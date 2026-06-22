物流現場のDXは「スモールスタート」から。スマートグラス「Libero Sight(TM)」が『第1回物流DX展』に出展

株式会社リベロエンジニア

株式会社リベロエンジニア（本社：東京都渋谷区、代表取締役：金子周平、以下リベロエンジニア）は、2026年7月1日（水）から3日（金）の3日間、東京ビッグサイトで開催される「第1回物流DX展(https://www.manufacturing-world.jp/tokyo/ja-jp.html)」に出展いたします。

ブースでは、物流倉庫業務のDXを加速させるスマートグラスソリューション「Libero Sight(TM)（リベロサイト）(https://libero-en.jp/btob/Liberosight/)」の実機デモンストレーションを実施します。現場のアナログ業務を直感的な操作で効率化し、物流2024年問題以降、より深刻化する人手不足や業務効率化の課題に対する具体的な解決策を、メディアの皆様やご来場者様に直接ご体験いただけます。

1. 出展の背景：DXが叫ばれる中、まずは「小さく始める」現場改善から

Libero Sight(TM)は、大手メーカーとの共同プロジェクトから誕生しました。

実際の製造・物流現場での度重なる実証実験と改善を経て開発された、『現場で使える』ソリューションです。

近年、深刻化する物流業界の人手不足や労働環境の課題に対し、DX推進の必要性が叫ばれています。しかし、「何から始めればいいか分からない」「高額なコストがかかる」と足踏みしている現場も少なくありません。

リベロエンジニアは、紙やタブレットを使った従来のアナログな作業をスマートグラスに置き換えることで、現場の「ちょっとした困りごと」を取り除くDXソリューション「Libero Sight(TM)」を開発しました。今回は東京ビッグサイトでの3日間にわたる展示を通して、多くの方に「半歩踏み出す倉庫DX」の快適さを体感していただきたいと考えています。

2. 「Libero Sight(TM)」が実現できること

本ソリューションは、以下の機能で現場の作業を革新します。

【完全ハンズフリー】：両手が自由になることで、荷物の運搬やピッキング作業に集中でき、安全性と作業効率が飛躍的に向上します。

【もう迷わない「視覚的ピッキング支援」】：棚の前に立ち、視線を向けるだけで該当するコードに目印が表示されます。直感的な格納やピッキングが可能になります。

【新人スタッフの即戦力化】：視覚的なアシストで「ベテランの背中を見て覚える」教育から卒業。早期の即戦力化を促し、教える側の負担も軽減します。

3. 展示ブースの見どころ：リアルな体験と、最新連携デバイスの展示

リベロエンジニアのブースでは、製品紹介にとどまらないリアルな体験と対話の場をご用意しています。

【体験する】「Libero Sight(TM)」のARピッキング実演※写真はイメージです



標準採用しているスマートグラス（Vuzix社『M400』）は、IP67の防水防塵と高い落下耐性を備え、粉塵の舞う倉庫や過酷な現場でも安心して導入いただけます。仮想の倉庫環境をご用意し、実際にスマートグラスを装着しての直感的なナビゲーションをご体感いただけます。

さらに今回は「Libero Sight(TM)」のパフォーマンスを最大化し、多様な現場のニーズに応える連携デバイスもあわせて展示いたします。

『MP-B21L』『Vuzix LX1』NTTコノキューデバイス『MiRZA』

・株式会社ムーブが提供するモバイルプリンター『MP-B21L』

弊社のスマートグラス「Libero Sight(TM)」とBluetoothで連携させることで、「視線で検品完了 → 腰に装着したプリンターから即座に検品証などをラベルにて発行」という、移動ゼロ・完全ハンズフリーの作業フローをご提案します。

・過酷な現場に耐える高耐久モデル『Vuzix LX1』

マイナス20℃の冷蔵・冷凍エリアにも耐える頑丈さと、ノイズに強い高精度な音声スキャン機能をお試しいただけます。

・ジェスチャーで空中操作『NTTコノキューデバイス MiRZA(R)（ミルザ）』

超軽量125gで完全ワイヤレスの洗練されたデザイン。厚手の手袋をしたままでも、指先の「つまみ（Pinch）」動作だけでマニュアル閲覧や空中操作ができる次世代の操作感をご体験ください。

【相談する】現場のお困りごとを直接お聞かせください

弊社には、エンジニアだけでなく中小企業診断士やPM（プロジェクトマネージャー）といった業務分析のプロも所属しております。単なるツール導入に留まらず、現場特有の運用ルールに合わせたカスタマイズやシステム連携（受託開発）まで、幅広くご提案いたします。

4. 「第1回物流DX展」について

展示会名：第1回物流DX展（「ものづくりワールド」内構成展）

会期：2026年7月1日（水）～7月3日（金） 10:00～17:00

会場：東京ビッグサイト 西2ホール

ブース番号：【L14-22】

入場料：無料（※要事前登録）

来場事前登録：https://www.manufacturing-world.jp/tokyo/ja-jp/register.html?code=1704112457482537-1RU

5.【注目！】7月1日（水）出展社セミナーに登壇

展示会内では、各企業によるプレゼンテーションセミナーを開催。リベロエンジニアは、スマートグラスを導入したことで具体的に現場がどう変わったのか、事例を中心とした内容で登壇します。

テーマ：スマートグラスによる倉庫業務改善事例紹介

日時：2026年7月1日（水）14：00～14：30

会場：東京ビッグサイト 会議棟・西ホール

登壇内容：実際の現場での活用フロー、導入時に直面するハードルとその乗り越え方など、導入担当者が知りたい「生の情報」をお伝えします。

6. 株式会社リベロエンジニアについて

「エンジニアをもっと自由に。」を理念に掲げ、経営・ITコンサルティング、受託開発など幅広いサービスを展開する総合IT企業です。「Libero Sight(TM)」を通じて、社会課題の解決とエンジニアの活躍の場を広げることに貢献してまいります。