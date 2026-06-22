【コンフォートホテルERA京都堀川五条】2026年6月22日リブランド

株式会社グリーンズ

グローバルブランド「コンフォートホテル」を中心に、60年以上のホテル運営実績を有する株式会社グリーンズ（本社：三重県四日市市、代表取締役社長：村木雄哉、証券コード：6547）は、2026年6月22日（月）、「コンフォートホテル京都堀川五条」を「コンフォートホテルERA京都堀川五条」へリブランドいたしました。

本ホテルは「コンフォートホテルERA」ブランドの第6号店となります。

■旅の時間を変える、新しいホテルのかたち

「コンフォートホテルERA」は全国に展開するコンフォートホテルの派生ブランドとして、宿泊そのものを旅の楽しみのひとつとして提供することを目的としています。

ホテルで過ごす時間も充実させたいというお客様の声が高まる中、Comfort Library Cafe（コンフォートライブラリーカフェ）・客室・朝食などを通じて、地域ならではの魅力を感じながら、自分らしくアクティブに旅を楽しめる滞在を提供します。

■Comfort Library Cafeでここにしかない時間を楽しむ

Comfort Library CafeはフリーWi-Fiやコンセント、ブックディレクターがセレクトした、旅を充実させる本300冊を揃えた、宿泊者が無料で利用できるオープンスペースです。

今回のリニューアルでは、京友禅の匠が作る幅5メートルの大型金属織アートの展示、ソファ席をよりくつろげるボックス席へ改修することで、京都らしさを感じながら、グループで旅の思い出を語り合える空間へと仕上げました。

■時間帯別サービスで、地域の魅力を再発見

Comfort Library Cafeは、10:00～24:00までの間ご利用いただけ、時間内はフリードリンクをご用意しております。「コンフォートホテルERA」では時間帯別サービスを提供しており、コンフォートホテルERA京都堀川五条では、14:00～17:00は「Sweets Time」として、京都の老舗茶問屋である北川半兵衛商店の抹茶を使用したラングドシャをお楽しみいただけます。

17:00～23:00は「Cocktail Time」として、京都・伏見にある酒蔵の日本酒、丹波ワイン、ビールなどのアルコールや京都の抹茶を使用したノンアルコールの炭酸飲料等をお楽しみいただけます。

■朝食ビュッフェで、旅の朝を、もっと楽しく

「コンフォートホテルERA」では、有料の朝食ビュッフェを提供しています。「Cheerful Morning」をコンセプトに、カラダの内側から元気になれる40種類以上のメニューをお楽しみいただけます。種類豊富な野菜やフルーツをはじめ、ソースやジャムなどのさまざまなトッピングで楽しめる焼き立てパンケーキのほか、コンフォートホテルERA京都堀川五条では、地産地消メニューとして、「京都産九条ネギと豆腐のグラタン」や「京都産小麦のフォカッチャ」をご用意しております。

【概要】

料 金：大人1,800円(税込)、小学生950円(税込)、未就学児 無料

提供時間：6:30～9:30

■ホテルの特長

コンフォートホテルERA京都堀川五条は、京都駅からバスで約10分の立地にあり、バス移動が便利な京都観光にも最適なホテルです。

館内では、京都旅行の思い出としてお守りづくり（有料）を体験することができます。また、京都西陣の老舗「京菓子司 金谷正廣」とのコラボレーションで誕生した、オリジナルパッケージのドリップコーヒーを購入いただけます。

■コンフォートホテルERAとは

全国に展開するコンフォートホテルの派生ブランドとして、ビジネスだけでなくプライベートな旅時間をより楽しみたいニーズに応えるために誕生しました。

「自分らしくアクティブに。」をキーワードに、限りある旅時間をお客様がより自分らしく、120％楽しむための旅の拠点として便利に利用することができます。

「時代」の意味を持つブランド名の「ERA」は、「Excite」・「Refresh」・「Active」の頭文字を表しており、ワクワクする旅を届ける「Excite」、快適なホテルステイの「Refresh」、ココロと身体にエネルギーをチャージし、明日から「Active」に生きていくための新しい時代のホテルステイを提案します。

URL：https://www.choice-hotels.jp/era/

当社は、今後も既存ホテルのリブランドと新規開発の両方を視野に入れて、ビジネス・観光の拠点として魅力的なホテル運営を展開してまいります。

■コンフォートホテルERA京都堀川五条

所在地 ： 〒600-8338 京都府京都市下京区堀川通五条下る泉水町134-32

アクセス ： 京都市営地下鉄烏丸線「五条」駅4番出口より徒歩約8分。

JR「京都駅前」バス停[B1]からバス停「堀川五条」まで京都市営バス9系統で約8分、バス停「堀川五条」より徒歩約2分。

JR「京都駅前」バス停[C6]からバス停「堀川五条」まで京都市営バス28系統で約8分、バス停「堀川五条」より徒歩約2分。

URL ： https://www.choice-hotels.jp/era/kyotohorikawagojo/

■株式会社グリーンズについて

株式会社グリーンズは、46ヵ国以上7,500軒以上のホテルチェーンのグローバルブランドを擁する「チョイスホテルズブランド」と、60年以上のホテル運営の実績をもつ「オリジナルブランド」とのシナジーで、中間料金帯のグローバルブランドのホテルチェーンで唯一全国展開に成功しています。

「TRY！NEXT JOURNEY ～新たな旅に踏み出そう～」を経営ビジョンに掲げています。

グリーンズグループの2030年CSR宣言

～「環境にも人にも優しいホスピタリティあふれる企業」を目指します～

「地域社会への奉仕と貢献」を企業目的の1つとし、地域に密着した社会貢献活動や事業を通じての環境活動などを行っています。企業の社会的責任を果たし、半世紀以上にわたり培った地域における信頼をさらに盤石なものとすべく今後も真摯にサステナビリティ推進活動に取り組んでまいります。グリーンズグループのマテリアリティ（重点課題）の実現を通して、SDGs（持続可能な開発目標）の実現にも寄与してまいります。

URL：https://kk-greens.jp/

事業内容：ホテル・レストランの経営、その他付帯する業務