コープ共済　元受共済加入者1,000万人到達！～ 感謝キャンペーン第1弾として、「新規加入プレゼントキャンペーン」 を実施～

日本コープ共済生活協同組合連合会

コープ共済連（日本コープ共済生活協同組合連合会、代表理事理事長：笹川 博子）は、2026年6月度をもって、「コープ共済 元受共済加入者数（※）」が、1,000万人に到達したことをお知らせいたします。

※コープ共済《たすけあい》《あいぷらす》《ずっとあい》《学生総合共済》

1984年、「組合員どうし困ったときはたすけあいたい」という想いから生まれたコープ共済は、組合員の声をもとに商品や制度の見直しを重ねながら、「たすけあいの輪」を広げてきました。今後も、組合員一人ひとりのくらしに寄り添い、より一層信頼される事業運営に取り組むとともに、少子高齢化やライフスタイルの多様化など、社会環境が変化する中においても、誰もが利用しやすく、必要とされる共済の実現を追求してまいります。

コープ共済はこれからも、支えてくださった組合員の皆さまへの感謝を胸に、「たすけあい」の理念のもと、すべての組合員のくらしを支え、安心をお届けできるよう努めてまいります。

■感謝キャンペーン第1弾として、「新規加入プレゼントキャンペーン」を実施！

コープ共済の加入者1,000万人到達を機に、これまでともに「たすけあいの輪」を育んでくださった組合員の皆さまへの感謝の思いを込め、「加入者1,000万人 感謝キャンペーン」を2026年6月末より開始いたします。

▼第1弾キャンペーン「新規加入プレゼントキャンペーン」

キャンペーン期間中にコープ共済へ新規加入された方を対象に、「LINEで応募」フォームを活用したプレゼントキャンペーンを実施いたします。

応募者の中から抽選で合計250名様に景品を進呈します。本キャンペーンへの参加には、コープ共済の新規加入に加え、応募フォームからの応募手続きが必要です。

＊キャンペーン特設サイトはこちら(https://lsp-campaign.com/coopkyosai-cp1/lp.go?utm_source=kaiin&utm_medium)（キャンペーン開始日より公開予定）

(1) キャンペーン期間

【2026年６月29日（月）～ 2026年９月30日（水）】

※「コープ共済 新規加入申し込み」および「キャンペーン応募」の受付期間は同一です。

(2) 景品

Ａ賞・Ｂ賞・Ｃ賞の3種類の景品をご用意しています。

詳細については下表をご確認ください。

※景品のお届けは12月中旬～下旬を予定しています。

(3) 応募条件

ア）コープ共済 新規加入かつ2026年12月5日(土)までに契約が発効していること。

※《たすけあい》、《あいぷらす》、《ずっとあい》、《学生総合共済》が対象。

イ）「LINEで応募」での応募。

※応募フォームでは、「契約者カナ氏名、契約者生年月日、申込時の登録電話番号、生協名（任意）、組合員番号（任意）、希望商品」をご入力いただきます。

コープ共済「加入者1,000万人 感謝キャンペーン」▼第2弾キャンペーンについて

第2弾キャンペーンでは、「コープ共済 既加入者を対象としたプレゼントキャンペーン」などを企画しています。実施時期は2026年10月以降を予定しております。詳細については、情報解禁まで今しばらくお待ちください。

■コープ共済連について

コープ共済連はコープ共済を取り扱う、主に宅配・店舗事業を行う各地域の生協と、日本生活協同組合連合会（略称：日本生協連）が共同して設立した共済事業を専業とする連合会です。

コープ共済は「自分たちに必要な保障商品を自分たちで開発し、育てること」を軸に、組合員の皆様の声をもとに商品開発を行い、保障内容をより良く改定してきました。特に子ども、女性の保障分野の加入者が多く、子育て世帯よりご支持いただいています。

【コープ共済連 概要】

組織名：日本コープ共済生活協同組合連合会（略称：コープ共済連）

代表者：笹川 博子（代表理事理事長）

URL：https://coopkyosai.coop/

所在地：東京都渋谷区千駄ヶ谷4-1-13 コープ共済プラザ

事業内容：共済事業（コープ共済）、ライフプランニング活動の促進