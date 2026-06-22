地上130メートルから望む二子玉川の絶景とともに。赤・オレンジ・黄色の夏を彩るアフタヌーンティー「A Moment of Summer Memories Afternoon Tea」を7月より開催

東急ホテルズ＆リゾーツ株式会社

二子玉川エクセルホテル東急（東京都世田谷区 二子玉川ライズ内 総支配人 河内 辰夫）は、2026年7月1日（水）～9月30日（水）の期間、30階「The 30th Dining Bar」にて「A Moment of Summer Memories Afternoon Tea」を販売します。

詳しくはこちらから :https://www.tokyuhotels.co.jp/futako-e/restaurant/dining/plan/143589/index.html

夏の思い出の1ページに残るようなアフタヌーンティーをご提供したいとの思いから「A Moment of Summer Memories Afternoon Tea」は生まれました。旬の恵みと夏を彩る鮮やかな赤色、オレンジ色、黄色をテーマに、セイボリーとデザート全12種類を取りそろえたアフタヌーンティーとともに優雅な午後のひとときをお過ごしいただけます。

～上段～

ひときわ目を引く高さの「ソフトクリーム仕立てのヨーグルトムース」。暑い夏に食べたくなるソフトクリームを模した小さなコーンの中に爽やかな酸味が感じられるヨーグルトムースをたっぷりと絞り、グラスの底には、濃厚なカスタードと桃を添えました。ヨーグルトムースとコクのあるカスタードのマリアージュをお楽しみいただけます。また、オレンジ色が印象的な「スモークサーモンとムースのロールサンド」は、レモンの風味が爽やかな余韻をもたらし、素材の旨味をより一層引き立てます。

～中段～

夏の恵みの代表格であるとうもろこしを使用したスープは、やさしい甘みと旨味が口いっぱいに広がり、暑い夏でも口当たりが良く、軽やかな風味が特徴の一品です。「トマトのカッペリーニ セビーチェ添え」は、トマトのほどよい酸味が効いたパスタに、ペルーの伝統料理であるセビーチェから着想を得た、海老とタコのマリネをあしらいました。

～下段～

夏の鮮やかな色合いを詰め合わせた宝石箱のように煌めく4種のデザートをご用意しました。鮮やかなオレンジ色、濃厚な甘みと芳醇な香りで知られるマンゴーの果肉を添えたトライフルは、まろやかな生クリームと酸味のあるマンゴーが織りなすおすすめの一品。

最後に華やかな色合いが美しく映える「スイカと杏仁豆腐」をご紹介。滑らかでとろけるような杏仁豆腐にジュレと瑞々しいスイカを合わせました。ピンク、白、透明といった色合いをグラスに閉じ込めた、目にも涼やかなデザートです。

地上130メートルからの眺望とともに、旬の味わいと鮮やかな彩りのアフタヌーンティーを楽しみながら、ひと夏の思い出に残るひとときをお過ごしください。

今後も当ホテルならではの魅力あふれる商品を通じて、季節の移ろいを感じるひとときをお届けしてまいります。

【A Moment of Summer Memories Afternoon Tea】概要

【期間】2026年7月1日（水）～9月30日（水）

【時間】14:00～17:00 (最終入店 15:00) ※要予約

【料金】お一人さま \6,000

【メニュー】

上段： ソフトクリーム仕立てのヨーグルトムース・ミートローフ・スモークサーモンとムースのロールサンド・スコーン

中段：生ハムメロン・夏野菜のピクルスとパテドカンパーニュ・トマトのカッペリーニ セビーチェ添え・とうもろこしのスープ

下段：マンゴートライフル・ウィークエンドシトロン・ポンデケージョのあんバターサンド・スイカと杏仁豆腐

※ご予約はご利用日2日前の15時までにお願いいたします。

※お席のご利用は120分制、ドリンクの飲み放題はご利用開始から90分制とさせていただきます。

■The 30th Dining Bar 概要

地上130メートルからの眺望とともにささやかな非日常感をお楽しみいただけるオールデイダイニング。選りすぐりの食材を用いたこだわりの料理を和から洋食まで取り揃え、リーズナブルな価格でご提供いたします。ご家族、ご友人、職場の同僚とのお食事をはじめ、さまざまなシーンでご活用いただけます。

The 30th Dining Bar

朝食：7:00～10:00（L.O.9:30）

ランチ：11:30～14:00（L.O.14:00）

ティー：14:00～17:00（L.O.16:00）

ディナー：17:00～21:00（L.O.20:00）

※状況により営業時間の変更がございます。

TEL：03-3707-7200 レストラン予約受付：10:00～20:00

https://www.tokyuhotels.co.jp/futako-e/restaurant/dining/index.html

■二子玉川エクセルホテル東急 概要

二子玉川ライズタワーオフィスの28階から30階がホテル専用フロアとなり、「シティビュールーム」「リバービュールーム」では足元から広がる大窓より関東平野を眼下に見下ろすことができます。趣のことなる2つのレストラン、2つの宴会場を完備。明るく開放的な空間の中、都会とは思えない贅沢な時間をお過ごしいただけます。

二子玉川エクセルホテル東急 外観

所在地：

〒158-0094 東京都世田谷区玉川1-14-1 二子玉川ライズ30F

TEL：03-3700-1093

部屋数106、レストラン2ヶ所、宴会場2ヶ所

https://www.tokyuhotels.co.jp/futako-e/index.html

※画像は全てイメージです。

※表示料金には、サービス料12％および消費税10％が含まれております。

※食材の入荷状況により、メニューが変更になる場合ございます。

※食物アレルギーのある方は、あらかじめスタッフにお知らせください。