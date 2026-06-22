【沖縄初出店】1日滞在型こどもの遊び場「のびっこジャンボ 南風原店」イオン南風原店に７月24日(金)オープン！

株式会社イオンファンタジー

株式会社イオンファンタジー(本社:千葉県千葉市、代表取締役社長:藤原徳也、以下、イオンファンタジー)は、2026年７月24日(金)、イオン琉球株式会社（本社：南風原町、代表取締役社長：鯉渕豊太郎）が運営する沖縄県島尻郡のイオン南風原店に1日滞在型こどもの遊び場「のびっこジャンボ 南風原店」をオープンいたします。この施設は、0歳から12歳までの子どもとそのファミリーを対象とした、家族みんなが一日中笑顔で過ごせる屋内型プレイグラウンドです。沖縄県での「のびっこジャンボ」の出店は初となります。

●低価格・飲食可・再入場OK! 屋内でも丸一日思い切り遊べるプレイグラウンド

「のびっこジャンボ」は、「家族で1日あそび放題！楽しさジャンボなプレイグラウンド」をコンセプトにした、お子さまがからだを思いっきり動かして遊べるプレイグラウンドです。

青い海が広がるような開放的な空間に、ボールプールやエアー遊具・ごっこ遊びコーナーなどの人気の屋内遊具はもちろんのこと、サーキットやブランコ・すべり台など、屋外公園にあるような本格遊具もたくさん取り揃えています。

・ボールプールやブランコなど遊びがいっぱい！

・ 地域最安値を目指した、家族全員で１日過ごせるリーズナブルな価格

・ 飲食物の持ち込みOKの休憩スペース

・ 保護者さまの途中交代・再入場OK！

・ 会員限定・０歳のお子さま入場無料※

飲食物持込可・再入場可と、付き添いの保護者さまも休憩スペースでゆっくりとお過ごしいただける仕組みと価格を取り入れ、ご家族全員で一日のびのびとお過ごしいただけます。

※イオンファンタジーの無料アプリ「トットット」会員さま限定

●「のびっこジャンボ 南風原店」のたっぷり遊べるコンテンツ

＜10種類の大型遊具＞

全国で初導入の「ボールのポンポン船」のほか、お子さまが思いっきりからだを動かして楽しめる10種の大型遊具を取り揃えています。

１.ボールプール…一番人気の定番遊具。ボールの海であそぼう！

２.全国初導入！ ボールのポンポン船…ボールの海に浮かぶお船。えんとつの下にボールを入れると、ボールがポンポン飛び出すよ！

※イオンファンタジーの遊び研究施設「ちきゅうのにわラボ」で試験運用し好評だった遊具を全国で初めて店舗へ正式導入

３.ひょうたん山…ひょうたん型のふわふわエアー遊具。上に乗って跳ねたり、バランスをとったりしてみよう。

４.エアースライダー…ふわふわの大きなすべり台でダイナミックに滑って遊ぼう。

５.ブランコ…公園定番の遊具が屋内で遊べちゃう。風を切ってこいでみよう！

６.サーキット…のりものに乗ってぐるぐる走れる爽快なサーキットコーナー。

７.レンガブロック ８.ビッグブロック…大きなブロックで遊びができる、２種類のブロックコーナー。おうちでは作れない、ビッグなものを作っちゃおう！

９.なりきりタウン…本格的なごっこ遊びができるコーナー。

１０.ふわふわ風船ドーム…ふしぎなドームの中で、カラフルな風船がふわふわと飛び回るよ！追いかけたり、捕まえたりしよう！

＜ベビーエリア＞

小さなお子さまも安心して遊べる赤ちゃん専用のコーナー。乳幼児向けの遊具・おもちゃもご用意しています。

＜飲食スペース＞

遊び疲れた時には飲食スペースでひとやすみ。飲食物持ち込み自由なのでお好きなタイミングでランチを食べたり、おやつを食べながらおしゃべりを楽しんだり、ゆっくり過ごすことができます。

●低価格でたっぷり遊べる！会員なら平日こども１日パック900円で遊び放題、０歳無料

イオンファンタジーの会員アプリ「トットット」のアプリ会員さまなら、子ども１日パック平日900円、休日1200円で１日中遊び放題。さらに、「トットット」会員さまは「０歳無料」となります。

「のびっこジャンボ 南風原店」料金表（税込）

・上記料金は、無料子育て応援アプリ「トットット」に会員登録された方の会員料金です。入場当日にご登録いただいた場合も、当日から会員料金が適用されます。非会員さまは子ども料金のみ+200円となります

・ナイトパックは平日休日ともに16時からご利用が可能です

・「トットット」会員に限り０歳は入場無料です。初回の入場時に年齢が分かる証明書(母子手帳等)のご提示が必要です

※価格はすべて税込です

※必ず保護者さま(16歳以上)が1名付き添いでご利用ください

※お連れの13～15歳の方は、大人料金で入場可能となります

※施設の遊具には、一部年齢制限がございます

※スクールホリデー期間（春休み・GW・夏休み・冬休み等）は平日でも休日料金となります

※料金表は2026年７月24日(金)時点のものです。最新の料金はのびっこジャンボ公式サイトをご覧ください

●子育て応援アプリ 「トットット」でスタンプを貯めてオトクにあそべる！

0歳からの子育て応援サービスアプリ「トットット」とは？

「トットット」は、子育てに役立つ情報発信やトクなクーポンの配信、来店スタンプを貯めることでイオンファンタジーが運営するプレイグラウンドがオトクにあそべる、0歳からの子育て応援サービスアプリです。無料でご利用いただけます。

「トットット」アプリをダウンロードし、お子さまの情報を登録していただくと…

１. アプリのダウンロード＋会員情報登録で、翌日から使える割引クーポンをプレゼント！

２. ２.プレイグラウンドのご利用でお子さま1人あたり、1店舗1日1スタンプ※がたまり、５個たまると次回使える割引クーポンをプレゼント！(※7/2以降)

３. おトクなクーポンやプレゼントがもらえるアプリ会員限定のキャンペーンを随時開催！

４. 子育てに役立つ情報を配信！

※スタンプは退出処理が完了した時点で反映されます。

※スタンプ5個特典クーポンは翌日から使用可能となります。

※0歳無料入場のお子さまはスタンプ機能対象外です。

※0歳は1歳の誕生月の月末までです。 ※お子さまの年齢を確認させていただく場合がございます。

【アプリダウンロードはこちら】

App Store：https://apps.apple.com/jp/app/tottotto/id6470903639?mt=8

Google Playストア：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.fantasy.tottotto

●障がい者割引について

障がい者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、ミライロID、各種受給者証をご提示のご本人とご同伴者（2名さままで）の方はご利用料金が半額になります。

●のびっこジャンボ 南風原店 概要

施設名：のびっこジャンボ 南風原店

所在地：沖縄県島尻郡南風原町字宮平264 イオン南風原店 2階（直営店売場）

対象：０歳～12歳のお子さまとその保護者さま

営業時間：10時～19時（最終受付18時30分）

のびっこジャンボ公式サイト：https://www.fantasy.co.jp/nobicco/jumbo/

※店内、遊具の画像はイメージです。

※出店時期、内容等は予告なく変更される場合がございます。