もっと楽しめる鉄道の旅へ！「わく鉄スタンプラリー２０２６」を実施します

東海旅客鉄道株式会社わく鉄スタンプラリー２０２６メインビジュアル

東海旅客鉄道株式会社（以下、「JR東海」）では、2023年12月より「わく鉄スタンプラリー」を計6回実施しており、毎回多くのお客様にご参加いただいております。

これまでは数か月の期間限定で実施してきた本企画ですが、このたびより多くのお客様に鉄道の旅をもっとお楽しみいただけるよう、開催期間を拡大して実施することとしました。

新幹線のご利用とあわせて、沿線各地をめぐる鉄道の旅をお楽しみいただけます。

また今回も、鉄道系YouTuberである西園寺さん、ZAKIさんとのコラボレーションを実施し、お二人のおすすめスポットやオリジナル賞品をご用意しております。ぜひご参加ください。

企画概要

「わく鉄スタンプラリー」は、東海道新幹線のご利用や沿線各地へのお出かけを通じて、鉄道の魅力や地域の魅力を体感いただけるデジタルスタンプラリー企画です。

各地へのお出かけの中でポイントを取得することで、抽選で当たるオリジナル賞品へ応募いただけます。

（１）実施期間

2026年7月3日（金）～2027年3月31日（水）

（２）参加費

無料

※ポイント取得にかかる交通費・通信費等はお客様のご負担となります。

（３）概要

新幹線乗車や対象スポットでポイントを取得し、条件を満たすことで各種賞品の抽選にご応募いただけます。

ポイントの取得方法

ポイントの取得方法は下記のとおりです。

（１）新幹線の乗車によるポイント取得

東海道新幹線にご乗車いただくことで、ポイントを取得できます。

・1乗車につき1ポイント

・上り・下りそれぞれ1日1回まで（最大2ポイント／日）

※走行中の東海道新幹線車内において、ご自身のスマートフォン等で特設サイトにアクセスし、速度検知をすることでポイントを取得できます。

※一定速度に達しない場合や一部利用できない区間（東京駅～新横浜駅間等）があります。

※発車直後や到着直前も速度検知ができない場合があります。

※トンネル内を走行中など、通信が不安定な場所では、速度測定ができない場合があります。

（２）期間限定スポットへの往訪によるポイント取得

対象の期間限定スポットにて位置情報を取得することで、ポイントを取得できます。

・1スポットにつき3ポイント

・各スポットにつき期間中1回までの取得となります。

※一定期間ごとに対象スポットが変更されます。

期間限定スポットについて

夏の期間は「夏の自由研究」をテーマとしたスポットをご用意しました。

なお、各スポットは期間限定で設置します。夏のスポット期間は2026年7月3日（金）～2026年9月10日（木）となります。

ミッション１.列車を研究せよ！ 「鉄道博物館」

「てっぱく」の愛称で親しまれる、日本最大級の鉄道博物館。新旧さまざまな車両が展示され、シミュレータや運転士体験など、列車のことを研究するならココ！

鉄道博物館の入館チケットはこちらから(https://ec.travel.jr-central.co.jp/tp/optionalFacilities/4108M01/plans?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=2607_wakutetsu_pr_cjr&utm_content=railwaymuseum_cjr)

ミッション２.海鮮グルメを調査せよ！ 「焼津さかなセンター」

全国トップクラスの水揚げ量を誇る焼津で新鮮な海の幸がてんこ盛りの海鮮丼を味わう！活気ある市場の雰囲気を楽しみながら海鮮グルメを徹底調査しよう。

ミッション３.海の見える駅に行け！ 「金城ふ頭駅」

一面ガラス張りのホームからは港湾の風景が目の前に！大きな貨物船が接岸しているようすや輸出を待つ多数の車両は日本有数の貿易港ならでは。

ミッション４.水のいきものを観察せよ！ 「京都水族館」

京都の中心にいながら、海や川のいきものたちをじっくり観察できます。豊富なプログラムやワークショップを通じ、楽しく学びを深めよう！

京都水族館の入館券はこちらから(https://ec.travel.jr-central.co.jp/tp/optionalFacilities/6332H25/plans/6332H25-C017868-M019355/detail?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=2607_wakutetsu_pr_cjr&utm_content=kyoto-aquarium_cjr)

・なお、2026年9月11日（金）以降は 季節に応じた新たなテーマのスポットへ順次入れ替え予定です。詳細は特設サイト(https://recommend.jr-central.co.jp/wakutetsu/)（https://recommend.jr-central.co.jp/wakutetsu/）をご確認ください。

※ご自身のスマートフォン等で特設サイトにアクセスし、GPSにて位置情報を計測することで取得できます。

西園寺・ZAKIスポットについて

鉄道系YouTuberの西園寺・ZAKI氏とのコラボレーションにより、お二人がみなさんに行って欲しい、おすすめスポットを選定いただきました！

ミッション５.西園寺スポット 水の都大阪の海を探検せよ！ 「サンタマリア」

コロンブスの旗艦「サンタマリア号」を模した帆船型観光船で約45分のクルーズへ出発！海風を感じながら大阪ベイエリアを周遊します。

周遊クルーズ乗船券の事前購入はこちらから(https://ec.travel.jr-central.co.jp/tp/optionalFacilities/000F608/plans?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=2607_wakutetsu_pr_cjr&utm_content=santamaria_cjr)

