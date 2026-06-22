スポーツも屋外作業もひんやり快適に、酷暑や強い紫外線から顔まわりを守る中山式産業が展開する夏のセルフケアシリーズの第3弾が登場！『中山式 接触冷感＋UV フェイスカバー』を6月19日に新発売

中山式産業株式会社

1940年の創業以来、80年以上にわたり日本人の健康を支え続けてきた健康・医療サポート用品メーカーの中山式産業株式会社 （本社：東京都荒川区、代表取締役社長：中山 資紀）は、空気に触れるだけで冷たくなる接触冷感とUVカットを一体化させた夏向け新シリーズ「中山式 接触冷感＋UV」第3弾として、新商品「中山式 接触冷感＋UV フェイスカバー」を、2026年6月19日（金）より楽天市場・Yahoo!ショッピング・Amazonにて発売いたします。

■男女ともに広がる紫外線対策ニーズと年々厳しさを増す夏の暑さ

かつて紫外線対策は女性中心の習慣とされてきましたが、近年その意識は男性層にも広がっています。日焼け止めやUVケアアイテムを日常的に取り入れる男性が増えるなど、「紫外線対策は男女問わず必要なもの」という認識が一般化しつつあります。背景には、紫外線が日焼けやシミだけでなく、肌の光老化や夏場の体力消耗・疲労感にも関わるという理解の広がりがあります。

同時に、酷暑と強い紫外線の両方から身を守る必要性が高まるなか、スポーツ・ウォーキング・ガーデニング・屋外作業など、屋外で長時間過ごすシーンで顔・首まわりを保護できるアイテムへの需要が高まっています。

当社はこれまで、夏のセルフケアシリーズ「接触冷感＋UV」として「クールタオル」「アームカバー」を展開してきましたが、顔・首まわりまでしっかりカバーしたいというニーズに応え、このたび第3弾として「フェイスカバー」を発売いたします。冷たさと最高等級のUVカットを一体化し、男女問わず使える顔まわりのセルフケアアイテムとして提案します。

■「中山式 接触冷感＋UV フェイスカバー」 4つの特長

・触れた瞬間にひんやり、QMAX値0.437～0.426の接触冷感

ポリエステル90%・ポリウレタン10%の高機能冷感ニット素材（180g/平方メートル ）を採用。QMAX値0.437～0.426という高い接触冷感性能により、肌に触れた瞬間にひんやりとした心地よさを感じられます。

・顔・首まわりを最高等級UPF50＋でガード

UVカット率98.4%/UPF50+を実現。日差しによる肌ダメージや体力の消耗を抑え、紫外線曝露量の大きいシーンでも顔まわりをしっかり保護します。男女問わず、紫外線対策が必要なあらゆるシーンでお使いいただけます。

・水濡らし＆気化熱で、冷却効果がさらにアップ

水で濡らして絞り、軽く振ることで気化熱を利用した冷却効果が高まります。猛暑のスポーツやアウトドア、屋外作業など、長時間屋外で過ごすシーンでも快適な冷感が持続します。

・鼻まわり空間＋下部開放構造で、息苦しさ・ムレを軽減

立体設計により鼻まわりに空間を確保し、息苦しさを軽減。さらに下部が開いた構造で通気性を高め、ムレにくい快適な着用感を実現しました。長時間装着するシーンでもストレスフリーにお使いいただけます。

■商品概要

中山式 接触冷感＋UV フェイスカバー

【発売日】2026年6月19日（金）

【価格】2,530円（税込）

【カラー】ブラック

【本体サイズ（約）】

横幅320mm×縦幅290mm(前身ごろ縦幅275mm)×厚さ1.5mm

【素材】ポリエステル, ポリウレタン

【QMAX値】0.437～0.426

【UVカット】遮蔽率98.4% / UPF50＋

【商品URL】

https://item.rakuten.co.jp/nakayama-shiki/3152/

【購入先】楽天市場・Yahoo!ショッピング・Amazon

中山式 接触冷感+UV アームカバー

【発売日】2026年5月25日（月）

【価格】1,540円（税込）

【カラー】ブラック

【本体サイズ（約）】

長さ50cm, 袖口9-12cm, 腕口12-16cm,厚さ0.3cm

【素材】ポリエステル,ポリウレタン

【QMAX値】0.437～0.426

【UVカット】遮蔽率98.4% / UPF50+

【商品URL】

https://item.rakuten.co.jp/nakayama-shiki/3150/

【購入先】楽天市場・Yahoo!ショッピング・Amazon

中山式 接触冷感+UV クールタオル

【発売日】2026年4月1日（水）

【価格】 2,200円（税込）

【カラー】アイスブルー

【本体サイズ（約）】

横幅850ｍｍ×縦幅200ｍｍ×厚さ0.6ｍｍ

重さ64ｇ

【素材】ポリエステル、ポリウレタン

【QMAX値】0.378

【UVカット】遮蔽率97.6% / UPF45+

【商品URL】

https://item.rakuten.co.jp/nakayama-shiki/3151/

【購入先】楽天市場・Yahoo!ショッピング・Amazon

■中山式産業について

中山式産業株式会社は、1940年（昭和15年）の創業以来、「より健康に、より充実した輝く毎日を創り出す」をコンセプトに80年以上にわたり健康・衛生医療製品の研究・開発に取り組んできたメーカーです。

コルセット、サポーター、快癒器（指圧代用器）、腹巻、健康食品といった製品を通じて、人々の「自然治癒力」を発揮させるきっかけとなる製品を世に送り出し続けています。

「より健康に、より充実した輝く毎日を創り出す」というミッションのもと、人々の健康と幸せへの願いを込めた製品開発と、社会全体の豊かさに貢献する企業活動を続けてまいります。

【会社概要】

商号 ： 中山式産業株式会社

代表者 ： 代表取締役社長 中山 資紀

所在地 ： 〒116-0003 東京都荒川区南千住6-56-10

設立 ： 1956年10月

事業内容： 健康製品の製造販売

資本金 ： 9,800万円

URL ： http://www.nakayama-shiki.co.jp