【期間限定POP UP】アクロスモール新鎌ケ谷に「PASOUL POP UP STORE」が7日間限定オープン！

株式会社オニオン新聞社

国産BTOパソコンブランド「PASOUL(パソウル)」は、2026年7月9日(木)から7月15日(水)までの7日間、千葉県鎌ヶ谷市の商業施設「アクロスモール新鎌ケ谷」2Fソフトバンク前 特設会場にて、期間限定ポップアップストア「PASOUL POP UP STORE 新鎌ヶ谷」を開催いたします。

会期中は、PASOULが手がけるゲーミングPC・ノートPCの実機展示および即売を行うとともに、定番タイトルを自由にプレイできる「フリープレイゾーン」を会場内に開放。さらに、プロゲーマー選手をスペシャルゲストに迎えた対戦体験会など、特別企画も実施いたします。

イベント詳細を見る :https://www.pasoul.jp/blog/eventlp2607/

オンライン直販ブランドが、千葉・新鎌ヶ谷で初の対面型イベントへ

PASOULは、埼玉県八潮市の自社工場で1台ずつ組み上げる “Made in Yashio” を掲げ、中間マージンを徹底削減した直販モデルにより、ハイスペックと納得価格を両立してきた国産PCブランドです。

これまでオンライン直販を主軸に展開してきたPASOULですが、「直販ブランドだからこそ、お客様には一度実際に手に取り、触れて、納得した上で選んでほしい」――そんな想いから、今回の対面型ポップアップストアの開催に至りました。

ゲーミングPCは、いまだに「高価で手が届きにくい」というイメージを持たれがちなカテゴリーです。だからこそ私たちは、“見て・触れて・遊べる”体験を通して、ゲーミングPCをもっと身近に感じていただける場を、地域の皆さまにお届けしたいと考えています。

会場で体験できる「3つのこと」

▼触れる ―― TOUCH

ゲーミングPC・ノートPCの実機を間近でご覧いただけます。スペック数値だけでは伝わらない筐体の質感や打鍵感を、対面ならではの距離感でお確かめください。

▼ 体験する ―― EXPERIENCE

ゲーミングチェア × デスク × PCの理想的なセットアップを会場内に再現。没入体験をその場でお試しいただけます。

▼ 遊べる ―― PLAY

定番タイトルを自由にプレイできる「フリープレイゾーン」を設置。PASOULのゲーミングマシンの性能を、実際のプレイ体験を通して確かめていただける場です。

特別企画 ―― プロゲーマー選手との対戦体験を企画中！

会期中の7月11日（土）～12日（日）、プロゲーマー選手をスペシャルゲストにお迎えし、来場者の皆さまと直接対戦できる特別体験会を実施いたします。

国内トップシーンで活躍するプロ選手と、ハイレベルな対戦をその場で体感していただける貴重な機会となる予定です。観戦のみのご参加も歓迎いたします。

目玉商品 ―― 今回の注目モデル

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/53539/table/340_1_6a24384d248f41c3cee438185b297c67.jpg?v=202606220352 ]

その他特価モデル

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/53539/table/340_2_aa582093905fcd26a634c8ed4cee5ff3.jpg?v=202606220352 ]

※価格はすべて税込表示です。全モデルにWPS Office相当のオフィスソフトが付属します。各モデルとも数量限定での販売となり、なくなり次第終了となります(例:ゲーミングデスクトップ「極」はブラック・ホワイト各1台限定)。ノートPCは在庫の範囲内で当日お持ち帰り可能、ゲーミングデスクトップは会場でのご決済後、後日ご自宅へ発送いたします。

この夏を、全力で。自分だけの “一台” を。

ゲーミングPCと出会う瞬間は、新しい体験や趣味との出会いの瞬間でもあります。

PASOULはこれからも、お客様一人ひとりの「やりたいこと」「楽しみたいこと」に応える一台を、誠実に作り続けてまいります。

そして、千葉・新鎌ヶ谷エリアでの初の対面イベントとなる今回のPOP UP STOREが、地域の皆さまにとってPASOUL、そしてゲーミングPCというカルチャーに触れていただける入口になることを、心から願っています。

7月9日からの7日間、千葉・新鎌ヶ谷の会場で、私たちの想いとPCに直接触れていただけることを、スタッフ一同、心よりお待ちしております。

イベント概要

イベント名：PASOUL POP UP STORE 新鎌ヶ谷

会期：2026年7月9日(木) ～ 7月15日(水)

営業時間：10:00 ～ 20:00 ※最終日のみ18:00まで

会場：アクロスモール新鎌ケ谷 ２Fソフトバンク前 特設会場にて

所在地：千葉県鎌ケ谷市新鎌ヶ谷2-12-1

アクセス：新京成・北総・東武野田線「新鎌ケ谷駅」徒歩3分

入場料：無料

特設サイト：https://www.pasoul.jp/blog/eventlp2607

PASOULについて

PASOUL(パソウル)は、ゲーミングPC・BTOパソコン専門のオンラインショップです。ハイエンドモデル「極(KIWAMI)シリーズ」、コストパフォーマンス重視の「煌(KIRAMEKI)シリーズ」など、用途と予算に合わせた国産PCを取り揃えています。

公式サイト：https://www.pasoul.jp/

※ PASOUL(株式会社オーエープラザ)は、株式会社オニオン新聞社がマーケティングのサポートを実施しております。