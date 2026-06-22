マザー牧場で2000株の「あじさい」が見頃を迎えています！

株式会社 マザー牧場【マザー牧場】あじさい



マザー牧場（千葉県富津市）では、現在約2,000株のあじさいが見頃を迎えています。

場内では、「ホンアジサイ」「ガクアジサイ」という品種が咲いています。

あじさいが最も群生しているメインエリアの「あじさい園」や、まきばエリアとあじさい園をつなぐ約500ｍにわたる遊歩道沿いであじさい鑑賞をお楽しみいただけます。

さらに、遊歩道には場内周遊バスの「わんわんバス」が運行しているので、車窓からのあじさい鑑賞もおすすめです。

【マザー牧場】あじさい（2026年6月16日撮影）



さらに！大人気の期間限定メニュー「あじさいレモネードソーダ」と「あじさいレモネードフロート」が今年も登場！

マザー牧場の「あじさいレモネードソーダ」

「土壌酸度によって色が変わる」あじさいの性質に着目し、カラーチェンジを楽しめる体験型のメニューです。ご提供時は青紫色で、ご自身で別添えのレモネードベースを加えて混ぜると赤紫色へと変化する様子にご注目です。

写真を撮りたくなっちゃう可愛さはもちろん！レモネードソーダの爽やかな味わいは少し暑くなってきたこの時期にぴったりの美味しさです！

見て楽しい！飲んで美味しい！！1杯で2度嬉しい限定メニューにもぜひご注目ください。

あじさい 概要【マザー牧場】あじさい（2026年6月16日撮影）

◆開花時期

6月中旬～6月末

◆場所

・山の上エリア「あじさい園」

・場内遊歩道（約500ｍ）

・場内各所

◆植栽本数

約2,000株

◆公式HP

https://www.motherfarm.co.jp/information/news/detail.php?CN=428468

あじさい限定メニュー 概要マザー牧場の「あじさいレモネードソーダ」と「あじさいレモネードフロート」

マザー牧場を彩る「あじさい」をイメージした、期間限定のドリンクメニューが今年も登場！

バタフライピーティーソーダの爽やかな味わいは、あじさい鑑賞のおともにオススメの一品です。

本品は、別添えのレモネードベースを加えると味の変化だけでなく青紫→赤紫への色の変化もが楽しめる色変わりドリンクです！

あじさいの色は、土壌が酸性の時には青くなり、アルカリ性の時には赤くなると言われています。

「あじさいレモネード」は、ご提供時は青紫色でレモネードベースを入れ酸性になることで赤紫色になるので、あじさいの反応とは逆ですが、

あじさいの性質を身近に感じ、学ぶきっかけになれば嬉しいです♪

マザー牧場の「あじさいレモネードソーダ」色変わりの様子

◆商品名・販売価格

画像左：あじさいレモネードフロート：630円（税込）

画像右：あじさいレモネードソーダ ：530円（税込）

◆販売店舗

とんとんCAFE

◆販売期間

販売中～6月下旬まで

株式会社 マザー牧場 について

千葉県富津市の鹿野山に位置し、250ヘクタールの広大な敷地の中で牛や羊、馬、アルパカなどの動物たちとのふれあい体験や、菜の花や桃色吐息などの季節の花畑、バンジージャンプやジップラインなどのアトラクション、ソフトクリームやジンギスカンなどの牧場グルメ、牧場内に宿泊できるグランピング施設まで揃う、花と動物たちのエンターテイメントファームです。

マザー牧場の羊

【会社概要】

●社 名：株式会社マザー牧場

●所在地：千葉県富津市田倉940-3

● T E L ：0439-37-3211

●H P：https://www.motherfarm.co.jp/