コメント

ツクリンクは、テクノロジーを活用して建設事業者同士をつなぎ、業界全体の生産性向上に挑戦している点に大きな可能性を感じ、今回社外取締役への就任をお引き受けしました。

これまでカカクコムにおいて、「価格.com」や「食べログ」などのプラットフォーム運営に携わってきた経験を活かしながら、ツクリンクのさらなる成長と、建設業界の発展に貢献できればと思っています。

■ 建設業マッチングプラットフォーム「ツクリンク」について

「ツクリンク」は登録無料で利用可能な建設事業者様を繋ぐマッチングプラットフォームです。リフォームや内装、塗装などの建築工事や土木工事の情報をサイト上に登録すると、施工可能な会員から取引連絡が届き、交渉が可能となります。また無料で自社のプロフィールページを作成でき、職人の人手不足が深刻化している建設業界において、業者間ネットワークの拡大や、営業の効率化及びコストの削減を促進しています。 当社は“産業構造を変え、豊かな未来をつくる”をパーパスとして、「ツクリンク」を通じ、建設業界のDXに貢献するとともに、施主さんから施工する現場の職人さんまで建設業に携わるすべての人々を幸せにするプラットフォームを目指します。

■会社概要

〈社 名〉ツクリンク株式会社

〈代 表 者〉 代表取締役社長 内山 達雄

〈本社所在地〉東京都渋谷区代々木1-4-1 Jプロ代々木ビル4F

〈設 立〉 2012年7月

〈事業内容〉

・建設業界向け受発注マッチングプラットフォーム「ツクリンク」

・M&A仲介サービス「ツクリンクM&A仲介」

・人材紹介サービス「建設キャリアプラス」

〈U R L〉 https://tsukulink.co.jp/

■本件に関するお問い合わせ先

所在地：〒151-0053 東京都渋谷区代々木1-4-1 Jプロ代々木ビル4F

電 話：03-6384-5860

メール：contact@tsukulink.co.jp

担 当： 広報担当