【全文無料公開】1万人以上が読んだ事業言語化のバイブル『事業構想を「書く」』を6月22日から5日間限定で全ページ公開

株式会社翔泳社

株式会社翔泳社（本社：東京都新宿区舟町5、代表取締役社長：臼井かおる）は、書籍『事業構想を「書く」 ビジネスモデルを可視化し新規事業開発を加速させるフレームワーク』（2024年10月23日発売）を、好評につき2026年6月22日（月）～ 6月26 日（金）の5日間、全ページ無料公開します。

本書は、新規事業開発を加速させる、紙1枚でコンセプト・戦略・利益のつながりがわかる事業構想を「書く」ためのフレームワークについて解説した1冊です。

発売後即重版となった話題の本が、5日間限定で無料公開！

100を超える新規事業開発プロジェクトに関わってきた著者が、事業構想を「書く」ことで、新規事業開発を加速させる実践的なフレームワークについて解説した本書。

紙1枚でコンセプト・戦略・利益のつながりがわかり、BtoCとBtoBの両ビジネスモデルに対応した本『事業構想を「書く」 ビジネスモデルを可視化し新規事業開発を加速させるフレームワーク』は、発売後即重版となった人気書籍です。

Amazon売れ筋ランキング「経営戦略カテゴリ」で1位（2024年9月19日調べ）を獲得したほか、丸善丸の内本店（2024年10月24日～10月30日)や丸善日本橋店（2024年10月24日～10月30日）などの主要書店でもランキング上位を獲得し、1万人以上に読まれ現在も好評を得ています。

このたび、より多くの方の新規事業開発・事業立案をサポートすべく、本書全文を6月22日より5日間限定で無料公開します。オフィスでの事業立案や、新しいビジネスのアイデア出しにぜひお役立てください。

■無料閲覧ページはこちら

無料閲覧ページへは、下記のページよりアクセスできます。

https://www.shoeisha.co.jp/book/fullview/9784798184166

公開期間：2026年6月22日（月）～6月26日（金）

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▼こんな人におすすめ

・新規事業＆事業再生の責任者や担当者

・企業のマネジメント層や経営者

・プロジェクトマネージャーやプロダクトマネージャー

・事業を支援するコンサルタント

■書籍概要

『事業構想を「書く」 ビジネスモデルを可視化し新規事業開発を加速させるフレームワーク』

著者：堀 雅彦

発売日：2024年10月23日

定価：2,200円（本体2,000円＋税10%）

判型：A5・288ページ

https://www.shoeisha.co.jp/book/detail/9784798184166

全国の書店、ネット書店などでご購入いただけます

・翔泳社の通販 SEshop:

https://www.seshop.com/product/detail/26521

・Amazon:

https://www.amazon.co.jp/dp/B0DFXQKL67

Kindle半額セール開催中（7/13まで）！

■目次概要

第1部 事業構想を「書く」アプローチの全体像

第1章 なぜ新事業開発はうまくいかないのか

第2章 事業構想フレームワーク「バリューデザイン・シンタックス」

第2部 コンセプトを書く

第3章 コンセプトをつくる

第4章 顧客を決める

第5章 課題を設定する

第6章 手法・価値を見つける

第3部 戦略を書く

第7章 競合をとらえる

第8章 競争環境を把握する

第9章 優位性を見出す

第4部 利益モデルを書く

第10章 収益性と向き合う

第11章 コスト構造をつかむ

第12章 収益モデルをつくる

第5部 バリューデザイン・シンタックスの実践

第13章 VDSの書き方

第14章 VDSの活用方法

■著者プロフィール

堀 雅彦（ほり・まさひこ）

株式会社NEWh 執行役員

日系総合コンサルティングファーム、大手IT企業を経て、2014年デジタルエージェンシーに入社。マーケティングプランナーとしてデジタルマーケティング領域を中心に、各種分析を基にした戦略・改善案立案等のグロース支援を担当。2016年10月からはイノベーションデザインコンサルティングファームで大手企業向けの事業開発支援に従事。その後、2021年のNEWh創業時から新規事業開発領域全般での支援を担うとともに、事業構想フレームワーク「バリューデザイン・シンタックス(R)︎」を開発し、リリース。2024年1月にNEWhの執行役員に就任。

ビジネスデザイナーとして戦略や収益性、持続性などの多面的な視点から、コンセプト開発、ビジネスモデルデザイン、実証実験計画など事業開発支援を担う。同時に、戦略／方針、仕組み、人材、風土改革など、個別新規事業プロジェクトにとどまらず、新規事業を生み出すための企業活動支援も担う。事業開発に再現性をつくり出すことで、より多くの新しい価値が世に出ていくことをめざす。