当日購入の場合でも、わく鉄スタンプラリーのスタンプ画面の提示で乗船券が10%OFF！

ミッション６.ZAKIスポット 湖に浮かぶ鳥居を発見せよ！ 「弁天島駅」

ホームの向こうにきらめく湖と海の美しい景色が広がる駅。電車を降りて通りを渡れば、赤い鳥居が青く澄んだ空と湖面によく映える絶景に出会えます。

弁天島を楽しむなら、サイクリングがおすすめ！

詳細・レンタサイクル予約はこちらから(https://recommend.jr-central.co.jp/hamanako-cyc/?_gl=1*cog3ts*_gcl_au*MTc5Njg1MzIwMS4xNzgxMDc1Njc0*_ga*Nzc5NDU1MTI3LjE3ODEwNzU2NzY.*_ga_EV9RWQK07D*czE3ODE3NDY3NDQkbzckZzEkdDE3ODE3NDc2NTckajYwJGwwJGgw)

応募方法および賞品内容について

（１）応募方法

取得したポイントを消費することで、各賞品の抽選にご応募いただけます。

・賞品ごとに応募に必要なポイント数が異なります。

・特別賞品については、おひとり様一回まで応募可能です。

・A~C賞は何度でも抽選に参加できますが、当選は各賞品おひとり様一回までとなります。

（２）賞品内容

■ 特別賞品

・「ドクターイエロー」T5編成引退イベント

「ドクターイエローに乗ろう！（仮称）」 ご招待

提供：JR西日本

東京から博多までの間、約６時間にわたってドクターイエローにご乗車いただける特別なイベントにご招待します。

・開催日（乗車日）：2026年10月9日（金） 東京駅⇒博多駅

※東京駅からの乗車となります。詳しい集合時間や場所等は追ってお知らせします。

・当選者数：20名様

・応募期間：2026年9月10日（木）まで ※当選のご案内は9月中旬頃を予定しております。

・応募条件：新幹線乗車が５回以上あること（新幹線の乗車によるポイント取得が累計５ポイント以上必要です）

・応募ポイント数：上記条件を達成のうえ、５ポイントを消費することで応募できます。

※ポイント取得が累計10ポイント以上の方は当選確率が２倍になります。

※本イベントは、西日本旅客鉄道株式会社（以下、JR西日本）との共催です。わく鉄スタンプラリー企画の当選者と、JR西日本が別途お知らせする旅行商品をご購入されたお客様がご乗車いただけます。

■ 賞品（オリジナルグッズ）

A賞：わく鉄オリジナルデザイン コースター

わく鉄スタンプラリーのロゴを、かわいいドット絵デザインでコースターにしつらえました

B賞：わく鉄オリジナルデザイン クッション

使いやすいミニサイズのクッションです。勉強や仕事、読書のお供に。

C賞：西園寺・ZAKIコラボアクリルスタンド

お二人の肖像が初の（！？）ドット絵化！ここでしか手に入らない、オリジナルデザインです。

・応募期間：2027年3月31日（水）まで

・応募に必要なポイント数：賞品ごとに異なります。

※応募方法やポイントの取得方法、賞品ごとに必要なポイント数や応募条件については特設(https://recommend.jr-central.co.jp/wakutetsu/)サイト(https://recommend.jr-central.co.jp/wakutetsu/)（https://recommend.jr-central.co.jp/wakutetsu/）をご参照ください。

西園寺・ZAKI 両氏プロフィール

西園寺（さいおんじ）

大阪府出身。鉄道系 YouTuber。高校１年生の夏に、日本一長い片道切符 「最長片道切符」を用いた日本一周旅行を敢行。高校２年生の終わりに YouTube チャンネルを開設し、日本一周旅行をしたのを機に動画を制作・ 投稿するようになる。

鉄道をはじめ正確かつ安全に人々を輸送する公共交通機関の凄さ及び公共交通機関等を使って日本各地を旅行することの素晴らしさを YouTube、X 等を用いて発信している。

ＺＡＫＩ（ざき）

三重県出身。鉄道系 YouTuber。東海地方を中心に日本中の鉄道をはじめとした公共交通機関や各地の魅力をバラエティー要素を取り入れて YouTube、X 等を用いて発信している。

西園寺の投稿を YouTube 上でたまたま見つけ、連絡をとったことをきっかけに、西園寺とともに二人で活動を行っている。

注意事項

・画像はイメージです。

・内容や実施期間は予告なく変更となる場合があります。

・スポットの詳細やポイント取得方法、応募条件については特設サイト(https://recommend.jr-central.co.jp/wakutetsu/)（https://recommend.jr-central.co.jp/wakutetsu/）をご確認ください。

・本企画への参加は無料ですが、交通費・通信費等はお客様のご負担となります。